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«Т1 консалтинг» создаст информационную систему для зарубежных представительств Faberlic

Российский ИТ-разработчик «Т1 консалтинг» объявил о запуске проекта по созданию информационной системы для автоматизации деятельности зарубежных представительств Faberlic. Пилотной площадкой станет польский филиал Faberlic. Это первая для «Т1 консалтинг» реализация решения на базе «1C:ERP World Edition» на международном рынке.

В периметр новой информационной системы будут включены блоки: казначейство, закупки, продажи, складской учет, планирование товародвижения и прочая функциональность. Сроки реализации тиражной модели – 9 месяцев.

Проект с Faberlic – одно из первых внедрений флагманского продукта российского вендора «1С» в Польше. Преимущество решения – отсутствие затрат на его делокализацию для европейских стран. В настоящее время команда разработки включила в периметр обследования еще 9 государств, помимо Польши. Кроме того, «1С:ERP WE» интегрируется с локализованными решениями «1С» и подходит для использования в облаке или на мобильных девайсах.

«В условиях роста зарубежных представительств Faberlic как по выручке, так и по числу операций, компании требуется автоматизация учета по единым стандартам. Для этих целей будет создано «эталонное» решение, которое впоследствии можно будет тиражировать на все зарубежные филиалы. Это позволит аккумулировать важнейшие для бизнеса достоверные данные в едином формате в московском головном офисе», – сказал Валерий Капленко, директор по информационным технологиям Faberlic.

«У команды «Т1 консалтинг» большой опыт внедрения «1С:ERP» в России, но на европейский рынок с этим продуктом мы выходим впервые. Особенность проекта в том, что он полностью удаленный: наша команда и часть команды заказчика находятся в России. При разработке и внедрении будет применяться гибридная проектная методология: сочетание подходов Waterfall и Agile позволит сократить срок до выпуска готового продукта и период окупаемости инвестиций, а также обеспечит вовлечение участников проекта в большем объеме», – отметил Алексей Стоянов, руководитель направления «1С» «Т1 консалтинг».

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