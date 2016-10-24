AT&T покупает Time Warner за $85 млрд. Трамп обещает запретить сделку Планы поглощения Американская телекоммуникационная компания AT&T договорилась о покупке крупнейшего производителя новостного и развлекательного контента Time Warner. Сумма сделки составит около $85,4 млрд. По условиям соглашения AT&T заплатит по $107,5 за каждую акцию Time Warner. Полностью закрыть сделку стороны рассчитывают до конца 20

Apple собралась прикупить CNN, создателя «Игры престолов» и 2 киностудии Предложение о покупке Time WarnerКомпания Apple предложила купить американский медиахолдинг Time Warner, владеющий телеканалами HBO и CNN, компанией Warner Brothers и киностудией New Line Cinema. Предложение было озвучено в конце 2015 г, Эдди Кью (Eddy Cue), старшим вице-президентом б

Comcast приобретает Time Warner Cable за $45 млрд Крупнейшая американская кабельная корпорация Comcast намерена поглотить телекоммуникационную компанию Time Warner Cable, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The New York Times. Стоимость сделки составляет $45 млрд. Сделка, скорее всего, положит конец затяжной битве конкурента Comcast – Charter C

AOL отделилась от Time Warner Сегодня AOL официально станет независимой интернет-компанией. После завершения отделения от Time Warner акции AOL 10 декабря начнут официально продаваться на бирже. Как сообщает Reuters, торги на Нью-Йоркской фондовой бирже откроет Тим Армстронг (Tim Armstrong), исполнительный директо

YouTube получил видеоконтент от Time Warner Видеосервис YouTube и компания Time Warner объявили о подписании нового соглашения, в рамках которого пользователи YouTube получат доступ к большому количеству видеоконтента Time Warner. Time Warner предоставит

Yahoo и AOL могут объединиться Yahoo и компания AOL, принадлежащая Time Warner, ведут переговоры о слиянии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник. По словам источника, который из-за конфиденциальности данных переговоров отказался говори

Yahoo готова к сделке с Time Warner Новый совет директоров Yahoo во второник, 23 сентября, одобрил новый раунд переговоров о сделке с Time Warner и принадлежащей ей компанией AOL. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на достоверный источник. Подробности возможной сделки между Time Warner и Yahoo неизвест

Time Warner готова продать AOL по частям Компания Time Warner готова продать принадлежащую ей AOL, отделив платформы онлайн-рекламы с сайтами и бизнес по предоставлению услуг доступа в интернет друг от друга. Об этом сообщает издание Wall Stre

Microsoft и Yahoo хотят купить ICQ ик. Сведений о ходе переговоров и о том, каким образом планируется осуществить сделку, нет, однако, по информации Reuters, в случае соглашения с Yahoo, скорее всего, эта компания объединится с AOL, а Time Warner получит долю в новой организации. Если же Time Warner удастся договориться с Microsoft, софтверный гигант полностью выкупит AOL. Представители Time Warner, Microsoft и

Yahoo готова заключить сделку с Time Warner Yahoo и Time Warner находятся в завершающей стадии переговоров о сделке, согласно условиям которой Yahoo и интернет-подразделение компании AOL образуют единую компанию. Об этом сообщило издание Wall St

Comcast и Time Warner станут интернет-провайдерами Comcast, крупный американский оператор кабельных сетей, и компания Time Warner Cable ведут переговоры о создании нового проекта по предоставлению пользователям беспроводного доступа к интернету. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на ос

AOL готова к слиянию с другими компаниями Исполнительный президент Time Warner Джеффри Бьюкс (Jeffrey Bewkes) вчера, 11 марта, на конференции Bear Stearns заявил, что AOL (принадлежащая Time Warner) открыта для объединения с другими компаниями. По слова

Yahoo и Time Warner могут объединиться Компания Yahoo ведет переговоры об объединении с Time Warner в качестве альтернативы поглощению со стороны Microsoft. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По информации Wall Street Journal, после

Time Warner продаст часть AOL а, 6 февраля, объявила о том, что намерена отделить и продать отдел этой компании, который занимается предоставлением доступа в интернет для жителей США. Об этом сообщил новый исполнительный директор Time Warner Джефф Бьюкес (Jeff Bewkes) во время телефонной конференции, посвященной финансовому отчету AOL. Прибыль компании, по данным за четвертый квартал 2007 г., снизилась на 40%. Во многом

Time Warner превратит пользователей в хот-споты Провайдер широкополосного интернета в США Time Warner Cable объявил о проекте по превращению пользовательских подключений в хот-споты. По договорённости с испанским стартапом Fon, оператор предоставит Wi-Fi-маршрутизаторы La Fonera, по

Time Warner усилит AOL поглощениями ов, глава TW назвать отказался. Но в интервью Reuters Парсонс сказал, что его интересуют разработчики технологий вставки рекламы, релевантной к тем материалам, где она размещается. Напомним, в ноябре Time Warner объявила о покупке компании поиска финансовых новостей Relegence, а в августе — составителя обзоров и новостей мира видеоигр GameDaily. Что касается бизнеса ISP в США, компания

Time Warner планирует продавать DVD-контент через интернет Крупнейшая медиакомпания Time Warner планирует со следующего года продавать DVD-контент через интернет с возможностью записи на физический диск. Исполнительный директор и председатель компании Ричард Парсонс (Richard P

AOL назначил ветерана Time Warner в качестве президента мпания AOL объявила о назначении Рона Гранта на должность нового главного операционного директора и президента. Эта решение было принято спустя неделю после того, как подразделение медиа конгломерата Time Warner объявило о назначении президента NBC Universal Television Рэнди Фалко новым исполнительным директором AOL и председателем совета директоров. Компания AOL сейчас претерпевает изменен

Прибыль Time Warner выросла за счёт кабельного подразделения и AOL одажи подписки на бесплатные услуги с рекламой, и покупка Adelphia. Рост дохода от онлайновой рекламы на 46% превзошел ожидания аналитиков. «AOL была звездой перемен», - сказал владелец 13 млн. акций Time Warner, Marangi of Gabelli & Co. «Похоже, что новая стратегия показала свою хватку». Чистая прибыль Time Warner выросла почти втрое до $2,3 млрд., или 57 центов на акцию, против $85

Time Warner продает немецкое отделение AOL Итальянская Telecom Italia покупает у одной из ведущих мировых коммуникационных и развлекательных компаний Time Warner немецкое отделение компании AOL LLC за €675 млн наличными, сообщает РБК. Компании надеются завершить сделку в течение четырех-шести месяцев. Эта сделка позволит Telecom Italia стать

Стив Кейс извинился за слияние с Time Warner Сооснователь AOL Стив Кейс (Steve Case) извинился за то, что довёл компанию до слияния с медиагигантом Time Warner. Слова сожаления он высказал в программе «Шоу Чарли Роуза» на канале PBS в пятницу. «Да, я извиняюсь за то, что я это сделал». Вместе с тем, он отметил, что тогда считал слияние хо

Google купит 5% AOL за $1 млрд. Google, крупнейший поисковый портал в интернете, близок к заключению сделки с Time Warner по приобретению 5% America Online (AOL), - сообщили в пятницу осведомленные источники. Microsoft в качестве претендента на покупку останется в стороне. После опубликования информаци

Стив Кейз: AOL нужно отделить от Time Warner На пороге принятия решения о большом альянсе Google или Microsoft с интернет-подразделением Time Warner, America Online, сооснователь AOL Стив Кейз (Steve Case) выступил за отделение AOL от купившего ее медиа-гиганта. В своем мнении он сходится с финансистом Карлом Иканом (Carl Icahn)

Google и Comcast хотят купить AOL Google и Comcast ведут переговоры с владельцем America Online — Time Warner о приобретении доли интернет-портала AOL и создании общего подразделения, управляющего порталом, сообщает источник, близкий к процессу. AOL вполне успешно ведет свой бизнес онлайнов

Time Warner увеличит долю в кабельном подразделении ионерам, где раскритиковал продажу Warner Music Group и Comedy Central «по сниженным ценам», и неудачу в попытке приобрести MGM. Всё это, по мнению инвестора, не идет на пользу акционерам. Во вторник Time Warner выпустила заявление, в котором назвала своим главным приоритетом «интенсификацию и ускорение» превращения America Online в бесплатный веб-сайт, работающий за счет рекламы, а также «

Google будет бороться за AOL тнерство с AOL позволит Google сохранить 100%-ный доход от поисковой рекламы, а также поможет выиграть на значительном увеличении контента". Согласно The New York Times, Microsoft провел переговоры с Time Warner, владельцем AOL, по поводу слияния AOL c MSN и других опций в качестве способа противостоять серьезному соперничеству со стороны Google на рынке порталов и поисковиков. Как сообщил

Adelphia нашла покупателей за $12,7 млрд. Оператор сетей кабельного телевидения в США Adelphia Communications достиг окончательного соглашения с Time Warner и Comcast о слиянии, сообщает РБК. Time Warner и Comcast покупают все американские активы Adelphia за $12,7 млрд. наличными, а также 16% обыкновенных акций кабельного подразд

Time Warner предложила новый способ удержания телезрителя Time Warner Cable, вторая по величине компания кабельного телевидения США, подразделение медиа-гиганта Time Warner, разработала новую технологию — навигационное меню на экране. Технология предназначена для удержания зрителя внутри телесети путем предоставления ему возможности выбора интерес

Time Warner заплатит $0,5 млрд. за мошенников из AOL Руководство компании Time Warner договорилось с федеральными властями США о выплате штрафа в $510 млн. за мошенничество, в котором подозревается ее филиал AOL. По условиям соглашения, медиа-гигант, кроме штрафа, ра

AOL Time Warner останется без трех букв Как утверждает газета The Washington Post, ссылаясь на источники внутри компании, приближенные к руководству, смену названия AOL Time Warner планируется утвердить на завтрашнем заседании совета директоров корпорации в Нью-Йорке. Как подчеркивают представители AOL Time Warner, решение убрать из названия компании аб

AOL Time Warner может лишиться трех букв - заявил исполнительный директор America Online Джонатан Миллер (Jonathan Miller) в электронном письме, разосланном сотрудникам компании. Примечательно, что в течение нескольких месяцев топ-менеджеры Time Warner предлагали убрать аббревиатуру AOL из названия корпорации, однако сейчас г-н Миллер делает упор на то, что эта идея принадлежит лично ему. В данный момент исполнительный директор AO

AOL Time Warner продал бизнес по производству CD и DVD AOL Time Warner Inc. продает свой бизнес по производству CD и DVD канадской компании Cinram International Inc. за $1,05 млрд. в рамках программы по сокращению $26-миллиардного долгового бремени, со

AOL не оставляет своих юристов без работы Юристы Калифорнийского университета (University of California) и банка Amalgamated Bank, являющихся владельцами акций AOL Time Warner, подaли иск против медиа-компании, обвинив ее в фиктивном увеличении показателей дохода более чем на $1,7 млрд. Кроме того, руководство компании обвиняется в незаконном использовани

AOL продаст производство CD и DVD? Отделение, выпускающее, в том числе, и DVD-диски (для подразделения AOL Time Warner, занимающегося производством фильмов), является самым быстрорастущим в Warner Music, в то время как вся музыкальная индустрия переживает сегодня не лучшие времена. Рост продаж видео

AOL Time Warner теряет деньги и топ-менеджеров Медиамагнат Тед Тернер известен как основатель Turner Broadcasting и CNN, которые в 1996 году были проданы Time Warner. Он останется на посту до мая, после чего собирается сконцентрировать свои усилия на благотворительной деятельности. Уход Тернера еще сильнее отдалит медийный гигант от его основате

У AOL Time Warner новый руководитель Г-н Парсонс сменит на этом посту Стива Кейса (Steve Case), одного из основателей интернет-гиганта America Online и инициатора слияния AOL с Time Warner. Кейс возглавлял усилия по объединению Time Warner и America Online, которое завершилось в январе 2001 года. Уход г-на Кейса был очевиден, поскольку еще до слияния компаний э

AOL Time Warner меняет председателя совета директоров Крупнейшая в мире медиа-компания AOL Time Warner Inc. объявила о том, что с мая 2003-го года пост председателя совета директоров компании займет Ричард Парсонс (Richard Parsons). Он будет совмещать свои новые обязанности с нынешни

AOL Time Warner выделит подразделение кабельного телевидения в отдельную компанию и спишет $18 млрд. Американский медиа-гигант AOL Time Warner сообщил о намерении выделить подразделение кабельного телевидения в отдельную компанию путём публичной продажи акций. Данный шаг будет предпринят во втором квартале текущего года в

AOL Time Warner лишилась вдохновителя ься председателем и помогать развитию", - сказал г-н Кейс в своем заявлении. Также он заявил, что не может прекратить тот "беспорядок", который имеется в настоящее время в компании. Медиа-концерн AOL Time Warner является продуктом слияния интернет-компании America Online с медиа-гигантом Time Warner. Самая большая медиа-империя в мире могла бы служить примером для остальных участнико