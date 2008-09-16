Получите все материалы CNews по ключевому слову
Panasonic Blue Yonder JDA Software Group i2 Technologies i2 СНГ
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|16.09.2008
|
EXceed WMS 4000 внедрили в складском комплексе «Логики движения»
Компания i2 СНГ объявила о завершении проекта внедрения системы EXceed WMS 4000 (Infor WM NG) в логистическом складском комплексе компании «Логика движения» в Самаре. Логистический терминал представляет
|23.07.2008
|
i2 СНГ интегрировала EXceed WMS и SAP для торговой сети «Мир»
Компания i2 СНГ объявила о завершении проекта интеграции EXceed WMS с системой SAP в торговой сети «Ми
|15.07.2008
|
Infor WM NG поможет ТС «Молния» управлять новым складом
Продолжая успешную серию проектов для предприятий розничной торговли, компания i2 СНГ заключила договор с торговой сетью «Молния» (г. Челябинск) на автоматизацию нового распределительного центра класса «А». Склад общей площадью 17 тыс. квадратных метров будет работать под
|14.07.2008
|
i2 СНГ внедряет Aldata G.O.L.D. в торговой сети «Чудо-дом»
Компания i2 СНГ объявила о старте проекта внедрения системы Aldata G.O.L.D. в центральном офисе торговой сети «Чудо-дом» в г. Новосибирске. Для обеспечения планируемого роста, который неизбежно ведет к
|24.07.2007
|
ЧерМК «Северсталь» оптимизирует управление спросом вместе с i2
ЧерМК «Северсталь» и «i2 СНГ» реализуют совместный пилотный проект по оптимизации процесса управления спросом на череповецкой площадке ОАО «Северсталь». В 2005 г. ЧерМК «Северсталь» совместно с «i2 СНГ» внедр
|31.03.2005
|
"i2 СНГ" и "Корус Консалтинг" стали партнерами
«i2 СНГ», специализированная компания в области решений по оптимизации цепочек поставок на территории России и СНГ, и «Корус Консалтинг» объявляют о заключении партнерского соглашения для реализ
|10.02.2005
|
i2 СНГ подвела итоги 2004 года
Компания i2 СНГ подвела итоги первого года работы. За этот год компания выполнила 15 проектов, среди к
|31.08.2004
|
РБК СОФТ будет внедрять ПО i2 в России и СНГ
ского соглашения. В соответствии с данным соглашением, РБК СОФТ будет внедрять программные продукты i2 Technologies в России и СНГ. Основное направление деятельности компании РБК СОФТ - разрабо
|11.06.2004
|
i2 Technologies урегулировал иск о приписке доходов
Производитель ПО для управления цепочками поставок i2 Technologies сообщил о соглашении с Комиссией по ценным бумагам и биржам США по окончательному урегулированию дела о нарушении американских биржевых законов. Компания согласилась выплатить $
|24.02.2004
|
В i2 СНГ - новые кадровые назначения
Компания i2 СНГ, поставщик решений по управлению цепочками поставок на территории России и стран СНГ, объявила о назначении заместителя генерального директора по стратегическому развитию. Им стал Мартин
|12.02.2004
|
i2 Technologies вышел на рынок России и СНГ
Компания i2 Technologies, поставщик решений по управлению цепочками поставок (SCM, Supply Chain Management), объявила о своем выходе на российский рынок и создании Центра экспертизы SCM-решений. По данн
|11.07.2002
|
Сокращения в I2 Technologies
Компания I2 Technologies собирается сократить около 30% всех своих сотрудников, общее число которых составляет 4600 человек, в связи со снижением спроса на производимое программное обеспечение. Цифра по
|04.07.2001
|
i2 Technologies предупредила о грядущих потерях
B2B компания i2 Technologies объявила во вторник, что доходы от ее деятельности за второй квартал будут ниже, чем ожидалось. Причину такого положения дел компания видит в снижении активности на рынках и изл
|19.01.2001
|
Годовой оборот разработчика ПО i2 Technologies впервые превысил $1 млрд.
Американская компания i2 Technologies Inc.">, разработчик программного обеспечения для электронной коммерции в сфер
|23.11.2000
|
Уход одного из директоров i2 Technologies привел к падению акций компании
Компания i2 Technologies, производитель программного обеспечения для B2B сектора, объявила о том, что ее покидает директор по операциям Роберт Эванс (Robert Evans), сообщает CNET. По заявлению пресс-сек
|18.10.2000
|
I2 Technologies опубликовала результаты деятельности за третий квартал
Результаты деятельности компания I2 Technologies в третьем квартале превысили все ожидания экспертов, что было связано с завоеванием новых клиентов и быстрым ростом доходов, сообщает Upside Today. Чистая прибыль компании, разр
|10.10.2000
|
Инвесторы одобрили партнерство BroadVision и i2 Technologies
Заявление BroadVision и i2 Technologies о создании совместной торговой площадки в интернете, сделанное 9 октября, вызвало однозначное одобрение инвесторов. В результате акции BroadVision выросли на $3,75 (21%) и дости
|22.06.2000
|
IBM формирует альянс с i2 Technologies, Siebel Systems и Dassualt Systemses
Компания IBM объявила 21 июня о заключении альянса с i2 Technologies, Siebel Systems и французской Dassualt Systemse по совместной разработке программных продуктов для электронного бизнеса и других бизнес-процессов. Компании будут совместно разра
|13.03.2000
|
I2 Technologies приобретёт Aspect Development за $9,3 млрд.
Компания I2 Technologies Inc. выразила согласие приобрести компанию Aspect Development Inc. По условиям сделки, акционеры Aspect Development получат за каждую свою акцию по 0,55 акций I2 на общую сумму
|06.08.1999
|
IBM заключает договор с i2 Technologies
Компания IBM объявила о заключении договора производителем ПО, фирмой i2 Technologies, в рамках которого они будут совместно разрабатывать и продавать программные продукты вместе с приложениями для электронной коммерции. Договор включает в себя распространение па
Panasonic и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1427618, в очереди разбора - 727744.
Создано именных указателей - 191817.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.