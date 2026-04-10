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Фаберлик Faberlic

Фаберлик - Faberlic

Faberlic – российская компания на рынке прямых продаж, основана в 1997 году. У компании есть собственный Центр научных разработок, благодаря которому было получено 34 патента. А также, собственное косметическое производство в Москве сертифицировано по ISO, GMP, Халяль. В 2019 году фабрике был присвоен статус промышленного комплекса. Ежегодно производится 150 миллионов косметической продукции.

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10.04.2026 ГК «Солар» защищает веб-ресурсы Faberlic: более 550 млн атак заблокировано за год

Парфюмерно-косметическая компания Faberlic и ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, продлевают успешное сотрудни
01.12.2025 Faberlic взяла под контроль облачную инфраструктуру и снизила затраты с помощью «Инферит FinOps»

ений в области управления облачными затратами «Инферит FinOps» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) помог Faberlic повысить эффективность финансового контроля облачной ИТ-инфраструктуры за счет внедр
07.10.2025 1С:Апрель Софт автоматизировал учет и управление качеством продукции в Faberlic с помощью «1С:LIMS Управление лабораторией предприятия»

рен блок микробиологического контроля. Реализована работа в мобильном приложении 1С:LIMS. 1С:LIMS в FABERLIC. Централизация работы лабораторий и ускорение процессов с помощью мобильных устройст
26.03.2024 Faberlic при поддержке Neoflex внедрила сервис автоматического оповещения клиентов

Компания Faberlic внедрила сервис автоматического оповещения клиентов об осуществляемых операциях с то
17.07.2023 Faberlic заменила иностранный сервис для организации виртуальной очереди на решение Novardis

бежать оттока посетителей и улучшить пользовательский опыт. До внедрения сервиса NovaQueue компания Faberlic использовала зарубежный аналог, от которого было принято решение отказаться в пользу
12.05.2023 Холдинг «Т1» автоматизировал бизнес-процессы зарубежных филиалов Faberlic

Разработчик ИТ-решений холдинг «Т1» завершил автоматизацию операционных бизнес-процессов зарубежных филиалов Faberlic. Созданное совместными усилиями ИТ-решение на базе международной версии «1С:ERP WE» позволит увеличить скорость обработки информации, а также повысить качество управленческих решений к
29.03.2023 Как Disaster Recovery спасает ИТ и бизнес в эпоху возросших рисков. Опыт компаний: ВсеИнструменты.ру, Фаберлик, АДВ, Актион.

шения возникающих проблем. Практическим опытом построения DR-решений поделятся спикеры из компаний: Faberlic (производство и ритейл) Актион (медиабизнес) Участники мероприятия смогут послушать

14.12.2022 Компания iiii Tech завершила проект по автоматизации маркировки для Faberlic

Cовместный проект ИТ-компании iiii Tech и Faberlic по маркировке в Республике Казахстан подходит к концу. Компании объединили опыт и по
08.02.2022 Faberlic модернизировала региональную сеть связи с помощью Trueconnect Hybrid

Российская парфюмерно-косметическая компания Faberlic модернизировала сетевую инфраструктуру в регионах с помощью интегрированного решения
21.12.2021 Faberlic вышла на рынки США, Европы и СНГ c помощью продуктов SAP CX

и в Novardis, которая выступила партнером парфюмерной компании по внедрению. Одной из главных задач Faberlic было обеспечить масштабирование бизнеса в новые страны, трансформировать пользовател
10.08.2021 «Т1 консалтинг» создаст информационную систему для зарубежных представительств Faberlic

Российский ИТ-разработчик «Т1 консалтинг» объявил о запуске проекта по созданию информационной системы для автоматизации деятельности зарубежных представительств Faberlic. Пилотной площадкой станет польский филиал Faberlic. Это первая для «Т1 консалтинг» реализация решения на базе «1C:ERP World Edition» на международном рынке. В периметр новой ин
29.04.2021 Стартапы ФИОП РОСНАНО начали пилотный проект по роботизации центрального склада Faberlic

АНО группы ВЭБ.РФ) завершили первый этап пилотного проекта роботизации центрального склада компании Faberlic. Ronavi Robotics и RMS создали демонстрационный участок, на котором обеспечена транс
13.02.2019 Faberlic создаст микросервисную архитектуру учетной системы второго поколения на базе Oracle Cloud

Компания Faberlic объявила о создании микросервисной архитектуры учетной системы второго поколения «Па
07.08.2018 Faberlic планирует увеличить выручку втрое с помощью облачных решений SAP

атегии персонализированного маркетинга компания рассчитывает увеличить выручку во всех странах своего присутствия в три раза. Кроме того, решения SAP обеспечат стабильную работу системы онлайн-продаж Faberlic в период высоких нагрузок. В рамках проекта будет внедрена единая омниканальная платформа для всех регионов, где работает компания, реализован продуктовый каталог с расширенными возмож
19.06.2018 Интернет-магазин Faberlic «пробил» 7,5 млн чеков через сервис «Атол Онлайн»

Интернет-магазин Faberlic, одного из крупнейших российских косметических брендов, перешагнул отметку в 7,5 млн кассовых чеков. Это результат работы компании на российском рынке за год – с момента подключения к

25.05.2018 Faberlic и 1С подписали меморандум о сотрудничестве в области развития ERP-решений

На Петербургском международном экономический форуме Faberlic и 1С договорились о сотрудничестве в области развития ERP-решений. Свои подписи под

13.04.2017 «АйТи» автоматизировала для Faberlic распределительный центр «Столица»

Компания «АйТи» автоматизировала один из крупнейших объектов складской сети Faberlic. Как рассказали CNews в «АйТи», региональный распределительный центр «Столица» стал четвертым складским комплексом Faberlic, автоматизированным в партнерстве с ИТ-компанией. Ран
13.04.2017 Faberlic выбрала Oracle Cloud для тестирования и разработки основной учетной системы

Service и Oracle Backup Cloud Service для создания резервной копии данных в облаке Oracle.Компания Faberlic выпускает более 1 тыс. наименований продукции и входит в рейтинг «Топ-100 крупнейших
02.02.2016 «АйТи. Смарт системы» автоматизировали производственный склад готовой продукции Faberliс

Компании «АйТи. Смарт системы» и Faberlic продолжают сотрудничество в области автоматизации складских мощностей. Очередным этапом развития стало внедрение системы управления складом (WMS) на складе готовой продукции Faberli
03.09.2015 «АйТи. Смарт системы» автоматизировали главный дистрибьюторский распределительный центр Faberlic

Подведены первые итоги проекта автоматизации управления главным дистрибьюторским распределительным центром компании Faberlic, который выполнила компания «АйТи. Смарт системы». Как сообщили CNews в «АйТи», среди основных результатов — заметное сокращение штатных сотрудников, повышение качества приемки и отгру
12.02.2015 Заоблачная оптимизация: как Faberlic изменил подход к аналитике

шая российская компания на рынке прямых продаж, производитель кислородной косметики. В ассортименте Faberlic – вся гамма средств для ухода за кожей и волосами, французская парфюмерия, декоратив
26.08.2013 Faberlic построит систему бизнес-аналитики в «облаках»

Консалтинговая компания bright box сообщила о старте в компании Faberlic проекта по внедрению новой системы класса Business Intelligence, позволяющей расшири
08.07.2013 В интернет-банке «Альфа-Клик» можно оплатить товары Faberlic

дистанционно оплачивать товары российской парфюмерно-косметической компании на рынке прямых продаж Faberlic. Все платежи происходят в режиме реального времени и без комиссии для клиентов, сооб
03.07.2013 Faberlic развивает систему управления предприятием с помощью GMCS

Faberlic, российская парфюмерно-косметическая компания, развивает информационную систему управления бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX при поддержке компании GMCS, входящей в группу Maykor. Faberlic располагает собственной косметической фабрикой в Москве. Фабрика производит более 1000 наименований продукции, при этом используется широчайшая номенклатура сырья. Для управления бизне
30.01.2013 Устроиться консультантом в Faberlic можно с помощью «Qiwi Терминалов»

м, Приволжском и Северо-Западном — каждый желающий может стать консультантом корпорации «Фаберлик» (Faberlic), оставив заявку на любом «Qiwi Терминале». «Эта возможность появилась в рамках прое
28.05.2008 Softline помогла Faberlic построить корпоративный портал на базе MOSS 2007

Системный интегратор Softline Consulting Services помог организовать корпоративный портал на базе Microsoft Office SharePoint Server 2007 для российской косметической компании Faberlic. В ходе проекта была заложена основа для эффективного обмена информацией между сотрудниками компании, а также для создания автоматизированной системы корпоративной отчетности. В штате

04.12.2007 Digital Design внедряет Microsoft Dynamics AX в Faberlic

Компания Digital Design завершила первый этап проекта по развитию системы управления предприятием на базе Microsoft Dynamics AX в компании Faberlic. Проект последовательного создания системы управления предприятием рассчитан на год. Внедрение системы управления предприятием проходит в три этапа. В рамках завершенного первого этапа

Публикаций - 115, упоминаний - 154

Фаберлик и организации, системы, технологии, персоны:

9594 21
Rimini Street 77 19
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 17
Microsoft Corporation 25775 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
Такском - Taxcom 256 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 12
Центр2М - Center2М 67 10
Ситилабс 44 10
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 10
SAP SE 5601 10
Softline - Софтлайн 3743 10
Schneider Electric 614 10
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 10
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 10
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 10
Schneider Electric Secure Power 65 10
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 9
Oracle Corporation 7074 9
Diasoft - Диасофт 1144 9
Программный Продукт ГК 104 9
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ - СФ Технологии 147 8
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 8
Yandex - Яндекс 9216 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Hoff Tech - Хофф Тех 47 7
Ростелеком 10948 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
Ланит Интеграция 219 7
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 76 6
Maxsoft - МаксСофт - Макссофт-24 10 6
Selectel - Селектел 544 6
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 6
Novardis - Новардис Консалтинг 68 6
АйТи Бастион - IT Bastion 154 5
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 22
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 21
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 21
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 20
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 19
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 15
Почта России ПАО 2370 15
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 15
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 15
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 14
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 14
МКБ - Московский кредитный банк 657 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 13
ГПБ - Газпромбанк 1273 12
Абсолют Банк 249 12
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 11
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 11
Ингосстрах СПАО 478 11
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 11
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 11
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 11
Сургутнефтегаз - СНГ 288 11
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 10
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 10
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 10
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 10
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 10
OKS Group 51 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 9
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 9
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 10
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RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 10
Linux OS 11533 9
Microsoft Azure 1526 9
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 7
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 7
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