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RadioShack Radio Shack

RadioShack - Radio Shack

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.09.2015 Киевская компания заплатит в США $30 млн штрафа за взломы сайтов 1
18.11.2013 В России создан уникальный "умный браслет". ФОТО 1
07.10.2013 В Америке вдвое рухнули цены на «разноцветный» iPhone 5c 1
27.05.2011 Google представил долгожданный сервис для оплаты покупок с мобильника 1
04.08.2010 Представлен флагманский смартфон BlackBerry с новой платформой 1
03.08.2010 Представлен новый флагманский смартфон BlackBerry 1
03.11.2005 Sprint и телеграфные компании предоставят мобильный сервис 1
22.08.2002 NASDAQ растет на фоне скепсиса аналитиков 1
22.08.2002 NASDAQ растет на фоне скепсиса аналитиков 1
21.03.2002 Verizon выпустил телефон с поддержкой системы BREW 1
18.09.2001 "Информсвязь" будет развертывать спутниковые сети связи VSAT на оборудовании Gilat 1
06.07.2001 Клиентская база Verizon выросла за квартал на 807 тыс. человек 1
19.06.2000 RadioShack спонсирует первую коммерческую высадку на Луну 1
21.03.2000 Microsoft будет продвигать на рынок службу MSN посредством компьютеров Compaq Presario 1
12.11.1999 Microsoft вступает в альянс с RadioShack 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

RadioShack и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 6
AT&T Inc 1726 5
Apple Inc 13156 4
Comcast 231 3
Best Buy 223 3
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
X Corp - Twitter 2938 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Intel Corporation 12811 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
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Teradyne 30 2
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Oracle - BEA Systems 162 2
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 140 2
Lam Research - Novellus Systems 113 2
Sycamore Networks - SCMR 57 2
LunaCorp 6 1
Healbe - Хилби 11 1
Samsung Electronics 11065 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Dell EMC 5180 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Virgin Mobile - Оператор сотовой связи 51 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Adobe Systems 1597 1
PayPal 671 1
Sharp Corporation 1062 1
Indiegogo 57 1
Google LLC 12690 1
Pebble Technology 71 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 1
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 104 1
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 1
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
MIA - Miami International Airport - Международный аэропорт Майами 6 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
Cowen - SG Cowen 66 2
Global Partners Securities 42 2
PartnerRe Asset Management 15 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
Jaspen Capital Partners 1 1
eBay Inc 1640 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Starta Ventures - венчурный фонд 17 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 17 1
Citi - Citibank 158 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
Caterpillar - 93 1
Warner 540 1
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
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Аксессуары 4282 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 2
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 1
Apple iPhone 6 4861 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple iPad 4012 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 2
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 2
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 117 2
BlackBerry Torch 23 2
BlackBerry OS 180 2
Google Offers 7 1
Microsoft Windows 16882 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 1
Apple iPhone 5 783 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Apple iTunes Store 1118 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 1
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 97 1
Gilat SkyStar VSAT 11 1
BlackBerry App World 58 1
Blackberry Bold 58 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
HPE Compaq Presario 125 1
BlackBerry Pearl 12 1
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 2
Davidson Jonathan - Дэвидсон Джонатан 6 2
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 39 2
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 2
Munster Gene - Манстер Джин 60 1
Васильев Сергей 69 1
Гирин Алексей 6 1
Bedier Osama - Бедиер Осама 7 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
Супранонок Андрей 1 1
Кочевский Виталий 1 1
Дубовой Игорь 1 1
Дубовой Аркадий 1 1
Strigl Denny - Стригл Денни 1 1
Шипицын Артем 2 1
Ceresney Andrew - Сересни Андрю 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Канада 5082 3
Израиль 2856 2
США - Нью-Йорк 3180 2
США - Флорида - Майами 200 2
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Франция - Французская Республика 8177 1
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Dow Jones - MarketWatch 334 3
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
PR Newswire 58 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
Internet Stock Report 994 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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