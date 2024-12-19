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Индексная книга (каталог) CNews*
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Technology Roadmap технологическая дорожная карта



19.12.2024 Каким должен быть современный контакт-центр 1
09.12.2024 Axoft подписала договор с российским разработчиком экосистемы продуктов EvaTeam 1
29.11.2024 Как бесшовно сменить корпоративный мессенджер на коммуникационную платформу 1
19.11.2024 Миграция с Microsoft СА без переходного периода. Выпущена версия 2.0 решения SafeTech CA 1
05.11.2024 Анатолий Чистов, Инфосистемы Джет: «Интегратор сегодня — это центр компетенций, который аккумулирует опыт работы с российскими решениями» 1
22.10.2024 Всепроникающая безопасность: какие облачные ИБ-решения будут больше всего востребованы и почему 1
28.08.2024 «К2Тех» разработал план развития ИТ-инфраструктуры Пушкинского музея 1
04.07.2024 Генеральным директором компании «Флант» назначен Александр Титов 1
11.06.2024 «К2Тех» запустила новое бизнес-подразделение «K2 Cloud» 1
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 1
13.05.2024 Александр Краснов, «Лаборатория Числитель»: «Штурвал» автоматизировал практически все, что инженеры и разработчики настраивали вручную 1
05.03.2024 Владислав Демин, Степан Тимофеев -

Отечественный рынок инфраструктурного ПО: что имеем и куда идем?

 1
27.02.2024 Наталия Дегтярева, ВТБ: Самые успешные стартапы создаются выходцами из корпораций 1
24.01.2024 «Брусника» и RedLab создают ИТ-платформу для проектирования застройки 1
28.11.2023 Платформа «Штурвал» прошла сертификацию CNCF по Kubernetes 1
14.11.2023 В RooX UIDM появилась объединенная аутентификация пользователей из нескольких служб каталогов 1
23.08.2023 В UserGate назначен директор центра мониторинга и реагирования 1
17.08.2023 Mont предложит российскому бизнесу отечественную платформу управления кластерами Kubernetes «Штурвал» 1
19.07.2023 GMonit и «Вебмониторэкс» заключили партнерское соглашение 1
20.04.2023 Ключевое событие в сфере разработки проектов промышленной автоматизации: конференция Атомик TechConf 1
24.01.2023 Вышла новая версия Arenadata Hadoop с обновлёнными компонентами Hbase, Flink и Zookeeper 1
17.01.2023 Вебинар «CRM наоборот»: как объединить закупки и продажи в одной системе ELMA365 CRM 1
28.12.2022 Прогноз Navicon: рынок аналитики стабилизируется в 2023 году 1
01.12.2022 Платформа данных Arenadata теперь совместима с российской ОС «Альт 8 СП» 1
15.11.2022 Андрей Баев, «Уралсиб Страхование»: От мирового лидера перешли к российскому вендору RPA и поняли, что ничего не потеряли 1
11.10.2022 SimpleOne представил дорожную карту своей платформы 1
07.09.2022 Сергей Золотарёв -

Сергей Золотарёв, Arenadata: Многие крупные организации на волне импортозамещения пытаются «поиграть» в ИТ-производителей

 1
24.08.2022 «Корус консалтинг» модернизирует систему аналитической отчетности «ЕВРАЗ ТК» 1
09.08.2022 Партнерство компаний «Доверенная среда» и GlowByte: внедрение DSS-решений на основе платформы «Триафлай» 1
19.05.2022 Импортозамещение SIEM: что важно учесть 1
08.02.2022 Как компании Selectel удается расти более чем на 40% в год несколько лет подряд: Константин Ансимов — в эксклюзивном интервью Market.CNews 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 1
13.05.2021 Александр Тугов, Selectel — о будущем облачных сервисов: «Я загружаю в облако программный код, а система сама решает, какие ей нужны ресурсы» 1
23.03.2021 Пользователям ITSM-системы SimpleOne проще оставаться в курсе нужных дел с помощью опции Activity Feed 1
13.10.2020 «Инфосистемы джет» внедрила Maxpatrol SIEM в ТМК 1
29.11.2019 Власти подключат частников к оказанию госуслуг 1
21.06.2019 CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках 1
14.06.2019 Rimini Street выступила генеральным партнером «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1
16.01.2019 Рекордный процессор Intel получился «бесценным». Его можно купить только на аукционе 1

Публикаций - 76, упоминаний - 76

Technology Roadmap и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 9
Intel Corporation 12197 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 5
Oracle Corporation 6688 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
HP Inc. 5685 4
8213 4
AMD - Advanced Micro Devices 4231 4
SAP SE 5279 4
Цифра ГК 2426 4
Broadcom - VMware 2359 3
МегаФон 8805 3
Yandex - Яндекс 7340 3
Telegram Group 1983 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 111 3
Google LLC 11775 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 43 3
Samsung Electronics 10255 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Huawei 3933 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Red Hat 1305 2
Selectel - Селектел 385 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 2
HP Compaq Computer Corp 1916 2
Rimini Street 58 2
GitHub 814 2
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 24 2
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 2
Комплит - Complete 94 2
Ред Софт - Red Soft 701 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 2
К2Тех 131 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Ингосстрах СПАО 421 3
Ак Барс Банк 272 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Альфа-Банк 1769 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 2
CF Industries 4 2
Ball Aerospace & Technologies 48 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Русский стандарт Банк 441 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
ПИК Проект 3 1
NGI Fund 35 1
ЦИАН - CIAN 131 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 105 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 1
БЕРГ - BERG 18 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Судебная власть - Judicial power 2311 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
РНФ - Российский научный фонд 79 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Linux Foundation 185 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 46
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 11
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 9
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 7
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 6
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
Microsoft Windows 15657 3
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 43 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 155 3
Microsoft Azure 1408 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 37 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 2
AMD Duron 121 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 2
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
Python - высокоуровневый язык программирования 929 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 2
Microsoft Windows Server 2012 196 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 38 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 2
Microsoft Windows Embedded 197 2
Microsoft WSS - Windows Storage Server 29 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 2
Microsoft Skype 2067 2
Red Hat oVirt 41 2
Linux KDE Plasma 225 1
Microsoft Office 365 940 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
Axoft Distribution Online - ADO 18 1
Axoft - AxoftCloud 13 1
UserGate UTM 10 1
UserGate Web Filter 23 1
UserGate Proxy & Firewall ПАК 28 1
Qlik Qlikview 116 1
HPE Helion OpenStack 29 1
HPE ConvergedSystems - HPE Converged Cloud - HPE Edgeline Converged Edge System - HPE Converged Infrastructure Architecture - HP Converged Storage 43 1
HP Readiness and Roadmap Service for SDI 1 1
Курашев Дмитрий 54 2
Радченко Илья 6 2
Костина Анна 6 2
Путин Владимир 3171 2
Hope Paul - Хоуп Пол 23 2
Большаков Александр 4 2
Atre Shaku - Атре Шаку 3 2
Прибочий Михаил 44 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Бадалов Андрей 65 1
Ляпунов Игорь 121 1
Ушацкий Андрей 105 1
Янкин Андрей 35 1
Филиппов Максим 48 1
Бондарь Дмитрий 35 1
Тугов Александр 14 1
Бархатов Вячеслав 6 1
Якоб Дмитрий 15 1
Чимиричкина Мария 30 1
Викторов Кирилл 12 1
Быстрова Юлия 10 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
Ансимов Константин 32 1
Силкина Елена 15 1
Акимов Максим 187 1
Мишустин Михаил 676 1
Дроздов Андрей 8 1
Castellano Robert - Кастельяно Роберт 2 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Натрусов Артем 284 1
Овчаренко Юрий 37 1
Солтанов Евгений 2 1
Баев Андрей 9 1
Мусолов Вячеслав 15 1
Трандин Сергей 91 1
Онищенко Владислав 96 1
Галушкин Олег 182 1
Трояновский Владимир 62 1
Глазков Александр 137 1
Дьяченко Валерий 95 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 7
Европа 21768 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 4
Япония 13282 4
Франция - Французская Республика 7846 4
Европа Восточная 3075 4
Канада 4881 3
Китай - Тайвань 3984 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 2
Узбекистан - Республика 1726 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Нидерланды 3517 2
Уран - планета Солнечной системы 543 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 2
Украина 7608 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 2
Израиль 2730 2
Япония - Токио 995 2
Индия - Bharat 5446 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 23
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 20
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 5
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 5
IEEE ITRS - International Technology Roadmap for Semiconductors - International Roadmap for Devices and Systems - Международный план по развитию полупроводниковой технологии 5 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 4
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 4
Аудит - аудиторский услуги 2660 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 4
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 3
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 3
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Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
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DigiTimes - Издание 1310 1
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Gartner - Гартнер 3556 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 925 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 15 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 61 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 25 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 37 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 44 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 31 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 3 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 10 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАН ИМБ ФГБУН - Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук - Лаборатория биологических микрочипов - Центр биологических микрочипов 6 1
РАН Институт психологии ФГБУН 2 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 14 1
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 7 1
РАН ИМГ - Институт молекулярной генетики Российской академии наук ФГБУН 2 1
РАН СО - Институт цитологии и генетики - Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 5 1
РАН - ИЭФБ - Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова 2 1
РАН ИБР - Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН 1 1
Минобрнауки РФ - ФИЦ ФТМ - Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины - НИИМББ ФГБУН - Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и биофизики - 1 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 4 1
РАМН НИИ фармакологии - Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова 1 1
NRC - National Research Council Canada - Национальный научно-исследовательский совет Канады 3 1
University of Chicago - Чикагский университет 98 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 4 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 1
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