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Капленко Валерий

СОБЫТИЯ


25.08.2026 «Фаберлик» запустил нейросетевой поиск товаров на GPU-инфраструктуре VK Cloud 1
26.03.2024 Faberlic при поддержке Neoflex внедрила сервис автоматического оповещения клиентов 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
29.03.2023 Как Disaster Recovery спасает ИТ и бизнес в эпоху возросших рисков. Опыт компаний: ВсеИнструменты.ру, Фаберлик, АДВ, Актион. 1
21.12.2021 Faberlic вышла на рынки США, Европы и СНГ c помощью продуктов SAP CX 1
10.08.2021 «Т1 консалтинг» создаст информационную систему для зарубежных представительств Faberlic 1
20.02.2021 Как ИТ-департаменты на самом деле влияют на цифровую трансформацию 1
28.02.2019 Облака, автономность и искусственный интеллект: как цифровизуются лидеры рынка 1
13.02.2019 Faberlic создаст микросервисную архитектуру учетной системы второго поколения на базе Oracle Cloud 1
29.01.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
07.08.2018 Faberlic планирует увеличить выручку втрое с помощью облачных решений SAP 1
13.04.2017 Faberlic выбрала Oracle Cloud для тестирования и разработки основной учетной системы 1
22.12.2016 Российские клиенты Oracle определили главные технологии 2017 года 1
26.08.2013 Faberlic построит систему бизнес-аналитики в «облаках» 1
08.07.2013 В интернет-банке «Альфа-Клик» можно оплатить товары Faberlic 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Капленко Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7087 5
SAP SE 5605 3
Hoff Tech - Хофф Тех 47 2
Microsoft Corporation 25803 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15860 2
9620 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2148 2
Neoflex - Неофлекс 261 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 172 2
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 80 2
Novardis - Новардис Консалтинг 69 2
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 65 1
Google LLC 12726 1
Luxms 120 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 553 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 516 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 1
Gelarm - Геларм 41 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 1
Wemakefab - Вимейкфаб 1 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 496 1
МегаФон 10799 1
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 1
Yandex - Яндекс 9268 1
InfoWatch - Инфовотч 1187 1
Ред Софт - Red Soft 1246 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1699 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3104 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1484 1
Directum - Директум 1273 1
БАРС Груп 579 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 511 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4990 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 422 1
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 1
Bright Box - Брайт бокс 21 1
Фаберлик - Faberlic 116 16
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1208 3
Максима Лигал - Maxima Legal 9 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 2
Cotton Club - Коттон Клаб 30 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 690 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1900 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 550 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
МОСГАЗ 45 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Силовые машины 166 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 1
Актион ГК 19 1
Шереметьево Хэндлинг 51 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8893 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3151 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 433 1
МКБ - Московский кредитный банк 659 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1159 1
Альфа-Банк 1982 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 235 1
Ингосстрах СПАО 482 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Северсталь ПАО - Severstal 633 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 377 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2436 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Ак Барс Банк 283 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 630 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13928 3
Федеральное казначейство России 1950 2
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 34 1
Правительство Челябинской области 78 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3325 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2076 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5441 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 618 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54126 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18205 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24508 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26413 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36361 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12306 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22908 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13177 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3352 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13695 4
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1317 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8694 4
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 767 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22998 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6501 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6717 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35226 3
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 705 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25938 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5666 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33599 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6348 3
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 844 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1997 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2514 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13972 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1074 2
Data monetization - Монетизация данных 1980 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6062 2
Оповещение и уведомление - Notification 6005 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1698 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5247 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4895 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1536 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1661 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1265 2
DevOps - Development и Operations 1250 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 516 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8304 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6268 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1318 3
Oracle Database Cloud - Oracle DBaaS - Oracle Database as a Service 28 2
Microsoft Windows 16928 2
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3687 1
Oracle CASB Cloud Service - Oracle Cloud Access Security Broker Cloud Service 6 1
Oracle Java Cloud Services 13 1
Oracle Application Container - OCCS - Oracle Container Cloud Service - Oracle Container Native Application Platform 9 1
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 1
Oracle Cloud Machine - Oracle Cloud Infrastructure Virtual Machines for Data Science 7 1
Oracle Cloud Storage Services - Oracle Storage Cloud 10 1
SAP Marketing - SAP Hybris Marketing 15 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Yandex Message - Ямб - Я.Онлайн 53 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 8 1
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 35 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 277 1
Luxms BI 119 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 512 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 301 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 133 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ЕРИР - Единый реестр интернет-рекламы - ЕИС УРИ - Eдиная информационная система учета рекламы в интернете 30 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 303 1
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 1
Oracle Database Backup Cloud Service 6 1
ПравоТех АО - Manage.one 38 1
UseTech - UseBus 31 1
Axiom JDK СЗИ 176 1
ICL IaaP - Infrastructure as a Product Service Automation Tool - Управление ИТ-инфраструктурой как программным продуктом 1 1
X5 Group - X5 EMM - X5 Enterprise Mobility Management 1 1
БИС - ITQuick - Jumse 52 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 136 1
Московская Биржа - Финуслуги 64 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Google Android 15287 1
Linux OS 11568 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1674 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 524 1
Microsoft Azure 1527 1
Николаев Александр 45 2
Бурилов Андрей 117 2
Стоянов Алексей 56 2
Пешехонов Константин 22 2
Бахтин Дмитрий 17 2
Лимаренко Евгений 6 2
Югоман Юлия 4 2
Федоров Руслан 2 2
Фарлок Алина 2 2
Натрусов Артем 314 2
Шадаев Максут 1213 2
Сотин Денис 216 2
Михалев Евгений 98 2
Али Максим 12 2
Корягин Михаил 7 1
Кудрявцев Олег 7 1
Кирьянова Александра 170 1
Добровинский Александр 49 1
Газизов Алексей 11 1
Крылов Андрей 28 1
Нисанов Андрей 3 1
Климов Андрей 88 1
Меденцев Константин 106 1
Шебалов Михаил 1 1
Ульянов Николай 176 1
Козак Николай 209 1
Хренков Владимир 24 1
Голиков Владимир 2 1
Дорофеев Дмитрий 34 1
Копысов Виталий 64 1
Воронин Павел 198 1
Сивцев Илья 174 1
Григорян Гагик 8 1
Евдокимов Игорь 61 1
Александров Александр 86 1
Михайлов Георгий 10 1
Булгаков Кирилл 133 1
Ройтенберг Марк 16 1
Гордиенко Ростислав 28 1
Спирин Антон 88 1
Россия - РФ - Российская федерация 166801 12
Европа 24987 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14824 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54837 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47716 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4209 1
Азия - Азиатский регион 5930 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Польша - Республика 2034 1
Индия - Bharat 5885 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Канада 5085 1
Африка - Африканский регион 3645 1
Ближний Восток 3157 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 463 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2071 1
Турция - Турецкая республика 2627 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1940 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1462 1
Россия - УФО - Челябинская область 1515 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 914 1
Сербия - Республика 377 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8507 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6615 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16139 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53642 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1147 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5800 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27395 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6186 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57885 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9053 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8862 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6706 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4437 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7854 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 534 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12345 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3139 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1672 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21755 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1382 2
Экономический эффект 1360 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2691 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 112 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3598 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 240 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6605 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2132 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3129 1
Английский язык 7042 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18223 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2194 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6188 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7456 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2569 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 268 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 378 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1680 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3502 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2173 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2340 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8632 2
CNews Инновация года - награда 155 2
IDC - International Data Corporation 4992 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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