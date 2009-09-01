Карл Икан продал акции Yahoo Миллиардер и известный инвестор Карл Икан (Carl Icahn) продал 12,7 млн принадлежавших ему акций компании Yahoo. Как сообщает Reuters, акции были проданы на прошлой неделе по цене от $14,74 до $14,92. Это произошло через месяц

Карл Икан докупил акций Yahoo Миллиардер Карл Икан (Carl Icahn) за последние три дня приобрел еще 6,7 млн акций компании Yahoo на сумму около $65 млн, вдобавок к 69 млн акций, которыми он уже владеет. После этого приобретения, Икану п

CEO Yahoo сохранит свой пост Yahoo объявила о том, что руководству компании удалось уладить конфликт с инвестором Карлом Иканом (Carl Icahn). Согласно условиям нового соглашения с миллиардером из Нью-Йорка,

Yahoo договорилась с Карлом Иканом Yahoo объявила о том, что руководителям компании удалось уладить конфликт с активным инвестором Карлом Иканом (Carl Icahn). Согласно условиям нового соглашения с миллиардером из Нью-Йорка,

Карл Икан запускает свой блог Миллиардер и активный инвестор Карл Икан (Carl Icahn) объявил о том, что сегодня, 19 июня, запустит свой собственный блог. Блог будет называться Icahn Report. В нем он планирует публиковать свои статьи о корпоративной культу

Миллиардер Карл Икан угрожает сместить совет директоров Yahoo Миллиардер и активный инвестор Карл Икан (Carl Icahn) в четверг, 15 мая, опубликовал открытое письмо к руководству Yahoo, в котором заявил, что начнет борьбу доверенностей с целью свергнуть совет директоров компании, если он