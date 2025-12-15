Разделы

Lam Research Novellus Systems

Lam Research - Novellus Systems

СОБЫТИЯ

15.12.2025 Китай ввел «правило 50%». Купил импортное «железо» для производства чипов – купи еще одно китайское 1
08.10.2025 США хочет ужесточить ограничения на продажу в Китай оборудования для выпуска чипов, которое продавать пока не запретили 1
18.12.2024 Гигантская микроэлектронная компания Китая ухитрилась вывернуться из-под санкций США. Ее исключили из «черного списка» 2
03.12.2024 США ввели против Китая санкции, мешающие производить чипы и развивать ИИ. Они изобилуют лазейками и опасны для американского бизнеса 1
16.08.2024 Китайский производитель «железа» для выпуска чипов судится с Пентагоном, требуя отменить санкции 1
31.07.2024 США запретят ввоз в Китай через третьи страны «железа» для выпуска микросхем. Самую важную в мире компанию для производства чипов мера не затронет 1
18.07.2024 США грозят жестко наказать самую важную в мире компанию для производства чипов. Акции уже резко обвалились 1
20.09.2023 Китай срочно ищет местное «железо» для литографии чипов памяти, чтобы заменить американское. Выделены миллиарды долларов 1
21.04.2023 В Китае начинается бум поставок западного «железа» для выпуска чипов вопреки санкциям США 1
15.03.2023 Новые санкции США «отбросят ИТ-отрасль Китая в каменный век» 1
17.01.2023 Голландцы взбунтовались: Больше не будем по первому требованию США останавливать продажу Китаю станков для выпуска чипов 1
16.12.2022 США раздавят производство крупного китайского производителя флеш-памяти. Новые санкции уже на подходе 1
24.10.2022 Крупнейший производитель флеш-памяти Китая изгоняет американских сотрудников из-за санкций США 1
17.10.2022 США разваливают ИТ-индустрию в Китае и во всем мире. Нарушено производство техники, инженеров увольняют 1
13.10.2022 США убивают производство китайской флеш-памяти и бьют по российской микроэлектронике 1
12.09.2022 США ужесточают поставки своих полупроводников в Китай 1
01.08.2022 США готовятся разгромить производство флеш-памяти в Китае. Последствия накроют весь мир 1
06.07.2022 США придумали, как сокрушить производство чипов в Китае одним ударом 1
15.12.2021 «Микрон» избежал огромного штрафа за космический проект, сославшись на санкции США и COVID-19 1
06.10.2021 У Intel колоссальная проблема с кадрами. Процессоры производят вчерашние школьники 1
01.03.2019 Микропроцессорам обещано мрачное будущее без единого просвета 1
06.11.2012 SEMI взяла курс на укрепление своих позиций на российском рынке 1
14.04.2009 Затраты на оборудование по производству чипов сократились на 32% в 2008 г. 1
12.12.2005 В NASDAQ-100 попали новые ИТ-компании 1
13.07.2004 Чистая прибыль Novellus во 2 квартале выросла в 5 раз 1
15.03.2004 Сингапурское подразделение UMC купило оборудование на $130 млн. 1
14.08.2003 Полупроводниковые компании не смогли спасти рынок 1
11.06.2003 Рынок "переварил" невзгоды Nokia 2
03.06.2003 WSTS: Мировые продажи полупроводников в апреле сократились 1
15.04.2003 Gartner предсказывает рост инвестиций в производство чипов 1
28.01.2003 NASDAQ продолжил падать на военных опасениях 1
28.11.2002 NASDAQ: похоже, худшее позади 1
21.11.2002 NASDAQ: скачок полупроводникового сектора обеспечил индексу солидный рост 1
21.11.2002 NASDAQ: скачок полупроводникового сектора обеспечил индексу солидный рост 1
06.11.2002 NASDAQ немного вырос, рынок выжидает 1
06.11.2002 NASDAQ немного вырос, рынок выжидает 1
05.11.2002 NASDAQ: "быки" полны оптимизма 1
05.11.2002 NASDAQ: рынок надеется на благоприятный исход выборов в Конгресс и резкое снижение учетной ставки 1
23.10.2002 NASDAQ вновь падает, на этот раз из-за новостей Texas Instruments 1

Applied Materials 302 75
Intel Corporation 12545 62
Cisco Systems 5224 43
KLA Corporation 73 41
Microsoft Corporation 25242 35
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 34
AMD - Advanced Micro Devices 4471 28
Apple Inc 12636 22
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 157 20
IBM - International Business Machines Corp 9551 19
Yahoo! 3707 15
TI - Texas Instruments Incorporated 826 15
Oracle Corporation 6871 14
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 329 14
Lenovo Motorola 3530 14
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 14
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 13
HP - Hewlett-Packard 3644 13
Dell Technologies - Dell Computer 2162 12
Teradyne 29 12
Verizon - WorldCom 496 12
JDSU - JDS Uniphase 218 12
Amazon Inc - Amazon.com 3135 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 11
AT&T Inc 1697 11
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 48 10
Dell EMC 5095 10
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 10
Commerce One - CMRC 175 10
Samsung Electronics 10628 10
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 145 9
Oracle Siebel Systems 515 9
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 225 9
OpenText - Micro Focus - Novell 873 8
GE - General Electric - Дженерал электрик 455 8
Ciena 207 8
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 318 8
United Technologies - Hamilton Sundstrand - Гамильтон Сандстрэнд 47 8
Oracle - BEA Systems 161 8
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 116 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 69
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 59
Merrill Lynch 454 24
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 22
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 17
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 317 17
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 16
Morgan Stanley - Морган Стэнли 482 14
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 13
eBay Inc 1631 11
Boeing 1017 11
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 587 11
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 222 10
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 10
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 9
Global Partners Securities 42 8
Gerard Klauer Mattison & Co 21 8
Enron - Enrongate 122 8
Cowen - SG Cowen 66 7
Bank of America - Банк Америки 268 7
Seaport Securities 22 6
Continental Airlines 30 6
McDonald’s - Макдоналдс 203 6
Ford 424 6
Coca-Cola Company 260 6
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 6
International Paper 27 5
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 5
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 5
Federated Hermes - Federated Investors 57 4
Prudential Securities 68 4
Prudential Financial 52 4
Delta Air Lines - авиакомпания 90 4
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 4
Sears Holdings - Kmart Holding Corporation Sears - Roebuck and Co 47 4
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 4
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 4
The Home Depot Inc 65 3
Heinz - Хайнц 26 3
Walmart - Wal-Mart Stores 390 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 24
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 12
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 420 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 10
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3440 3
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 43 2
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 18 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 602 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5237 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 290 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 112 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 639 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2080 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1079 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 4
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 207 3
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 27 2
Ассоциация менеджеров 101 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 79
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8409 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 12
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4846 11
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 7
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 172 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17847 6
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2739 6
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2821 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4908 5
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1141 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21830 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 3
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1009 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18220 3
NAND flash memory - флеш-память 649 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3276 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3614 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
Фотобанк - Photobank 205 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 965 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 2
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 267 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 638 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3537 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9876 2
Microsoft Windows 2000 8663 7
Oracle PeopleSoft 418 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7371 5
Linux OS 10917 3
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 211 3
SAP Ariba 301 3
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 3
OpenText - Micro Focus - Novell GroupWise 65 2
Procter&Gamble - Gillette 38 2
Dudack Gail - Дадэк Гэйл 6 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
FreePik 1443 2
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 2
Microsoft Windows 16338 2
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 253 2
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 97 2
Microsoft Windows ME - Microsoft Windows Millennium 144 2
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 2
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 164 2
Oracle - Sun Solaris UltraSPARC 140 2
Apple iPhone 6 4862 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 2
Apple iPad 3939 2
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 1
Nokia Intellisync - Pumatech - Starfish Software 23 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 251 1
SAP Sybase 291 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 148 1
Statista 254 1
Intel Sandy Bridge 145 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 160 1
Tencent - WeChat - мессенджер 161 1
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 8
Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 8
Bush George - Буш Джордж 334 8
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 7
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 6
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 6
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 5
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 4
Carty Michael - Карти Майкл 20 4
Forelli John - Форелли Джон 25 4
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 4
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 4
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 4
Nelson Stuart - Нельсон Стюарт 12 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 610 3
Bernstein Richard - Бернстайн Ричард 9 2
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Goldman Al - Голдман Ол 14 2
Cunningham Marty - Каннигхэм Марти 14 2
Osmena Cristina - Осмена Кристина 2 2
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 2
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 2
Niles Dan - Найлс Дэн 9 2
Niles Daniel - Нильс Даниель 4 2
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 2
Murphy Patrick - Мерфи Патрик 3 2
Vogelzang Michael - Фогельцанг Майкл 2 2
Punk Bill - Панк Билл 2 2
Skrainka Alan - Скраинка Алан 14 2
Herrick Tracy - Херрик Трэйси 2 2
Porpora Stephen - Порпора Стивен 9 2
Green Peter - Грин Питер 16 2
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 2
Wachtel Larry - Вактел Ларри - Вахтел Ларри 18 2
Galbraith Steven - Гэлбрейт Стивен 3 2
Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 2
Wedbush Gary - Уэдбуш Гэри 6 2
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 2
Dudack Gail - Дудак Гэйл 4 2
Farrell Mike - Фаррелл Майк 8 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 81
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18233 18
Нидерланды 3634 16
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 397 13
Европа 24644 12
Япония 13554 12
Южная Корея - Республика 6863 9
Китай - Тайвань 4138 9
Ирак - Республика 700 8
Россия - РФ - Российская федерация 157045 7
Китай - Пекин - Beijing 1051 7
Ближний Восток 3033 6
Аргентина - Аргентинская Республика 600 6
Америка - Американский регион 2188 5
США - Колумбия - Вашингтон 1451 5
Сингапур - Республика 1906 4
Китай - Хубэй - Ухань 61 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4096 3
Израиль 2785 3
США - Калифорния 4775 3
Германия - Федеративная Республика 12941 3
Франция - Французская Республика 7979 3
Азия - Азиатский регион 5751 3
США - Иллинойс - Чикаго 433 3
США - Нью-Йорк штат 247 2
США - Нью-Йорк 3152 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 2
Атлантический океан - Атлантика 294 2
Ирландия - Республика 1025 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Италия - Милан 163 2
США - Флорида - Майами 192 2
Малайзия 898 2
США - Орегон - Хилсборо 22 1
Китай - Хсинчу 10 1
США - Портленд 66 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 52
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 51
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 31
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 16
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 12
ISDEX интернет-индекс 250 8
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 8
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 7
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 6
Blacklist - Чёрный список 671 5
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 5
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 4
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 501 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 4
Ирак - Война в Персидском заливе 223 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 3
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1322 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1813 2
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 320 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 2
PPI - Producer Price Index - Индекс цен производителей 50 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 544 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 71
Dow Jones - MarketWatch 333 42
CNET Networks - CNET News 1643 20
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 15
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 10
Bloomberg 1419 8
Известия ИД 706 7
Dow Jones - Barron's 26 5
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 131 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 3
Tom’s Hardware 517 3
NBC News 184 2
Le Monde 29 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 2
South China Morning Post 75 2
FT - Financial Times 1259 2
Times 648 1
AP - Associated Press 2006 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 1
DigiTimes - Издание 1326 1
EE Times 160 1
TechSpot 159 1
The Oregonian 9 1
Silicon 490 1
Internet Stock Report 994 72
S&P 500 562 28
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 19
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 8
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 6
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 5
Juniper Research 551 5
Bear Stearns 79 4
Moody's Investors Service 136 4
Thomson Financial - Thomson First Call 384 3
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 2
Needham & Company 36 2
Gartner - Гартнер 3610 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
Frost & Sullivan 206 1
ATTOLab 1 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 5
TED Talks 35 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 2
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
SEMICON 13 1
SPIE Advanced Lithography 1 1
