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Сбер SberBox StarOS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.08.2026 Сбербанк по-крупному обновил умную колонку «СберБум». Все идеи подсмотрены у «Яндекс Станции» 1
16.09.2024 Сбербанк выпустил суперполезное умное устройство, которое не даст замерзнуть зимой. Цена 1
28.03.2022 В России выпустили супердешевые смарт-ТВ на «отечественной ОС». Цена 1
09.02.2022 Знаменитая ТВ-приставка Сбербанка впервые стала полностью российской 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 439 2
Danfoss - Данфосс 21 1
Yandex - Яндекс 9277 1
Apple Inc 13201 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 411 1
AMD - Advanced Micro Devices 4673 1
BBK Electronics Corp 333 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 368 1
Blackton - Новая Линия 10 1
Amlogic 57 1
GS Group - Технополис GS Гусев 75 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 74 1
Philax - Филакс 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8904 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 254 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2965 1
Hyundai Motor Company 438 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3204 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 634 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9956 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14805 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7956 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28376 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4186 2
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Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2270 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8541 2
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Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1191 2
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Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1489 1
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13527 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3906 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10620 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 914 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6481 1
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22670 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3800 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1661 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10404 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1199 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1654 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10045 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13704 1
CSA - Connectivity Standards Alliance - ZigBee - Matter over Wi-Fi - Спецификация сетевых протоколов 208 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 582 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2225 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29764 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8824 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 164 2
СалютДевайсы - SberBoom - СберБум 36 1
СалютДевайсы - Умный дом Sber 20 1
Google YouTube - Видеохостинг 3004 1
Google Android 15291 1
Apple iOS 8604 1
Apple - App Store 3124 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1217 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 899 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 647 1
Google Android 9 - Android Pie 218 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 135 1
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Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 271 1
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Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 77 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 118 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19225 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54847 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1478 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 499 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1673 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 931 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 153 1
Сантехника - Plumbing - Санитарная техника - Sanitary equipment 79 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53677 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18228 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5532 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 891 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 670 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11788 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27418 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6204 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 244 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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