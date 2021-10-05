Индексная книга CNews*
БТиЭ Умная колонка Smart speaker Смарт-динамик Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники
Публикаций - 230, упоминаний - 278
БТиЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 4
|Исанин Антон 9365 4
|Рязанов Денис 2 2
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 2
|Глазачев Иван 27 1
|Грачева Мария 9 1
|Василевский Андрей 20 1
|Круглов Константин 27 1
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
|Худавердян Тигран 72 1
|Бунина Елена 32 1
|Парахин Михаил 8 1
|Кулешов Сергей 36 1
|Волож Аркадий 212 1
|Andree Tim - Андре Тим 2 1
|Поликарпов Иван 6 1
|Ерёмин Вадим 7 1
|Шульгин Александр 21 1
|Collins Victor - Коллинз Виктор 3 1
|Вакуленко Василий 2 1
|Шулейко Даниил 12 1
|Boynton John - Бойнтон Джон 5 1
|Шитова Татьяна 6 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
|Кучма Антон 2 1
|Садовенко Илья 63 1
|Гришин Дмитрий 185 1
|Мельник Сергей 3 1
|Тавсултанова Тамара 5 1
|Iovine Jimmy - Айовин Джимми 5 1
|Бычков Николай 7 1
|Клименко Герман 46 1
|Щеголев Игорь 685 1
|Акимов Максим 170 1
|Носков Константин 221 1
|Иванов Олег 131 1
|Кисляков Евгений 91 1
|Лящ Михаил 41 1
|Войтенко Олег 25 1
|Никифоров Николай 1161 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 8
|Forbes - Форбс 591 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
|Ведомости 375 2
|DxOMark - Издание 35 2
|Electronista 166 1
|The Verge - Издание 482 1
|AppleInsider 384 1
|EE Times 156 1
|Ars Technica 364 1
|9to5Google 30 1
|КиноПоиск - портал о кино 130 1
|MacRumors 123 1
|Business Insider 192 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
|Bloomberg 1009 1
|Reddit 221 1
|FT - Financial Times 1118 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
|Juniper Research 468 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
|TrendForce 53 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189807, в очереди разбора - 947814.
Создано именных указателей - 86148.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189807, в очереди разбора - 947814.
Создано именных указателей - 86148.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru