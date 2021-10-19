Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Фаберлик
Faberlic
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 63, упоминаний - 96
Фаберлик упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 7
|SAP SE 3216 6
|Microsoft Corporation 11127 6
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
|АйТи 752 3
|Ланит Интеграция 101 2
|IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
|VK - Mail.ru Group 2485 2
|Ланит ГК 1159 2
|Oracle Corporation 3356 2
|SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
|Amazon Inc - Amazon.com 1472 2
|Crayon 10 1
|Google LLC 7161 1
|SoftwareONE Group 97 1
|1С 3761 1
|Рексофт - Reksoft 202 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Dynatrace 46 1
|Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 66 1
|Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
|Такском - Taxcom 119 1
|ICL Services 51 1
|Selectel - Селектел 137 1
|SAP CIS - САП СНГ 755 1
|Крок 1221 1
|Citrix Systems 571 1
|Микрон - Micron 365 1
|IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
|Cisco Systems 2049 1
|VMware 1829 1
|Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
|Марова Юлия 10 10
|Бижан Михаил 10 9
|Дворкович Аркадий 169 9
|Емельченков Сергей 83 9
|Лагунов Андрей 10 9
|Сологуб Денис 16 9
|Казанцев Сергей 11 9
|Успенский Александр 7 6
|Слуцкий Александр 7 6
|Кузьмин Павел 14 5
|Мотренко Андрей 10 5
|Пушкин Василий 11 4
|Михайлов Евгений 13 4
|Калинин Андрей 15 4
|Заренин Андрей 10 3
|Понькин Александр 26 3
|Капленко Валерий 9 3
|Антонов Павел 7 2
|Предтеченский Петр 18 2
|Иванов Сергей 171 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Акимов Михаил 1 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Капленко Андрей 2 1
|Зубов Евгений 12 1
|Спиридонов Александр 35 1
|Носов Михаил 17 1
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 1
|Косов Андрей 1 1
|Daheb Steve - Дахеб Стив 6 1
|Горожанкин Алексей 8 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Жуков Олег 15 1
|Галактионов Вячеслав 8 1
|Носова Юлия 12 1
|Клепиков Алексей 77 1
|Петунин Алексей 58 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Шаблыгин Максим 3 1
|Голованов Леонид 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766522, в очереди разбора - 670207.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766522, в очереди разбора - 670207.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru