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Умные колонки Sber смогут управлять телевизорами Hisense и Toshiba

Умные колонки Sber начнут управлять телевизорами и проекторами на базе сторонней операционной системы — VIDAA от Hisense. Ранее голосовое управление было реализовано только на умных телевизорах и приставках Sber, а также партнерских телевизорах под управлением операционной системы «Салют ТВ». Об этом CNews сообщили представители SberDevices.

Первыми доступными к голосовому управлению стали телевизоры и проекторы брендов Hisense и Toshiba на операционной системе VIDAA. Реализация голосового управления ими стала возможной благодаря интеграции с платформой Умного дома Sber. Теперь, отдавая голосом команды умным колонкам Sber c искусственным интеллектом GigaChat, можно выключать телевизор или проектор, переключать каналы, управлять уровнем громкости или активировать беззвучный режим, ставить воспроизведение видео с флеш-накопителя, из интернета или приложения онлайн-кинотеатра на паузу и возобновлять его. Помимо этого, пользователи получают возможность навигации по интерфейсу экрана с использованием голосовых команд.

Важная особенность технологии заключается в возможности одной колонки одновременно контролировать несколько устройств в пределах квартиры. К примеру, можно выключить телевизор в другой комнате. Для удобства пользователей в мобильном приложении «Салют» доступен виртуальный пульт, позволяющий взаимодействовать с телевизором прямо со смартфона.

Кроме того, приложение предоставляет функцию настройки сценариев для умного дома. Пользователь может задать определенные условия, при которых различные устройства будут реагировать на конкретные голосовые команды. Например, произнеся фразу «Спокойной ночи», можно запрограммировать систему таким образом, что телевизор автоматически отключится, а шторы закроются, и освещение погаснет.

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