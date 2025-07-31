ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International

Canon начала масштабное расширение производства литографии, чтобы потягаться с ASML. Впервые за 21 год открыта новая площадка удования для производства интегральных микросхем. Японская корпорация рассчитывает воспользоваться растущим на фоне бума ИИ спросом на интегральные микросхемы и потеснить лидера рынка – нидерландскую ASML, сообщает Nikkei Asia. Новое предприятие, дополняющее мощности производственного центра компании в Уцуномии (префектура Тотиги, Япония), как ожидается, начнет выпуск литографических систем

Трамп убивает самую важную в мире компанию для производства чипов. Пошлины вселили неопределенность, выручка рухнула Законно избранный уничтожитель бизнесов Голландская компания ASML, поставщик оборудования для производства микросхем, опубликовала разочаровывающий финанс

Россиянина судят в Европе за кражу секретов у крупнейшего производителя литографов ASML шленном шпионаже Суд в Роттердаме (Нидерланды) предъявил обвинение гражданину России Герману А. обвинение в промышленном шпионаже против производителя оборудования для микроэлектронной промышленности ASML, пишет The Register. Полиция Нидерландов арестовала российского гражданина в августе 2024 г. и обнаружила в его компьютере, как утверждается, конфиденциальные документы ASML, а такж

Китай до конца года начнет тестовый выпуск EUV-литографов для производства чипов естового производства Китай делает значительный шаг вперед в разработке технологий экстремальной ультрафиолетовой (EUV) литографии, которая долгое время оставалась прерогативой нидерландской компании ASML. Как пишет Wccftech, новый литографический комплекс уже проходит тестирование на заводе Huawei. По информации Wccftech, машина EUV, использующая технологию лазерной плазменной обработки (L

Самая важная в мире компания для производства чипов рвет связи с Китаем. Оковы зависимости почти сброшены Опасения не оправдались Нидерландская компания ASML, крупнейший в мире производитель оборудования для выпуска полупроводников (доля около 90

Нидерланды попытались насолить США и усилить контроль над самой важной для мирового производства чипов компанией и потеряли Китай, крупнейшего клиента ASML . пишет Bloomberg. На этот шаг власти пошли, чтобы помешать США лезть в дела нидерландской компании ASML – крупнейшего в мире вендора литографических сканеров, без которых невозможно производст

В России написана «дорожная карта» создания суверенного литографа дешевле и проще, чем у ASML » создания литографа, который будет дешевле, а в изготовлении проще, чем оборудование нидерландской ASML. Но при этом российская установка будет не менее эффективной. Это следует из «Новой конц

Россиянин воровал секретные документы у самой важной для мирового производства чипов компании. Он хотел оживить отечественные заводы микросхем Шпионаж в пользу России Бывший сотрудник нидерландской компании ASML, имеющий российские корни, обвинен в краже у экс-работодателя важных коммерческих секретов, пишет Tom’s Hardware. ASML – крупнейший в мире поставщик оборудования для литографии с до

В России разработают лазеры для производства чипов для установок Nikon и ASML жном оборудовании, а также в действующем и разрабатываемом отечественном оборудовании. Комплект будет установлен в действующие литографические степперы и сканеры Nikon серий SF 204 - 206, i-11, i-12, ASML серии PAS-5500, а также генераторы изображений топологических структур на фотошаблонах. Laura Ockel / Unsplash В России начнут выпускать оборудование для иностранных и российских литографо

Заказы у главной мировой компании по микроэлектронике упали вдвое из-за торговых войн США против Китая. В опасности производство процессоров во всем мире Падение заказов и акций ASML Сумма чистых заказов крупного производителя полупроводникового оборудования ASML из Нидерландов в III квартале 2024 г. составила 2,6 млрд евро ($2,83 млрд), что почти в два раза ниж

СМИ нашли путь поставки в Россию микроэлектронного оборудования в обход санкций сия в обход санкций импортирует станки для производства микрочипов (литографы) голландской компании ASML. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылку на голландскую газету Trouw. Журналисты го

Власти крушат бизнес самой важной компании для мирового производства полупроводников. Теперь не дают чинить проданное в Китай «железо». Потенциальный ущерб – миллиарды долларов С Китаем не дружить Нидерланды планируют ограничить возможности компании ASML по ремонту и обслуживанию ее оборудования для производства полупроводников в Китае, пишет Bloomberg. По мнению аналитиков агентства, этот шаг может нанести болезненный удар по усилиям Пеки

Создан простой и надежный EUV-сканер для производства чипов. Он дешевле и лучше, чем у главного поставщика в мире та науки и технологий (Okinawa Institute of Science and Technology, OIST, Япония) создали EUV-сканер особой конструкции, в которой гораздо меньше компонентов, недели в сканерах нидерландской компании ASML, пишет портал Tom’s Hardware. За счет этого их себестоимость ниже, что, в свою очередь, может повлечь за собой снижение цены производства микросхем при массовом их использовании. EUV-скане

США грозят жестко наказать самую важную в мире компанию для производства чипов. Акции уже резко обвалились , американские власти намерены ввести новые экспортные ограничения, если Tokyo Electron из Японии и ASML из Нидерландов не пересмотрят свое отношение к Китаю и не начнут думать о сокращении сво

Самая важная в мире компания для производства процессоров решила уничтожить линию по выпуску чипов Apple, AMD и Qualcomm. Все зависит от Китая Крайне опасный рубильник Нидерландская компания ASML, главный во всем мире поставщик оборудования для выпуска полупроводников, нашла способ, как можно удаленно отключать произведенную ею аппаратуру. Агентство Bloomberg пишет, что этот способ

Самая важная для мирового производства чипов компания в большой опасности. Она рискует лишиться главного клиента – крупнейшего производителя микросхем в мире ASML не смогла в маркетинг Компания ASML из Нидерландов, крупнейший в мире поставщик аппаратуры для производства микросхем с долей около 90% на 2023 г., не смогла убедить тайваньскую TSMC купить свое новое оборудование с высоким

Самую важную компанию в мире для производства чипов утопили в деньгах на родине, лишь бы она оттуда не сбежала Алчность победила Нидерландская компания ASML, крупнейший в мире поставщик оборудования для производства микросхем, отказалась от наме

Самая важная для мирового производства чипов компания идет ко дну. У ASML обвалились выручка и прибыль ASML в беде Нидерландская компания ASML, крупнейший в мире производитель оборудования для выпуска полупроводников с долей рынка более 90% по итогам 2023 г., опубликовала финансовый отчет за I квартал 2024 г. Как пишет Bloomberg,

Самая важная в мире компания для производства чипов взбунтовалась против гнета США. Она бежит из родной страны, чтобы без помех торговать с Китаем Тяга к свободе Нидерландская компания ASML, крупнейший в мире производитель оборудования для выпуска полупроводников (доля более 90

Создан ультрадешевый литограф для 5-нанометровых чипов, который стоит в 10 раз меньше знаменитых аналогов ASML ла поставки нового оборудования для производства микросхем по топологии 5 нм. Как пишет портал Tom’s Hardware, литограф Canon будет стоить приблизительно в 10 раз дешевле аналогичных решений компании ASML из Нидерландов. О внушительной разнице в стоимости литографов Canon и ASML заявил непосредственно глава Canon Фудзио Митараи (Fujio Mitarai). Сказав, что по цене одного литографа

Производство микросхем в Китае на грани краха. «Железо» для выпуска чипов ломается, а чинить его больше некому Очередная порция антикитайских санкций Китай в очень скором будущем может лишиться возможности обращаться к голландской компании ASML за помощью за ремонтом и наладкой ранее закупленного у нее оборудования для производства микросхем, пишет Tom’s Hardware. Новый запрет готовит правительство Нидерландов. ASML – круп

Главный мировой поставщик техники для производства чипов будет поставлять в Китай «бракованные» экземпляры, чтобы обойти санкции США Голландцы ищут пути обхода Голландская компания ASML, крупнейший в мире производитель «железа» для выпуска микросхем (более 90% рынка – SeekingAlpha.com), намерена начать поставки в Китай аппаратуры с заранее ухудшенными характеристиками. Ка

Китай украл «критическую» технологию для выпуска современных процессоров под санкциями США национальный промышленный шпионаж Китай обвинили в краже секретных технологий, используемых при производстве оборудования для литографии, пишет CNBC. С таким заявлением выступила голландская компания ASML – крупнейший в мире поставщик такого «железа». Оно включено в состав ее годового финансового отчета. CNBC называет эту технологию критической, но ASML этот термин не употребляет. Го

США придумали, как сокрушить производство чипов в Китае одним ударом ашли новый рычаг давления на Китай по части современных технологий. Им стала нидерландская компания ASML Holding NV – крупнейший в Голландии и в мире вендор литографического оборудования, испол

Чистая прибыль ASML в 1 квартале 2005 г. выросла почти в 5 раз Чистая прибыль нидерландской ASML Holding NV в 1-м квартале 2005 г. выросла почти в 5 раз — до €100 млн. (в аналогичн

ASML добилась самых высоких показателей за последние 5 лет Чистая прибыль голландской ASML Holding NV, крупнейшего в Европе производителя оборудования для изготовления полупроводн

Прибыль ASML разочаровала аналитиков Прибыль голландского поставщика оборудования для производства полупроводников ASML в первом квартале 2004 года оказалась ниже прогноза аналитиков, составив €21 млн. при росте продаж до €453 млн., сообщили сегодня представители компании. Аналитики ждали, что прибыль AS

ASML закончил 4 квартал 2003 года с прибылью Чистая прибыль производителя микросхем ASML Holding NV по итогам четвертого квартала 2003 г. составила €16 млн., тогда как убытки ко

ASML повысил прогноз на 2003 год Голландский строитель оборудования для производства полупроводников ASML ожидает в 2003 году увеличения объема заказов на свою продукцию по сравнению с прошлым годом, говорится в опубликованном сегодня заявлении председателя правления компании Дага Данна (Doug

Чистый убыток ASM International увеличился в 3 квартале Голландский производитель оборудования для производства микросхем ASM International сообщил об убытке в 3 квартале. Чистый убыток вырос €9,2 млн. ($10,7 млн.) с €4,6 млн. за тот же период 2002 года. Тем не менее, эта величина оказалась несколько меньше ожидан

ASML сократил убытки в 3 квартале почти вдвое Голландский производитель оборудования для литографии ASML сообщил сегодня, 15 октября, о завершении 3 квартала 2003 года с сокращением убытков и улучшением ситуации с заказами. С другой стороны, несмотря на позитивную новость о полученных заказах

Убыток ASML во 2 квартале превзошел ожидания Убыток по итогам 2 квартала 2003 года голландского производителя оборудования для литографии ASML оказался больше, чем ожидалось, сообщила компания сегодня, 16 июля. Чистый убыток ASML составил в истекшем квартале €64 млн. против €41,7 млн., ожидавшихся аналитиками. При этом ана

Philips продал часть своей доли в компании ASML Компания Philips сообщила о продаже 9,25 млн., или более 2%, акций голландского производителя оборудования для литографии ASML, сократив свою долю в этом предприятии до 3,73%. Хотя компания отказалась сообщать финансовые детали сделки, учитывая текущую стоимость акций, прибыль от продажи должна составить около €80

Intel "пропускает ход" в обновлении производства микросхем в, сейчас только разрабатываются и вряд ли появятся до конца десятилетия. Литография используется при проектировании прототипов проводников и транзисторов на кремниевой подложке. Голландская компания ASML, крупнейший в мире производитель оборудования для этих работ и поставщик Intel, сообщила, что решение Intel не стало для нее неожиданностью. ASML рассчитывает, что другие компании,

Кризис рынка полупроводников докатился до Голландии Голландский производитель оборудования для выпуска микросхем, компания ASML Holding отреагировала на глобальное ослабление рынка полупроводников решением уволить 17

Пентагон разрешил продажу SVG гoлландской ASML нными с возможностями утечки промышленных секретов в другие страны, в частности, в Китай, с которым ASML активно сотрудничает. Для окончательного разрешения сделки необходимо получить еще одобр

Чистая прибыль ASM Lithography в 2000 г. составила $322 млн. при обороте $1,2 млрд. кже значительно вырос, с 798 млн. евро в 1999 г. до 1,3 млрд. евро ($1,2 млрд.) в 2000 г. В 2000 г. ASML впервые удалось пробиться на японский рынок, где ранее доминировал ее конкурент компания

ASM International сообщает о росте продаж в третьем квартале Не смотря на общее сокращение производства электронных компонентов, ASM International N.V. сообщила об увеличении прибыли компании до $24,1 млн. в третьем кварта