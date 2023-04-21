В Китае начинается бум поставок западного «железа» для выпуска чипов вопреки санкциям США

Санкции не помеха

Поставщики оборудования для производства интегральных микросхем ожидают роста продаж в КНР, несмотря на введенные США экспортные ограничения.

По сообщению Reuters, калифорнийская Lam Research и нидерландская ASML Holdings NV рассчитывают нарастить выручку на китайском направлении в ближайшие несколько месяцев вопреки американским санкциям против КНР.

Как отмечает агентство, среди китайских клиентов двух крупных игроков отрасли спросом пользуются литографические сканеры для выпуска чипов по сравнительно зрелым техпроцессам, которые находят применение в автомобильной промышленности, годятся для использования в смартфонах и персональных компьютерах.

Lam и ASML хорошо заработают на оборудовании для «зрелых» техпроцессов

Lam изначально ожидала, что ее выручка по итогам 2023 г. окажется на $2-2,5 млрд меньше запланированной в связи с антикитайскими санкциями. Однако затем компания уточнила у властей США некоторые аспекты применения новых правил экспорта. Впоследствии финансовый директор компании Даг Беттингер (Doug Bettinger) заявил, Lam все же сможет отгрузить оборудование стоимостью в «несколько сотен миллионов долларов», поставка которого китайским клиентам ранее считалась невозможной.

Lam также заявила, что уже получила около $0,5 млрд авансом – преимущественно от новых клиентов. По словам Беттингера, «приличная» часть этой суммы исходит от покупателей из КНР.

ASML, в свою очередь, загружена заказами под завязку – почти на два года вперед. Портфель заказов компании вырос до $39 млрд. Генеральный директор компании Петер Веннинк (Peter Wennink) заявил, что на долю китайских компаний приходится около 30% от всех поступающих компании заказов.

По словам Веннинка, заказчики-чипмейкеры ASML, в частности, представляют рынок комплектующих для электротранспорта и нуждаются в интегральных микросхемах в значительно большей степени, нежели автопроизводители, выпускающие автомобили на базе «традиционных» двигателей внутреннего сгорания. Таким клиентам в большинстве случаев не требуется самое «продвинутое» литографическое оборудование, необходимое для производства чипов в соответствии с наиболее современными технологическими процессами.

В прошлые годы китайские клиенты обеспечивали ASML весьма существенную долю в совокупной выручке. Только за 2021 г. доходы ASML от поставок продукции в КНР превысили $2,1 млрд (около 16% от совокупной).

ASML ограничат в продажах DUV-сканеров

В 2023 г. в Нидерландах в силу вступают новые экспортные правила, в соответствии с которыми ASML будет вынуждена обращаться к властям страны за получением лицензии на поставку в Китай DUV-сканеров, применяемых при изготовлении микросхем с использованием «глубокого» ультрафиолетового излучения. Это не самые передовые машины из производимых компаний – ASML также выпускает и более «продвинутые» EUV-литографы (задействуют «экстремальное» ультрафиолетовое излучение), тем не менее не утратившие своей актуальности.

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ASML, со слов Веннинка, планирует поставить 93 DUV-сканера в 2023 г. Такие системы дешевле более совершенных EUV-машин, однако все равно остаются выскомаржинальным и дорогостоящим товаром – цена такой установки может достигать нескольких десятков миллионов долларов.

Антикитайские санкции США

В октябре 2022 г. США анонсировали новые ограничения, направленные на сдерживание развития высокотехнологичного сектора экономики Китая.

Так, по инициативе администрации президента США Джо Байдена (Joe Biden) американскому бизнесу запретили экспортировать в Поднебесную передовые компьютерные чипы, оборудование для производства микросхем и другие продукты, использующие американские технологии, если они не получат специальную лицензию от Министерства торговли США.

Американские власти считают, что это позволит сдержать развитие Пекином технологий, используемых при создании суперкомпьютеров и новейших видов вооружений.

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Кроме того, отдельные категории американских граждан, резиденты и организации теперь обязаны получать особое разрешение от Минторга, прежде чем начать оказывать поддержку китайским производителям микроэлектроники.