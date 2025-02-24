IMEC Interuniversity Microelectronics Centre
IMEC и организации, системы, технологии, персоны:
|АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 19 1
|Phys.org 972 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5923 2
|Physical Review Letters 113 2
|EE Times 158 1
|Scientific Вlogging 1 1
|Times 624 1
|Bloomberg 1298 1
|IDTechEx 4 2
|Frost & Sullivan 203 2
|ATTOLab 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 1
|Display Supply Chain Consultants 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342309, в очереди разбора - 766783.
Создано именных указателей - 169286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.