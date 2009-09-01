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Icahn Carl Икан Карл

СОБЫТИЯ


01.09.2009 Карл Икан продал акции Yahoo

Миллиардер и известный инвестор Карл Икан (Carl Icahn) продал 12,7 млн принадлежавших ему акций компании Yahoo. Как сообщает Reuters, акции были проданы на прошлой неделе по цене от $14,74 до $14,92. Это произошло через месяц
28.11.2008 Карл Икан докупил акций Yahoo

Миллиардер Карл Икан (Carl Icahn) за последние три дня приобрел еще 6,7 млн акций компании Yahoo на сумму около $65 млн, вдобавок к 69 млн акций, которыми он уже владеет. После этого приобретения, Икану п
22.07.2008 CEO Yahoo сохранит свой пост

Yahoo объявила о том, что руководству компании удалось уладить конфликт с инвестором Карлом Иканом (Carl Icahn). Согласно условиям нового соглашения с миллиардером из Нью-Йорка,

22.07.2008 Yahoo договорилась с Карлом Иканом

Yahoo объявила о том, что руководителям компании удалось уладить конфликт с активным инвестором Карлом Иканом (Carl Icahn). Согласно условиям нового соглашения с миллиардером из Нью-Йорка,

19.06.2008 Карл Икан запускает свой блог

Миллиардер и активный инвестор Карл Икан (Carl Icahn) объявил о том, что сегодня, 19 июня, запустит свой собственный блог. Блог будет называться Icahn Report. В нем он планирует публиковать свои статьи о корпоративной культу
16.05.2008 Миллиардер Карл Икан угрожает сместить совет директоров Yahoo

Миллиардер и активный инвестор Карл Икан (Carl Icahn) в четверг, 15 мая, опубликовал открытое письмо к руководству Yahoo, в котором заявил, что начнет борьбу доверенностей с целью свергнуть совет директоров компании, если он
20.12.2005 Карл Икан: сделка AOL с Google разрушительна

Акционер Time Warner, миллиардер Карл Икан (Carl Icahn) намерен воспрепятствовать соглашению интернет-подразделения компании, AOL, по продаже 5% акций интернет-гиганту Google. По утверждению Икана, сделка может помешать будуще

Публикаций - 59, упоминаний - 68

Icahn Carl и организации, системы, технологии, персоны:

Yahoo! 3726 37
Microsoft Corporation 25775 32
Lenovo Motorola 3566 12
Google LLC 12690 12
Motorola Inc 1156 11
AOL Inc - America Online 1883 9
Samsung Electronics 11065 6
Oracle Corporation 7074 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
Oracle - BEA Systems 162 4
Dell EMC 5180 3
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 3
SAP SE 5601 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
HTC Corporation 1512 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 2
Microsoft-Yahoo 11 2
InterActiveCorp - IAC 19 1
Dell Software 18 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Alibaba Group 473 1
X Corp - Twitter 2938 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Apple Inc 13156 1
LG Electronics 3735 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
HP Inc. 5883 1
Autodesk 639 1
Fujitsu 2105 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Red Hat 1378 1
Philips 2099 1
Sony 6739 1
AT&T Inc 1726 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Netscape Communications Corporation 426 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 13
Warner 540 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
eBay Inc 1640 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 2
Allen & Company 23 1
Glass Lewis - Glass, Lewis & Co 6 1
Deutsche Bahn AG 26 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
WMG - Warner Music Group 210 1
RBC Capital Markets 59 1
Capital Research and Management Company 11 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
101Hotels.com 456 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 3
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1659 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 2
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 366 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 1
Middleware - AIM - Application Infrastructure and Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 195 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
Наушники - Headphones 4479 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 3
Google Android 15244 2
Myspace - социальная сеть 640 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 2
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 2
Nokia Surge 2 1
Lenovo Motorola MotoBlur 17 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
Google - Gmail 1021 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Oracle Hyperion 259 1
Nullsoft - Llama Group - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель 114 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
BlackBerry Z 30 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 1
Oracle PeopleSoft 426 1
Google Talk - Google Chat 163 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 1
Google Picasa Web Albums 167 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Google Android SDK 37 1
HTC Touch Dual 8 1
Icahn Carl - Айкан Карл 68 55
Yang Jerry - Янг Джерри 96 15
Greg Brown - Браун Грег 23 6
Biondi Frank - Бионди Фрэнк 5 5
Zander Ed - Зандер Эд - Zander Edward - Зандер Эдвард 39 4
Kimerling Lionel - Кимерлинг Лайонел 3 3
Hambrecht William - Гамбрехт Вилльям 3 3
Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Dell Michael - Делл Майкл 193 3
Case Steve - Кейс Стив 41 2
Windsor Richard - Виндзор Ричард 9 2
Case Steve - Кейз Стив 6 2
Lindsay Jeffrey - Линдсэй Джеффри 6 2
Reed Stu - Рид Стью 7 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
Frank Andrew - Фрэнк Эндрю 5 1
Decker Susan - Decker Sue - Деккер Сью - Декер Сьюзен 21 1
Strobel Steve - Стробел Стив 3 1
Jha Sanjay - Джа Санджай 24 1
Gillis Colin - Джиллис Коллин - Гиллис Колин 7 1
Greenfield Richard - Гринфилд Ричард 5 1
Parsons Dick - Парсонс Дик 5 1
Fenger Mike - Фенджер Майк 3 1
Kern Arthur - Керн Артур 3 1
Jorgensen Blake - Йоргенсен Блейк 5 1
Rosoff Matt - Розофф Мэтт 12 1
Ka-Shing Li - Ка-Шинг Ли 18 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 1
Smith Brad - Смит Брэд 104 1
Басов Алексей 117 1
Аристакесян Михаил 2 1
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 1
Демидов Михаил 134 1
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 50 1
Фадеев Михаил 57 1
Лопатин Виктор 25 1
Левина Марина 12 1
Crawford Gordon - Кроуфорд Гордон 4 1
Doherty Richard - Доэрти Ричард 10 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 20
США - Нью-Йорк 3180 14
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Европа 24964 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Франция - Французская Республика 8177 2
США - Техас - Раунд-Рок 7 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Япония 13807 1
Америка Южная 884 1
Канада 5082 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Китай - Тайвань 4245 1
США - Техас 1048 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 11
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 3
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 293 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 214 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 17
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 9
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
Viacom - Video & Audio Communications 117 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
News Corp - News Corporation 221 3
Bloomberg 1627 2
NYT - The New York Times 1100 2
AP - Associated Press 2007 2
InformationWeek 241 2
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
FT - Financial Times 1296 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
DigiTimes - Издание 1331 1
The Washington Post 350 1
Comedy Central - телеканал 21 1
CNews TV 747 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Dow Jones - MarketWatch 334 1
New York Post 53 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
Envisioneering Group 10 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
comScore 379 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Silicon Valley Insiders 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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