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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кузеванов Дмитрий


03.03.2025 UserGate запустила услугу экспресс-аудита защищенности для малого и среднего бизнеса 1
10.10.2024 В «безопасном мессенджере» групповые чаты и звонки открыты всем. Разработчики дважды проигнорировали предупреждения российских кибербезопасников 1
10.10.2024 Эксперты UserGate обнаружили критическую уязвимость в «безопасном» мессенджере Zangi 1
26.04.2024 За рамками NGFW: UserGate расширяет компетенции 1
25.04.2024 За рамками NGFW: UserGate расширяет компетенции 1
29.09.2023 Дмитрий Кузеванов, UserGate: Умолчать об утечках данных теперь не получится и руководители начинают это понимать 1
15.09.2023 Облачная миграция: выбор или вынужденная необходимость? 2
12.09.2023 Без вредоносных рассылок: «Азбука вкуса» импортозаместила ИБ-решение 1
23.08.2023 В UserGate назначен директор центра мониторинга и реагирования 2
10.08.2023 F.A.C.C.T. и «Азбука вкуса»: опыт импортозамещения решений для защиты электронной почты 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
18.05.2023 «Азбука вкуса» применила облачную экономию 2
18.05.2023 ИТ становятся главным инструментом в борьбе за покупателя 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
19.04.2023 «Азбука вкуса» внедряет в работу сервисы «Яндекс 360 для бизнеса» и Yandex Cloud 1
06.09.2022 «Азбука вкуса» перенесет свою ИТ-инфраструктуру в облако «Крок» 1
16.10.2020 Из-за отправки работников ЦОДов «на удаленку» Москву ожидает ИТ-коллапс 1
14.08.2020 «Азбука вкуса» запустила программу вознаграждений за поиск уязвимостей 1

Публикаций - 18, упоминаний - 21

Кузеванов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 319 8
Крок - Croc 1777 3
Yandex - Яндекс 7453 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12821 2
Microsoft Corporation 24688 2
Broadcom - VMware 2378 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 397 2
8282 2
Монолит-Инфо 121 2
MIND Software 19 2
CloudEyE 8 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 635 2
Telegram Group 2036 2
HackerOne 32 1
МегаФон 8974 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Корус Консалтинг ГК 1227 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 52 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4926 1
Directum - Директум 1103 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 449 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 416 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2047 1
Selectel - Селектел 393 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 64 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
Cactus 27 1
InfoWatch - Инфовотч 1024 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 240 1
UseTech - Юзтех Интеграция 52 1
Luxms 82 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 1
Gelarm - Геларм 36 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
Intel Corporation 12228 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Ред Софт - Red Soft 730 1
Oracle Corporation 6714 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1934 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 13
Лента - Сеть розничной торговли 2096 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1643 2
Zenden Group - Дом одежды 65 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 142 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 2
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 50 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 202 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 590 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 1
Шереметьево Хэндлинг 37 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1094 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1038 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 1
Комус 94 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 1
МОСГАЗ 43 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 75 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 47 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 357 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 190 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3003 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2531 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 580 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 984 1
Федеральное казначейство России 1785 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 142 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 674 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 314 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27908 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21340 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15846 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11137 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4437 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12123 7
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10177 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 5
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12831 3
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Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 547 3
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8105 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1217 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2796 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11147 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5323 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3575 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1088 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4528 4
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 3
Microsoft Office Excel 1204 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 207 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 165 2
Apple iPhone 6 4862 2
F.A.C.C.T. Business Email Protection 8 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 99 2
Google Play - Google Store - Android Market 3309 2
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 35 2
UserGate OS - UGOS - UG OS 16 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 482 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1337 1
Linux OS 10040 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 99 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 866 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 58 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 944 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 351 1
Microsoft Windows 15749 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 75 1
MIND Software - MIND Guard 7 1
MIND Software - MIND Migrate 9 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Tracker 13 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 1
OpenVPN 68 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 114 1
Merlion - Tempoline Кактус - Нота софт - Notasoft 11 1
Luxms BI 78 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 455 1
UseTech - UseBus 29 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 146 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 711 1
Microsoft Office 3760 1
Microsoft Azure 1412 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 78 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1348 1
Гордиенко Ростислав 28 3
Курашев Дмитрий 54 3
Смирнов Дмитрий 92 2
Натрусов Артем 284 2
Шадаев Максут 1018 2
Сотин Денис 205 2
Панченко Иван 142 2
Леонов Алексей 79 2
Бурилов Андрей 105 2
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Груздев Антон 15 2
Григоренко Вадим 40 2
Сгибнева Ольга 8 2
Зинкевич Сергей 57 2
Баулин Валерий 46 2
Чернов Иван 30 2
Пеньковский Михаил 13 2
Собянин Сергей 391 1
Дорофеев Игорь 20 1
Кулаков Павел 29 1
Березин Максим 115 1
Ерошкин Павел 33 1
Козак Николай 163 1
Дорофеев Дмитрий 31 1
Евдокимов Игорь 50 1
Ульянов Николай 112 1
Лимаренко Евгений 4 1
Воронин Павел 139 1
Амалицкая Маргарита 31 1
Александров Александр 70 1
Горбачевский Никита 9 1
Козерод Сергей 38 1
Педченко Сергей 3 1
Наумов Владимир 17 1
Сургунд Роман 5 1
Сюртуков Игорь 1 1
Ямалеева Лилия 1 1
Баснер Ольга 1 1
Михалев Евгений 89 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7520 4
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52271 2
Россия - ЦФО - Калужская область 988 2
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Индия - Bharat 5477 1
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Иран - Исламская Республика Иран 1091 1
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2326 3
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8668 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6006 2
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 2346 2
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5879 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29381 2
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3175 1
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FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 609 1
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ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 142 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1234 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1330 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1900 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 2
CNews Инновация года - награда 111 2
Gartner - Гартнер 3561 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344181, в очереди разбора - 765889.
Создано именных указателей - 169984.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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