Лимаренко Евгений


УПОМИНАНИЯ


13.10.2025 Inventive Retail Group совместно с GlowByte разработал и внедрил систему динамического ценообразования на основе RL-модели 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 2
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
18.05.2023 ИТ становятся главным инструментом в борьбе за покупателя 1
20.06.2022 Разделение бухгалтерского и оперативного учета в «1С:ERP» и «1С:Бухгалтерия» в компании «Гулливер» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Лимаренко Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

8820 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2079 3
Microsoft Corporation 25147 2
Yandex - Яндекс 8217 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 144 2
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 61 2
Hoff Tech - Хофф Тех 45 2
1С-Рарус 927 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13883 1
Рексофт - Reksoft 431 1
Broadcom - VMware 2471 1
Корус Консалтинг ГК 1307 1
МегаФон 9717 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 498 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 459 1
Selectel - Селектел 434 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 74 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 156 1
Монолит-Инфо 124 1
InfoWatch - Инфовотч 1075 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 327 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 59 1
Luxms 95 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 104 1
Gelarm - Геларм 37 1
Ред Софт - Red Soft 950 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2355 1
Neoflex - Неофлекс 244 1
ICL ГК 440 1
RITA - Retail Innovation Tech Alliance 10 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 624 1
Google LLC 12149 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 150 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 55 1
Wemakefab - Вимейкфаб 1 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 374 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 59 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 67 4
Фаберлик - Faberlic 96 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1763 2
Zenden Group - Дом одежды 65 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 536 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 506 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 266 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 2
Максима Лигал - Maxima Legal 9 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 58 2
Cotton Club - Коттон Клаб 28 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 346 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7976 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 547 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 515 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 200 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
МКБ - Московский кредитный банк 611 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 218 1
Лента - Сеть розничной торговли 2236 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 195 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 381 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 1
Комус 103 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 259 1
МОСГАЗ 45 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 53 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2962 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 391 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 533 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 151 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12655 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1020 1
Федеральное казначейство России 1859 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4621 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71598 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30891 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22429 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55971 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26833 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7164 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1505 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6149 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17011 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16857 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12810 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8526 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16893 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7426 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9204 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3925 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6155 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 252 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 668 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11199 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14882 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1292 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9568 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 490 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8155 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31541 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2719 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22644 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3548 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 748 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5546 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2680 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33375 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1038 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3357 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 402 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13199 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8739 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11375 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 244 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 220 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Yandex Message - Ямб - Я.Онлайн 47 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 226 2
1С:ERP Управление предприятием 679 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 634 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 980 1
1С:Розница 105 1
1С:Бухгалтерия КОРП 53 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 131 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5054 1
Google Android 14545 1
Microsoft Outlook 1410 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 416 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 77 1
OpenVPN 73 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 117 1
Merlion - Tempoline - Кактус - Нота софт - Notasoft 14 1
Luxms BI 93 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 474 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
UseTech - UseBus 29 1
Linux OS 10720 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1651 1
Microsoft Windows 16188 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 484 1
Microsoft Teams - MS Teams 605 1
Microsoft Office 365 971 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1472 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 249 1
Axiom JDK СЗИ 129 1
ICL IaaP - Infrastructure as a Product Service Automation Tool - Управление ИТ-инфраструктурой как программным продуктом 1 1
X5 Group - X5 EMM - X5 Enterprise Mobility Management 1 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 114 1
Сбер - Сбербанк Пульс рынка - HR-платформа 17 1
БИС - ITQuick - Jumse 50 1
Rocket.Chat 11 1
Шадаев Максут 1113 2
Гордиенко Ростислав 28 2
Натрусов Артем 307 2
Сотин Денис 216 2
Михалев Евгений 96 2
Али Максим 11 2
Капленко Валерий 15 2
Николаев Александр 39 2
Бурилов Андрей 117 2
Пешехонов Константин 22 2
Бахтин Дмитрий 17 2
Югоман Юлия 4 2
Федоров Руслан 2 2
Фарлок Алина 2 2
Савельева Елена 1 1
Дорофеев Дмитрий 31 1
Ульянов Николай 155 1
Горбачевский Никита 9 1
Кузеванов Дмитрий 21 1
Козерод Сергей 38 1
Педченко Сергей 5 1
Наумов Владимир 18 1
Сургунд Роман 5 1
Сюртуков Игорь 1 1
Ямалеева Лилия 1 1
Баснер Ольга 1 1
Сирота Юрий 67 1
Албычев Александр 168 1
Андрианов Павел 84 1
Галкин Николай 120 1
Фокин Валерий 48 1
Гимранов Ринат 125 1
Кирьянова Александра 142 1
Крылов Андрей 26 1
Меденцев Константин 98 1
Козак Николай 181 1
Копысов Виталий 64 1
Воронин Павел 168 1
Тараторин Александр 58 1
Лагунов Андрей 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 154450 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14423 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45234 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5320 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53185 1
Европа 24558 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6142 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25570 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1314 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14813 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5212 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54308 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 452 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50642 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6254 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6277 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1404 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2507 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 469 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5426 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5786 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6782 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 862 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2269 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5185 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3327 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 263 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1280 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1466 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1714 1
Экономический эффект 1178 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7240 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11594 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 230 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 448 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1505 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20021 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2708 1
Английский язык 6841 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7931 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2040 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6453 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2112 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2343 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1888 1
CNews Инновация года - награда 130 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8316 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2123 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1181 2
CNews FORUM Кейсы 279 2
CNews AWARDS - награда 537 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2574 1
