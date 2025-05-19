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Родионов Илья


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 В России разработали технологию, которая ускорит создание квантовых компьютеров 1
13.01.2023 Денис Мантуров оценил научные разработки МГТУ им. Н.Э. Баумана 1
25.06.2019 SoftwareONE внедрила HR чат-бота в «Фаберлике» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Родионов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

SoftwareONE Group 105 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9860 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1851 1
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 191 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14785 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5667 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12267 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2081 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10389 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7416 1
Аксессуары 3964 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 1
Microsoft Solutions Framework - Microsoft DMF - Microsoft Driver Module Framework - Microsoft Bot Framework - Microsoft Coco Framework - Microsoft WDF - Microsoft Windows Driver Frameworks - Microsoft Operations Framework - MOF 35 1
Microsoft Teams - MS Teams 574 1
Microsoft Office 365 954 1
Microsoft Azure 1427 1
Мантуров Денис 112 1
Майорова Виктория 1 1
Гордин Михаил 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5240 1
Солнечная система - Solar system 2532 1
Земля - планета Солнечной системы 10461 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 852 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1255 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2177 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5950 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9029 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5009 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5654 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2957 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1715 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7149 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 973 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2065 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30044 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 30 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 65 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 993 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 623 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 174808.
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