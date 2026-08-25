Индексная книга (каталог) CNews*
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Капленко Валерий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 16, упоминаний - 16
Капленко Валерий и организации, системы, технологии, персоны:
|Николаев Александр 45 2
|Бурилов Андрей 117 2
|Стоянов Алексей 56 2
|Пешехонов Константин 22 2
|Бахтин Дмитрий 17 2
|Лимаренко Евгений 6 2
|Югоман Юлия 4 2
|Федоров Руслан 2 2
|Фарлок Алина 2 2
|Натрусов Артем 314 2
|Шадаев Максут 1213 2
|Сотин Денис 216 2
|Михалев Евгений 98 2
|Али Максим 12 2
|Корягин Михаил 7 1
|Кудрявцев Олег 7 1
|Кирьянова Александра 170 1
|Добровинский Александр 49 1
|Газизов Алексей 11 1
|Крылов Андрей 28 1
|Нисанов Андрей 3 1
|Климов Андрей 88 1
|Меденцев Константин 106 1
|Шебалов Михаил 1 1
|Ульянов Николай 176 1
|Козак Николай 209 1
|Хренков Владимир 24 1
|Голиков Владимир 2 1
|Дорофеев Дмитрий 34 1
|Копысов Виталий 64 1
|Воронин Павел 198 1
|Сивцев Илья 174 1
|Григорян Гагик 8 1
|Евдокимов Игорь 61 1
|Александров Александр 86 1
|Михайлов Георгий 10 1
|Булгаков Кирилл 133 1
|Ройтенберг Марк 16 1
|Гордиенко Ростислав 28 1
|Спирин Антон 88 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8632 2
|CNews Инновация года - награда 155 2
|IDC - International Data Corporation 4992 1
|Gartner - Гартнер 3660 1
|Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 59 1
|Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
Создано именных указателей - 199933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
Создано именных указателей - 199933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.