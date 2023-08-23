В UserGate назначен директор центра мониторинга и реагирования

UserGate объявила о назначении на должность директора центра мониторинга и реагирования (MRC) Дмитрия Кузеванова. В его обязанности будет входить выстраивание работы подразделения в контексте корректировки целей, повышения уровня его экспертизы, организации системы внутренней информационной безопасности компании. Кроме того, одной из задач Кузеванова станет содействие повышению осведомленности о продуктах и решениях UserGate на рынке ИБ России. Дмитрий Кузеванов перешел в UserGate из компании «Азбука вкуса», где до этого занимал высшие управленческие должности.

В 2017 г. Дмитрий был назначен на должность CISO «Азбуки вкуса» и полностью выстраивал процессы ИБ в компании. Под его руководством «Азбука вкуса» первой в российском ритейле запустила программу Bug bounty и стала технологическим партнёром крупной международной конференции по информационной безопасности.

В 2021 г. перешёл на должность CTO «Азбуки вкуса», на этой позиции отвечал за технологическое развитие компании. За 2 года им были выстроены инфраструктура и архитектура, построен долгосрочный roadmap, увеличен SLA сервисов до 99%+ и в 2 раза снижен уровень рекламаций систем электронной коммерции.

«Передо мной поставлены амбициозные задачи по созданию и реализации новой стратегии развития центра мониторинга и реагирования UserGate, по выводу подразделения на новый уровень эффективности, раскрытию и реализации его потенциала, повышению уровня собственной экспертизы, сохраняя при этом близкие мне традиции и ценности компании. Я принял предложение UserGate, потому что это единственный российский ИБ-вендор, имеющий как глубокие корни и историю разработки в сфере кибербезопасности, так и зрелые ИБ-продукты, являющиеся сегодня драйверами всего отечественного рынка инфобеза», — сказал Дмитрий Кузеванов.

«Дмитрий проработал в компании 8 лет, прошел путь от ведущего разработчика до CTO и зарекомендовал себя как ответственный и ценный сотрудник. Реализовал ряд проектов, в том числе с нуля, и полностью выстроил систему информационной безопасности. Я благодарю его за проделанную работу и от лица всей компании желаю Дмитрию новых масштабных проектов и точек приложения своих знаний и умений», — сказал президент «Азбуки вкуса» Денис Сологуб.

«Мы рассчитываем, что Дмитрий, обладая длительным опытом практической работы в сфере ИБ, несколько лет эффективно управляя технической дирекцией «Азбуки вкуса», сможет усилить ключевое подразделение в нашей компании и выполнить поставленные задачи на этом стратегическом направлении», — отметил директор-сооснователь UserGate Дмитрий Курашев.