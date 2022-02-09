Знаменитая ТВ-приставка Сбербанка впервые стала полностью российской

ТВ-приставка SberBox Сбербанка отныне производится исключительно в России, притом по полному циклу. Это стало возможным благодаря партнерству банка с кластером «Технополис GS». Сборкой приставок занимается НПО «Цифровые телевизионные системы», у которой есть многолетний опыт в данной сфере. Не исключено, что не за горами локализация производства и других гаджетов Сбербанка.

Успешная локализация

Сбербанк сообщил CNews о полной локализации в России производства своей фирменной ТВ-приставки SberBox. SberBox был самым первым гаджетом Сбербанка после ребрендинга. Премьера приставки состоялась в сентябре 2020 г.

Партнером банка по локализации производства SberBox стал российский кластер «Технополис GS» в г. Гусев Калининградской области. Это инвестиционный проект холдинга GS Group.

Как сообщили CNews представители Сбербанка сборка ТВ-приставок осуществляется на производственных линиях компании НПО «Цифровые телевизионные системы» (ЦТС). Сборка одного экземпляра SberBox занимает в пределах 10 минут, а за одну смену производитель может выпустить партию из 4000 устройств.

От начала и до конца

В России, по заверениям Сбербанка, реализован полный цикл производства SberBox. Он включает в себя поверхностный монтаж всей электроники на печатные платы, выводной монтаж плат и установку программного обеспечения. Также специалисты НПО «Цифровые телевизионные системы» проводят проверку устройств после производства, осуществляют окончательную сборку и упаковывают приставки по коробкам. При этом неизвестно, где осуществляется производство самой электроники приставки, и из какой страны поставляются аксессуары из комплекта поставки, в том числе кабель HDMI и пульт управления.

Один из финишных этапов производства SberBox

Сбербанк не уточняет, входит ли в его планы локализация производства других своих устройств, в том числе и «утекших» в начале февраля 2022 г. гаджетов для умного дома, на территории России. Также неясно, почему партнером был выбран именно «Технополис GS». Редакция CNews обратилась в Сбербанк с соответствующими вопросами и ожидает ответа.

Приставка с двумя названиями

В феврале 2020 г., за полгода до премьеры SberBox Сбербанк анонсировал компактную ТВ-приставку Okko Smart Box. По своему внешнему виду и техническим характеристикам, а также по дизайну комплектного пульта она ничем не отличается от SberBox, однако именно ее принято считать самым первым гаджетом Сбербанка.

SberBox в собранном виде

В оснащение обеих приставок входит процессор Amlogic S905Y2. Это 12-нанометровое ARM-решение с четырьмя ядрами Cortex A53 на частоте до 1,8 ГГц и двухъядерным видеоускорителем Mali-G31 MP2.

Приставки дополнены 2 ГБ оперативной памяти и штатным накопителем на 16 ГБ. На сайте разработчика указано, что SberBox работает на базе некой операционной системы StarOS, однако еще в мае 2021 г. редакция CNews обнаружила на сайте «М.Видео» упоминание Android 9 в составе этой приставки.

Описание StarOS Сбербанк нигде не приводит

На момент публикации материала название прошивки заменено на StarOS.

Почему именно «Технополис GS»

Вероятно, Сбербанк обратился за помощью в локализации SberBox к «Технополис GS» из-за внушительного опыта компании в производстве подобного рода устройств. Как сообщили CNews ее представители, в этой сфере компания работает на протяжении 15 лет, и за это время она выпустила свыше 20 млн ТВ-приставок.

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По утверждению представителей «Технополис GS», НПО «Цифровые телевизионные системы» является «единственным» и одновременно «самым масштабным» производителем такой продукции.

За годы существования компания наладила выпуск свыше 90 моделей цифровых эфирных, спутниковых и IP-приставок, а также различных гибридных устройств. В список входят, в частности, ресивер для спутникового ТВ Samsung DRE 8301. Как сообщал CNews, его выпуск в г. Гусев на мощностях ЦТС начался в первой половине 2010 г.

Плата Philax под AMD-процессоры производства ЦТС

Также ЦТС производит и отечественные материнские платы под иностранные процессоры. В апреле 2021 г. российская компания Philax анонсировала плату под американские чипы AMD Ryzen вплоть до поколения 5000. Плата поддерживает SSD в формате М.2, имеет два слота PCIe 3.0 x16 и базируется на чипсете AMD B450. Ее сборка налажена в ЦТС.