Самая важная для мирового производства чипов компания в большой опасности. Она рискует лишиться главного клиента – крупнейшего производителя микросхем в мире

Нидерландская ASML может остаться без заказов на новейшее оборудование со стороны тайваньской TSMC. В теории, это может больно ударить по ее финансовой стабильности, ведь TSMC – крупнейший вендор полупроводников в мире. ASML хочет продать ей свои самые новые разработки, но TSMC в корне не устраивает предложенная цена – она намерена выжимать максимум из оборудования предыдущего поколения.

ASML не смогла в маркетинг

Компания ASML из Нидерландов, крупнейший в мире поставщик аппаратуры для производства микросхем с долей около 90% на 2023 г., не смогла убедить тайваньскую TSMC купить свое новое оборудование с высоким значением цифровой апертуры (High-NA), пишут агентства Reuters и Bloomberg. В теории, новинка ASML могла бы упростить выпуск чипов по суперсовременным технологиям, но TSMC, самый крупный контрактный вендор микросхем в мире, удерживающий более 50% рынка, совершенно не планирует его приобретать.

Причина кроется в деньгах. Старший вице-президент TSMC Кевин Чжан (Kevin Zhang) заявил, что сканер High-NA EUV стоит непомерно дорого – почти в 1,8 раза больше аппаратуры предыдущего поколения, которое уже стоит на вооружении у TSMC и используется для выпуска, в том числе, передовых 3-нанометровых чипов.

ASML Попытка ASML продать TSMC свою самую дорогую новинку успехом не увенчалась

Стоимость одного экземпляра High-NA EUV достигает $380 млн, тогда как ранее выпущенные и все еще актуальные литографические сканеры ASML оцениваются в $216 млн. Топ-менеджер TSMC, компании, которая весной 2022 г. отказалась сотрудничать с российскими разработчиками процессоров, не скрывает – TSMC не видит смысл тратить так много денег на новую «железку».

Почему это важно

TSMC ввиду своего положения на мировом рынке контрактного производства полупроводников является основным клиентом ASML. Она, с высокой долей вероятности, продолжит закупать у ASML сканеры предыдущей генерации, однако отсутствие у нее интереса к новому творению нидерландцев может негативно сказаться на финансовых отчетах компании, в которых и без того мало позитива. Как сообщал CNews, по итогам первой четверти 2024 г. ASML столкнулась с ощутимым падением и выручки, и чистой прибыли.

Напомним, что ASML в настоящее время не может отправлять современное оборудование в Китай, только очень древние сканеры, ввиду давления со стороны властей США. Также она не может обслуживать ранее отгруженные установки, что тоже больно бьет по ее финансовой стабильности. ASML попыталась сбежать из Нидерландов, чтобы сбросить с себя оковы всех запретов, но власти страны, как сообщал CNews, нашли способ удержать ее от переноса штаб-квартиры на территорию другого государства.

Аргументы TSMC

Не видя никакого смысла в покупке почти вдвое более дорого нового оборудования ASML на фоне сканеров предыдущей ревизии, руководство TSMC не сомневается – компания сможет осваивать новые технологии с тем парком «железа», что у нее уже есть. Речь в первую очередь о новой технологии по выпуску чипов по технологии А16 – ASML заявляет, что без сканеров High-NA EUV освоить ее не получится, но TSMC уверена в своих силах настолько, что даже назвала дату перехода на нее. По прогнозам компании, это случится не позднее второй половины 2026 г.

Стоит отметить, что сканеры High-NA EUV в техническом плане действительно более современны в сравнении с предшественниками. Согласно документации ASML, с его помощью можно производить полупроводниковые элементы толщиной в 1,7 раза меньшей, нежели при использовании аппаратуры предыдущего поколения.

TSMC не собирается полностью отказываться от перехода на оборудование High-NA EUV. В руководстве компании подчеркнули, что интеграция новых сканеров в инфраструктуру компании начнется, как только поставщик в лице ASML перестанет гнуть цену за них.

Всегда есть альтернатива

Пока TSMC экономит деньги и заказывает у ASML сканеры EUV предыдущего поколения, нидерландская компания уже заручилась поддержкой американской Intel в вопросе распространения High-NA EUV. Как сообщал CNews, Intel с недавних пор тоже является контрактным производителем полупроводников, к тому же свои процессоры она выпускает на собственных фабриках. Правда, она застряла на топологии 10 нм, тогда как TSMC вот-вот освоит 2 нм.

В настоящее время ASML совместно с Intel проводит боевые испытания одного литографического сканера High-NA EUV на фабрике компании в Орегоне (США). Второй такой же сканер тестируется во внутренних лабораториях самой ASML, но есть еще и третий – он, если все пойдет по плану, отправится в Бельгию компании Imec. Она сотрудничает с японским консорциумом Rapidus, который, как и TSMC, жаждет поскорее начать выпуск микросхем по 2-нанометровым нормам.

Что касается Intel, то она, похоже, в отличие от TSMC очень заинтересована в переходе на сканеры High-NA EUV. Как пишет издание The Elec, она заранее выкупила все экземпляры, которые ASML выпустит в течение 2024 г. ASML и Intel на момент выхода материала это не подтверждали, но и не отрицали.