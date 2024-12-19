Technology Roadmap технологическая дорожная карта
Technology Roadmap и организации, системы, технологии, персоны:
|Курашев Дмитрий 54 2
|Радченко Илья 6 2
|Костина Анна 6 2
|Путин Владимир 3171 2
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 2
|Большаков Александр 4 2
|Atre Shaku - Атре Шаку 3 2
|Прибочий Михаил 44 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Янкин Андрей 35 1
|Филиппов Максим 48 1
|Бондарь Дмитрий 35 1
|Тугов Александр 14 1
|Бархатов Вячеслав 6 1
|Якоб Дмитрий 15 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Викторов Кирилл 12 1
|Быстрова Юлия 10 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
|Ансимов Константин 32 1
|Силкина Елена 15 1
|Акимов Максим 187 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Дроздов Андрей 8 1
|Castellano Robert - Кастельяно Роберт 2 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Натрусов Артем 284 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Солтанов Евгений 2 1
|Баев Андрей 9 1
|Мусолов Вячеслав 15 1
|Трандин Сергей 91 1
|Онищенко Владислав 96 1
|Галушкин Олег 182 1
|Трояновский Владимир 62 1
|Глазков Александр 137 1
|Дьяченко Валерий 95 1
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