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Icahn Carl Икан Карл
СОБЫТИЯ
|01.09.2009
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Карл Икан продал акции Yahoo
Миллиардер и известный инвестор Карл Икан (Carl Icahn) продал 12,7 млн принадлежавших ему акций компании Yahoo. Как сообщает Reuters, акции были проданы на прошлой неделе по цене от $14,74 до $14,92. Это произошло через месяц
|28.11.2008
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Карл Икан докупил акций Yahoo
Миллиардер Карл Икан (Carl Icahn) за последние три дня приобрел еще 6,7 млн акций компании Yahoo на сумму около $65 млн, вдобавок к 69 млн акций, которыми он уже владеет. После этого приобретения, Икану п
|22.07.2008
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CEO Yahoo сохранит свой пост
Yahoo объявила о том, что руководству компании удалось уладить конфликт с инвестором Карлом Иканом (Carl Icahn). Согласно условиям нового соглашения с миллиардером из Нью-Йорка,
|22.07.2008
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Yahoo договорилась с Карлом Иканом
Yahoo объявила о том, что руководителям компании удалось уладить конфликт с активным инвестором Карлом Иканом (Carl Icahn). Согласно условиям нового соглашения с миллиардером из Нью-Йорка,
|19.06.2008
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Карл Икан запускает свой блог
Миллиардер и активный инвестор Карл Икан (Carl Icahn) объявил о том, что сегодня, 19 июня, запустит свой собственный блог. Блог будет называться Icahn Report. В нем он планирует публиковать свои статьи о корпоративной культу
|16.05.2008
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Миллиардер Карл Икан угрожает сместить совет директоров Yahoo
Миллиардер и активный инвестор Карл Икан (Carl Icahn) в четверг, 15 мая, опубликовал открытое письмо к руководству Yahoo, в котором заявил, что начнет борьбу доверенностей с целью свергнуть совет директоров компании, если он
|20.12.2005
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Карл Икан: сделка AOL с Google разрушительна
Акционер Time Warner, миллиардер Карл Икан (Carl Icahn) намерен воспрепятствовать соглашению интернет-подразделения компании, AOL, по продаже 5% акций интернет-гиганту Google. По утверждению Икана, сделка может помешать будуще
Icahn Carl и организации, системы, технологии, персоны:
|Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
|ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
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