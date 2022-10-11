SimpleOne представил дорожную карту своей платформы

SimpleOne опубликовал на партнерском портале дорожную карту (roadmap) развития своей платформы для автоматизации сервисных бизнес-процессов. Roadmap содержит информацию о запланированной функциональности и сроках ее реализации. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

В ответ на растущий интерес к российской платформе автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne опубликовал на своем партнерском портале дорожную карту, в которой отражены планы по развитию платформы.

Дорожная карта представляет собой интерактивную таблицу с карточками, содержащими описание новых фич платформы, которые планируются к выпуску. В строках таблицы карточки сгруппированы по продуктовым функциональным доменам (сервисные бизнес-решения, пользовательские интерфейсы, инструменты разработки и др.) и распределены по конкретным модулям (индикаторы и индикации (SLA), каталог моделей запросов и др.). По столбцам таблицы карточки распределяются в зависимости от запланированных сроков разработки: «В работе», «Ближнесрочные», «Среднесрочные», «Долгосрочные» и «Пул ожидания».

Дорожная карта полностью реализована на собственной платформе SimpleOne и строится на основе бэклога продукта.

«Ранее для визуализации, хранения и модификации дорожной карты мы использовали сторонние инструменты. Проблема этих инструментов была в сложности поддержания актуальности и синхронизации с бэклогом продукта. Планы разработки периодически меняются, а оперативно вносить необходимые изменения в дорожную карту довольно неудобно — для этого требуются либо дополнительные настройки интеграции, либо ручное перетаскивание карточек по "доске". Решением этой сложности стала наша собственная платформа SimpleOne, которая оказалось самым удобным местом для размещения дорожной карты. Все изменения вносятся в карту автоматически, реагируя на изменения в бэклоге, инструменты управления которым также реализованы на платформе SimpleOne», — комментирует Вячеслав Медведев, руководитель направления бизнес-решений SimpleOne.

Теперь пользователи, потенциальные клиенты и партнеры не только будут в курсе, как развивается платформа, но и смогут влиять на это развитие. К каждой карточке можно оставить свой голос, и он будет учтен при дальнейшем планировании или приоритезации очереди выхода фич.

В скором времени станут доступны отдельные дорожные карты для продуктов SimpleOne, разработанных на базе платформы.

Искусственный интеллект помог сохранить редкий язык Инновации для промышленности

«Чтобы добиться простоты и наглядности дорожной карты, была проведена большая и кропотливая работа по исследованию потребностей наших клиентов и партнеров, а также по сегментации наших продуктов на отдельные модули, с которыми можно сопоставить уже реализованную функциональность и ее желаемые улучшения. Продукты, исходя из их сложности и функционального многообразия, декомпозируются на домены, модули и отдельные компоненты. Разработанный подход мы будем использовать не только в дорожной карте, но и в наших продуктах для структуризации пользовательской документации, классификации клиентских инцидентов и запросов на обслуживание», — отмечает Илья Радченко, директор по продуктам SimpleOne.

Дорожная карта SimpleOne отражает намерения и планируемые шаги по развитию продуктов, а также позволяет собирать обратную связь от наших клиентов и партнеров.

***

Компания SimpleOne — российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов в средних и крупных компаниях. На базе платформы SimpleOne разрабатываются решения для автоматизации задач сервисных подразделений компаний: ИТ, HR, АХО, юридический отдел и т.д. Основные продукты: ITSM-система SimpleOne и ESM-платформа SimpleOne.