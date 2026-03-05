В Россию перенесли из Китая производство ТВ-приставок. Выпущена первая партия

В Россию перенесено из Китая производство ТВ-приставок для доступа к сервисам Wink от «Ростелекома». Первая партия из 21,5 тыс. штук уже отгружена заказчику.



Замена китайскому импорту

В городе Гусев Калининградской области, на заводе «Цифровые телевизионные системы» (ЦТС, входит в GS Group, занимается контрактным производством электроники) начался выпуск ТВ-приставок Wink Box Mini для «Ростелекома», сообщил ТАСС.

Производство перенесено в Россию из Китая. Первая партия из 21,5 тыс. smart-ТВ-приставок уже отгружена заказчику. Ее общий вес составил 8 т. и для перевозки потребовались две большегрузные фуры, отметили представители холдинга GS Group.

Ближайший план по отгрузке — еще почти 50 тыс. устройств. Конвейер завода ЦТС способен выпускать до 2,4 тыс. в день (одно устройство — каждые 15-20 секунд). В производстве заняты более 70 человек.

«Цифровые телевизионные системы» Завод «Цифровые телевизионные системы» занимается контрактным производством электроники

«Перенос сборки в Россию и запуск производства на "ЦТС" стали очередным шагом в локализации электроники», — сказали в GS Group.

Отечественная ТВ-приставка

Wink Box Mini разработана для пользователей экосистемы развлекательных сервисов Wink (входит в «Ростелеком»). Она превращает телевизор в мультимедийный центр, предоставляя пользователям единую точку доступа к фильмам, сериалам, телеканалам, музыке и приложениям.

В основе устройства — четырехъядерный процессор. Встроенное хранилище имеет объем 16 ГБ с возможностью расширения через USB. Оперативная память — 2 ГБ.

На Ozon Wink Box Mini в конце 2025 г. продавалась вместе с подпиской «Wink 5 в 1» на три месяца с голосовым помощником «Марусей» по цене в пределах 5 тыс. руб. Согласно описанию на «М.Видео», приставка способна выводить изображение в формате 4К (3840х2160 пикселей), управляется прошивкой Android Wink OS на базе Android 11.

Приставка выполненная в популярном форм-факторе. Она имеет компактные размеры и выходящий из нее кабель HDMI совсем небольшой длины для подключения к телевизору или монитору. Она будет располагаться за телевизором. По такому же принципу выполнена и приставка SberBox.

Перенос производства в Россию

ЦТС оказывает полный комплекс услуг по контрактной сборке электронной техники — от поверхностного монтажа компонентов на плате и сборки в корпус до упаковки готового изделия. О передаче ему заказа на производство Wink Box Mini CNews писал в декабре 2025 г. В планы ЦТС входил выпуск 20 тыс. экземпляров Wink Box Mini до конца января 2026 г. А в целом компания собиралась произвести 70 тыс. таких приставок.

Компания «Цифровые Телевизионные Системы» располагает многолетним опытом по производству ТВ-приставок. Завод, как сообщал CNews, в 2022 г., уже занимался сборкой для Сбербанка приставок SberBox, которые также до этого привозились из Китая.

Производственные мощности ЦТС в целом составляют 20 млн изделий в год, как указано на его сайте. Наряду с ТВ-приставками ЦТС выпускает и другую технику. В марте 2025 г. стало известно о запуске полного цикла сборки ноутбуков со скоростью один ноутбук за 2,5 минуты или 600 мобильных ПК в сутки. Вложения в модернизацию производства достигли 182 млн руб. Планы модернизации включали поставку новейшего устройства оптической инспекции с искусственным интеллектом, который отвечает за проверку SMT-монтажа при нанесении припойной пасты, правильность установки компонентов и монтаж компонентов после пайки.