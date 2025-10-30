Разделы

30.10.2025 Роботы-пылесосы Dreame теперь можно подключить к умному дому Sber 1
17.03.2025 Умные колонки Sber смогут управлять телевизорами Hisense и Toshiba 1
24.12.2024 SberDevices представила умную систему защиты от протечек 1
03.12.2024 Redmond реализует интеграцию своих устройств с умным домом Sber 1
16.10.2024 Компания «Философт» произвела интеграцию с платформой «Умный дом Sber» 1
20.09.2024 «Систэм Электрик» и SberDevices представили первые умные устройства в рамках партнерства 2
16.09.2024 Сбербанк выпустил суперполезное умное устройство, которое не даст замерзнуть зимой. Цена 1
09.09.2024 Умными устройствами EKF можно управлять голосом благодаря интеграции с умным домом Sber 1
07.08.2024 Сбербанк представил новые умные колонки SberBoom Home и SberBoom Mini 2 с искусственным интеллектом GigaChat 1
22.07.2024 Платформа умного дома Sber официально признана программным обеспечением с искусственным интеллектом 1
05.07.2024 Умные устройства Ujin теперь доступны в приложении «Салют» 1
11.06.2024 Здоровый свет: Пользователям умного дома Sber стал доступен полезный для здоровья режим умных ламп 1

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 373 11
Yandex - Яндекс 8302 2
Apple Inc 12554 1
Toshiba Corporation 2953 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 199 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 124 1
Unicorn - Юникорн 60 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 286 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 62 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 166 1
Философт - Philosoft 61 1
Danfoss - Данфосс 19 1
Умный МКД АНО - Умный многоквартирный дом 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8013 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 946 1
Лента - Сеть розничной торговли 2244 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 105 1
Gidrolock - Гидролок 2 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 214 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2019 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9261 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5352 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12113 6
Умные платформы 1838 5
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 573 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8107 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17314 3
CSA - Connectivity Standards Alliance - ZigBee - Matter over Wi-Fi - Спецификация сетевых протоколов 186 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25826 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7344 3
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1128 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72091 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56390 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12873 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3293 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 218 2
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 235 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12895 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4846 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4544 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6782 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7615 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6109 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8861 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25449 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26967 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4052 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1445 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1087 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22669 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 927 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3910 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5496 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1045 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1046 1
Электроэнергетика - Электропитание - Automatic Voltage Regulator, AVR - Автоматический регулятор (стабилизатор) напряжения - Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS - Динамическое масштабирование частоты и напряжения - Разрядник 66 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6963 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 696 1
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 271 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1342 4
Google Android 14581 2
Apple iOS 8184 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 826 2
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 98 2
СалютДевайсы - SberBoom 24 2
СалютДевайсы - GigaChat 325 2
Apple - App Store 2986 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 798 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 113 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 66 1
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 57 1
Сбер - SberBox StarOS 3 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 62 1
Redmond Smart Home 4 1
Философт - Мажордом 35 1
EKF Connect 21 1
Schneider Electric - Systeme Electric - AtlasDesign 5 1
Linux OS 10794 1
Weissgauff - Вайссгауфф Рус - Гауф Рус 18 1
Филиппов Денис 65 4
Белевцев Андрей 83 1
Гельфанд Екатерина 5 1
Сергеев Артем 15 1
Перминова Светлана 41 1
Кашаев Алексей 21 1
Сапин Алексей 2 1
Макаренко Мила 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155178 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18028 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18419 1
Швеция - Стокгольм 404 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5246 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54518 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5851 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10058 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25720 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6191 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1160 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 457 1
Биология - Циркадный ритм - биологические часы 60 1
Сантехника - Plumbing - Санитарная техника - Sanitary equipment 61 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5996 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3137 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1316 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5238 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2924 1
Ботаника - Растения - Plantae 1108 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 590 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 962 1
