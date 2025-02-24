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IMEC Interuniversity Microelectronics Centre



24.02.2025 На рынке оперативной памяти готовится революция. Гигантский производитель создает в разы более емкую и дешевую замену DRAM 1
15.05.2024 Самая важная для мирового производства чипов компания в большой опасности. Она рискует лишиться главного клиента – крупнейшего производителя микросхем в мире 1
13.03.2020 В России появилось первое производство гибкой электроники 1
10.03.2020 «Роснано» открыла Российский центр гибкой электроники 1
01.03.2019 Микропроцессорам обещано мрачное будущее без единого просвета 1
26.06.2018 Найден новый эффективный способ создания 3-нанометровых чипов 1
23.12.2015 Наноцентр «Техноспарк» сосредоточился на гибкой электронике 1
25.05.2015 «Дочка» «Т-Платформ» выпустила российский процессор 1
25.03.2014 В Москве пройдет Международный форум Semicon Russia 2014 1
16.04.2013 4 июня состоится конференция по российскому рынку микроэлектроники 1
01.03.2011 Создан гибкий микропроцессор 1
22.10.2007 ЭЭГ-сенсор питается от тепла человека 1
30.07.2007 Микроэлектронные 3D-решения: компании развивают сотрудничество 1
23.11.2006 "Одноатомный" транзистор: новый рекорд миниатюризации 1
23.11.2006 "Одноатомный" транзистор: новый рекорд миниатюризации 1
18.10.2004 Philips покидает рынок проекционных телевизоров 1
26.05.2003 Intel "пропускает ход" в обновлении производства микросхем 1
01.08.2000 Sematech и IMEC объединились для разработки новых процессов производства микросхем 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

IMEC и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10290 4
Intel Corporation 12219 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 908 4
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 113 4
ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 35 3
Holst Centre 3 3
Qualcomm Technologies 1831 2
ТехноСпарк - РЦГЭ - Российский центр гибкой электроники 5 2
FlexEnable 2 2
Huawei 3954 1
AMD - Advanced Micro Devices 4248 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1468 1
GlobalFoundries - GF 88 1
Artek Electronics - Артек Электроникc 1 1
Cisco Systems 5124 1
Рикор ИТ 4 1
Agfa Gevaert 66 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 529 1
Philips 2056 1
IBM - International Business Machines Corp 9448 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1165 1
Canon 1400 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 412 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 1
Qtech - Кьютэк 173 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 1
Nikon 622 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 136 1
Акситех - Axitech 3 1
Ростех - Автоматика Концерн 1647 1
Lam Research - Novellus Systems 107 1
ЭЛТЕХ - Экспертные лабораторные технологии - МедипалТех 15 1
Ostec - Остек - Остек-СМТ 14 1
МедиаИнсайт - Media Insight 3 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 51 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Наукоград - технопарк 136 1
Baekeland 1 1
Ростех - Станкопром 4 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2523 3
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 64 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 577 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2879 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 464 2
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5963 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 19 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4190 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 5
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12028 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13272 4
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 247 4
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5923 2
Physical Review Letters 113 2
EE Times 158 1
Scientific Вlogging 1 1
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Bloomberg 1298 1
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