Фаберлик - Faberlic

ГК «Солар» защищает веб-ресурсы Faberlic: более 550 млн атак заблокировано за год Парфюмерно-косметическая компания Faberlic и ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, продлевают успешное сотрудни

Faberlic взяла под контроль облачную инфраструктуру и снизила затраты с помощью «Инферит FinOps» ений в области управления облачными затратами «Инферит FinOps» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) помог Faberlic повысить эффективность финансового контроля облачной ИТ-инфраструктуры за счет внедр

1С:Апрель Софт автоматизировал учет и управление качеством продукции в Faberlic с помощью «1С:LIMS Управление лабораторией предприятия» рен блок микробиологического контроля. Реализована работа в мобильном приложении 1С:LIMS. 1С:LIMS в FABERLIC. Централизация работы лабораторий и ускорение процессов с помощью мобильных устройст

Faberlic при поддержке Neoflex внедрила сервис автоматического оповещения клиентов Компания Faberlic внедрила сервис автоматического оповещения клиентов об осуществляемых операциях с то

Faberlic заменила иностранный сервис для организации виртуальной очереди на решение Novardis бежать оттока посетителей и улучшить пользовательский опыт. До внедрения сервиса NovaQueue компания Faberlic использовала зарубежный аналог, от которого было принято решение отказаться в пользу

Холдинг «Т1» автоматизировал бизнес-процессы зарубежных филиалов Faberlic Разработчик ИТ-решений холдинг «Т1» завершил автоматизацию операционных бизнес-процессов зарубежных филиалов Faberlic. Созданное совместными усилиями ИТ-решение на базе международной версии «1С:ERP WE» позволит увеличить скорость обработки информации, а также повысить качество управленческих решений к

Как Disaster Recovery спасает ИТ и бизнес в эпоху возросших рисков. Опыт компаний: ВсеИнструменты.ру, Фаберлик, АДВ, Актион. шения возникающих проблем. Практическим опытом построения DR-решений поделятся спикеры из компаний: Faberlic (производство и ритейл) Актион (медиабизнес) Участники мероприятия смогут послушать

Компания iiii Tech завершила проект по автоматизации маркировки для Faberlic Cовместный проект ИТ-компании iiii Tech и Faberlic по маркировке в Республике Казахстан подходит к концу. Компании объединили опыт и по

Faberlic модернизировала региональную сеть связи с помощью Trueconnect Hybrid Российская парфюмерно-косметическая компания Faberlic модернизировала сетевую инфраструктуру в регионах с помощью интегрированного решения

Faberlic вышла на рынки США, Европы и СНГ c помощью продуктов SAP CX и в Novardis, которая выступила партнером парфюмерной компании по внедрению. Одной из главных задач Faberlic было обеспечить масштабирование бизнеса в новые страны, трансформировать пользовател

«Т1 консалтинг» создаст информационную систему для зарубежных представительств Faberlic Российский ИТ-разработчик «Т1 консалтинг» объявил о запуске проекта по созданию информационной системы для автоматизации деятельности зарубежных представительств Faberlic. Пилотной площадкой станет польский филиал Faberlic. Это первая для «Т1 консалтинг» реализация решения на базе «1C:ERP World Edition» на международном рынке. В периметр новой ин

Стартапы ФИОП РОСНАНО начали пилотный проект по роботизации центрального склада Faberlic АНО группы ВЭБ.РФ) завершили первый этап пилотного проекта роботизации центрального склада компании Faberlic. Ronavi Robotics и RMS создали демонстрационный участок, на котором обеспечена транс

Faberlic создаст микросервисную архитектуру учетной системы второго поколения на базе Oracle Cloud Компания Faberlic объявила о создании микросервисной архитектуры учетной системы второго поколения «Па

Faberlic планирует увеличить выручку втрое с помощью облачных решений SAP атегии персонализированного маркетинга компания рассчитывает увеличить выручку во всех странах своего присутствия в три раза. Кроме того, решения SAP обеспечат стабильную работу системы онлайн-продаж Faberlic в период высоких нагрузок. В рамках проекта будет внедрена единая омниканальная платформа для всех регионов, где работает компания, реализован продуктовый каталог с расширенными возмож

Интернет-магазин Faberlic «пробил» 7,5 млн чеков через сервис «Атол Онлайн» Интернет-магазин Faberlic, одного из крупнейших российских косметических брендов, перешагнул отметку в 7,5 млн кассовых чеков. Это результат работы компании на российском рынке за год – с момента подключения к

Faberlic и 1С подписали меморандум о сотрудничестве в области развития ERP-решений На Петербургском международном экономический форуме Faberlic и 1С договорились о сотрудничестве в области развития ERP-решений. Свои подписи под

«АйТи» автоматизировала для Faberlic распределительный центр «Столица» Компания «АйТи» автоматизировала один из крупнейших объектов складской сети Faberlic. Как рассказали CNews в «АйТи», региональный распределительный центр «Столица» стал четвертым складским комплексом Faberlic, автоматизированным в партнерстве с ИТ-компанией. Ран

Faberlic выбрала Oracle Cloud для тестирования и разработки основной учетной системы Service и Oracle Backup Cloud Service для создания резервной копии данных в облаке Oracle.Компания Faberlic выпускает более 1 тыс. наименований продукции и входит в рейтинг «Топ-100 крупнейших

«АйТи. Смарт системы» автоматизировали производственный склад готовой продукции Faberliс Компании «АйТи. Смарт системы» и Faberlic продолжают сотрудничество в области автоматизации складских мощностей. Очередным этапом развития стало внедрение системы управления складом (WMS) на складе готовой продукции Faberli

«АйТи. Смарт системы» автоматизировали главный дистрибьюторский распределительный центр Faberlic Подведены первые итоги проекта автоматизации управления главным дистрибьюторским распределительным центром компании Faberlic, который выполнила компания «АйТи. Смарт системы». Как сообщили CNews в «АйТи», среди основных результатов — заметное сокращение штатных сотрудников, повышение качества приемки и отгру

Заоблачная оптимизация: как Faberlic изменил подход к аналитике шая российская компания на рынке прямых продаж, производитель кислородной косметики. В ассортименте Faberlic – вся гамма средств для ухода за кожей и волосами, французская парфюмерия, декоратив

Faberlic построит систему бизнес-аналитики в «облаках» Консалтинговая компания bright box сообщила о старте в компании Faberlic проекта по внедрению новой системы класса Business Intelligence, позволяющей расшири

В интернет-банке «Альфа-Клик» можно оплатить товары Faberlic дистанционно оплачивать товары российской парфюмерно-косметической компании на рынке прямых продаж Faberlic. Все платежи происходят в режиме реального времени и без комиссии для клиентов, сооб

Faberlic развивает систему управления предприятием с помощью GMCS Faberlic, российская парфюмерно-косметическая компания, развивает информационную систему управления бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX при поддержке компании GMCS, входящей в группу Maykor. Faberlic располагает собственной косметической фабрикой в Москве. Фабрика производит более 1000 наименований продукции, при этом используется широчайшая номенклатура сырья. Для управления бизне

Устроиться консультантом в Faberlic можно с помощью «Qiwi Терминалов» м, Приволжском и Северо-Западном — каждый желающий может стать консультантом корпорации «Фаберлик» (Faberlic), оставив заявку на любом «Qiwi Терминале». «Эта возможность появилась в рамках прое

Softline помогла Faberlic построить корпоративный портал на базе MOSS 2007 Системный интегратор Softline Consulting Services помог организовать корпоративный портал на базе Microsoft Office SharePoint Server 2007 для российской косметической компании Faberlic. В ходе проекта была заложена основа для эффективного обмена информацией между сотрудниками компании, а также для создания автоматизированной системы корпоративной отчетности. В штате