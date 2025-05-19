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Родионов Илья
УПОМИНАНИЯ
|19.05.2025
|В России разработали технологию, которая ускорит создание квантовых компьютеров 1
|13.01.2023
|Денис Мантуров оценил научные разработки МГТУ им. Н.Э. Баумана 1
|25.06.2019
|SoftwareONE внедрила HR чат-бота в «Фаберлике» 1
Родионов Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|SoftwareONE Group 105 1
|Мантуров Денис 112 1
|Майорова Виктория 1 1
|Гордин Михаил 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148545 3
|Солнце - звезда Солнечной системы 5240 1
|Солнечная система - Solar system 2532 1
|Земля - планета Солнечной системы 10461 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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