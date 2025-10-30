Получите все материалы CNews по ключевому слову
СалютДевайсы Умный дом Sber
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
СалютДевайсы и организации, системы, технологии, персоны:
|МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 214 1
|Филиппов Денис 65 4
|Белевцев Андрей 83 1
|Гельфанд Екатерина 5 1
|Сергеев Артем 15 1
|Перминова Светлана 41 1
|Кашаев Алексей 21 1
|Сапин Алексей 2 1
|Макаренко Мила 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155178 7
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18028 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18419 1
|Швеция - Стокгольм 404 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396648, в очереди разбора - 732309.
Создано именных указателей - 185028.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.