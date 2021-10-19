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Фаберлик
Faberlic


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 7 октября 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 2
13.07.2021 Стартап ФИОП «Роснано» приступил к продажам новой модели роботов для сортировки посылок 1
01.07.2021 Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля 1
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 2
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
17.05.2021 Какие решения должны быть в цифровом офисе 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
29.04.2021 Стартапы ФИОП РОСНАНО начали пилотный проект по роботизации центрального склада Faberlic 2
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
26.02.2021 Crayon стала LSP-партнером Microsoft 1
20.02.2021 Как ИТ-департаменты на самом деле влияют на цифровую трансформацию 2
01.10.2020 Как рассчитать стоимость облачных услуг и выбрать лучший SLA 1
15.09.2020 Конференция CNews «Рынок облачных услуг: новые драйверы» состоится 17 сентября. Успейте подать заявку! 1
25.06.2019 SoftwareONE внедрила HR чат-бота в «Фаберлике» 3
28.02.2019 Облака, автономность и искусственный интеллект: как цифровизуются лидеры рынка 1
13.02.2019 Faberlic создаст микросервисную архитектуру учетной системы второго поколения на базе Oracle Cloud 3
29.01.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
01.11.2018 Как искусственный интеллект помогает улучшить качество сервиса 1
07.08.2018 Faberlic планирует увеличить выручку втрое с помощью облачных решений SAP 1
19.06.2018 Интернет-магазин Faberlic «пробил» 7,5 млн чеков через сервис «Атол Онлайн» 4
25.05.2018 Faberlic и 1С подписали меморандум о сотрудничестве в области развития ERP-решений 3
06.12.2017 Парадоксы облаков: рынок незрелый, но все задачи решаются 2
06.10.2017 Облака ищут выход из хаоса 1
25.04.2017 Как стать цифровым ритейлером и не разориться 1
19.04.2017 «Рэйдикс» и SRV-Legion договорились о партнерстве 1
13.04.2017 «АйТи» автоматизировала для Faberlic распределительный центр «Столица» 1
13.04.2017 Faberlic выбрала Oracle Cloud для тестирования и разработки основной учетной системы 3
22.12.2016 Российские клиенты Oracle определили главные технологии 2017 года 1

Публикаций - 63, упоминаний - 96

Фаберлик упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 7
SAP SE 3216 6
Microsoft Corporation 11127 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
АйТи 752 3
Ланит Интеграция 101 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Ланит ГК 1159 2
Oracle Corporation 3356 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Amazon Inc - Amazon.com 1472 2
Crayon 10 1
Google LLC 7161 1
SoftwareONE Group 97 1
3761 1
Рексофт - Reksoft 202 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Dynatrace 46 1
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 66 1
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
Такском - Taxcom 119 1
ICL Services 51 1
Selectel - Селектел 137 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
Крок 1221 1
Citrix Systems 571 1
Микрон - Micron 365 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Cisco Systems 2049 1
VMware 1829 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 13
Открытие ФК 538 10
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 10
OTP Group - ОТП Банк 125 9
МКБ - Московский кредитный банк 268 9
Магнит - Сеть магазинов 269 7
Газпромбанк - ГПБ 693 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 5
Азия Цемент 10 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Альфа-Банк 1127 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Роснефть НК 367 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Агропромкомплектация ГК 6 1
Юнистрим - Unistream 167 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Ингосстрах СПАО 210 1
РусГидро ПАО 129 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
X5 Group 599 1
Вертолеты России 114 1
Ак Барс Банк 173 1
ФосАгро 54 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 17 1
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 61 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Администрация Владимирской области 1 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 9
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
3D-печать 135 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1214 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
DevOps - Development и Operations 297 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Microsoft Azure 1171 6
Oracle Cloud Platform 151 2
Microsoft Office 365 769 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 2
Intel x86 - Архитектура процессора 993 1
Brocade SAN Fabric 7 1
Linux OS 4267 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Oracle Universal Credits 9 1
Oracle Integration Cloud 11 1
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 1
Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service 5 1
Oracle Database Cloud Service 16 1
Oracle CASB Cloud Service - Oracle Cloud Access Security Broker Cloud Service 6 1
Oracle Container Cloud Service - OCCS 2 1
Microsoft Bot Framework 4 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Dynatrace SaaS & Managed 1 1
Oracle Management Cloud 16 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 270 1
Microsoft Teams 214 1
Microsoft Windows 10 6659 1
SberCloud AI Cloud 17 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 1
Microsoft SQL Server 797 1
Zoom Rooms - ВКС 9 1
Марова Юлия 10 10
Бижан Михаил 10 9
Дворкович Аркадий 169 9
Емельченков Сергей 83 9
Лагунов Андрей 10 9
Сологуб Денис 16 9
Казанцев Сергей 11 9
Успенский Александр 7 6
Слуцкий Александр 7 6
Кузьмин Павел 14 5
Мотренко Андрей 10 5
Пушкин Василий 11 4
Михайлов Евгений 13 4
Калинин Андрей 15 4
Заренин Андрей 10 3
Понькин Александр 26 3
Капленко Валерий 9 3
Антонов Павел 7 2
Предтеченский Петр 18 2
Иванов Сергей 171 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Акимов Михаил 1 1
Шалагинов Алексей 13 1
Капленко Андрей 2 1
Зубов Евгений 12 1
Спиридонов Александр 35 1
Носов Михаил 17 1
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 1
Косов Андрей 1 1
Daheb Steve - Дахеб Стив 6 1
Горожанкин Алексей 8 1
Чукарин Алексей 56 1
Жуков Олег 15 1
Галактионов Вячеслав 8 1
Носова Юлия 12 1
Клепиков Алексей 77 1
Петунин Алексей 58 1
Абакумов Евгений 103 1
Шаблыгин Максим 3 1
Голованов Леонид 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 9
Восточная Европа 1682 5
Украина 3378 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Беларусь - Белоруссия 2095 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 3
Европа 3774 2
Казахстан - Республика 2641 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 519 1
Россия - Челябинская область 659 1
США - Сан-Франциско 696 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Ближний Восток 1475 1
Африка 1491 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Индия - Республика 2175 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 3
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