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БТиЭ Умная колонка Smart speaker Смарт-динамик Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники

БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники

СОБЫТИЯ

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04.02.2025 билайн: Продажи умных колонок в 2024 году взлетели в 2 раза

Мини Плюс с часами — черная и синяя, а также Станция Лайт 2 с часами — розовая, синяя и фиолетовая. Умные колонки двух других крупных брендов (Сбер и VK) по итогам прошлого года (по сравнению с
17.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост рынка умных колонок на 26% за 2024 год

» (с часами), SberBoom Mini, «Яндекс Станция Миди», «Яндекс Станция Лайт 2». Хорошо показала себя и колонка Home: SberBoom Home – новинка 2024 г. Она оснащена встроенным модулем Zigbee, LED-дис
17.01.2025 Продажи умных колонок в России за год выросли на четверть

% и 5%. Продажи колонок Xiaomi и Apple значительно отстают от показателей российских брендов. Умная колонка - это устройство с громкоговорителем и микрофоном. Внешне напоминает портативную акус
23.12.2024 Apple срисовала у «Яндекса» идею для очередной инновации. Своих мыслей больше нет

е что интеграция в экосистему Apple у них более глубокая. Что известно По словам Минг-Чи Куо, новая колонка HomePod обзаведется экраном с диагональю 6 или 7 дюймов, а также процессором A18 – од
12.12.2024 Стартовали продажи новой флагманской умной колонки «VK Капсула Про» с «Марусей»

Абонентам «Ростелекома» доступна новая умная колонка «VK Капсула Про» с голосовым помощником «Маруся». С ее помощью можно дистанционно упр
10.12.2024 «Умная» колонка впервые достигла Северного полюса

онировать без интернета. В случае с Matter устройства будут работать, даже если интернет не оплачен или подключение на роутере отсутствует, а с Zigbee и вовсе не нужен роутер. Без доступа к интернету колонка не сможет рассказать про погоду или отправить пуш, но будет по-прежнему управлять девайсами голосом и выполнять заранее созданные сценарии.
13.11.2024 VK отказывается от выпуска умных колонок через две недели после выпуска флагманской модели. «Яндекс» и «Алиса» победили. Опрос

ула» готовится к закрытию. VK «Капсула Про» - самая новая, флагманская и, возможно, последняя смарт-колонка VK «Такое решение связано с низким показателем продаж устройств как в количественном

24.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж умных колонок на 49% за девять месяцев 2024 года

Mini. Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «Умные колонки пользуются высокой популярностью среди жителей России благодаря активному разви
23.10.2024 Клиенты Т2 смогут приобрести умную колонку с подпиской «Яндекс Плюс» в салонах связи

в салонах связи оператора. Условия аренды устройства с подпиской «Яндекс Плюс» позволяют оплачивать умную колонку с «Алисой» равными частями на протяжении 12 или 36 месяцев, выбрав комфортный д
21.10.2024 VK представила флагманскую умную колонку — «VK Капсула Про»

VK объявляет о старте предзаказа умной колонки «VK Капсула Про» с голосовым помощником «Марусей». Колонка мощностью 65 Вт снабжена большим сенсорным экраном, встроенным Zigbee-хабом и датчиками для управления умным домом. Об этом CNews сообщили представители VK. Акустическая система колонки
06.09.2024 Абоненты МТС в Кирове смогут звонить через умные колонки на телефонные номера

МТС совместно с «Яндексом» запустила функцию звонков через умные колонки. Теперь абоненты МТС в Кирове смогут звонить на номера любых операторов по свое
06.09.2024 Татарстанцы смогут звонить на телефоны через умную колонку

колонок в России приходится на «Яндекс» — с момента старта продаж первой «Станции» в конце 2018 г. умные колонки компании разошлись тиражом более 11 млн штук.
05.09.2024 Звонить через умную колонку смогут абоненты МТС в Новосибирске

колонок в России приходится на «Яндекс» — с момента старта продаж первой «Станции» в конце 2018 г. умные колонки компании разошлись тиражом более 11 млн штук.
05.09.2024 Абоненты МТС в Перми смогут звонить через умные колонки на телефонные номера

осистема, первой среди российских операторов совместно с «Яндексом» запустила функцию звонков через умные колонки. Теперь абоненты МТС в Перми смогут звонить на номера любых операторов по своем
05.09.2024 Абоненты МТС смогут звонить через «Яндекс Станцию» на телефонные номера

колонок в России приходится на «Яндекс» — с момента старта продаж первой «Станции» в конце 2018 г. умные колонки компании разошлись тиражом более 11 млн штук.
20.08.2024 Самая дешевая умная колонка «Яндекса» по-крупному обновилась. Она получила встроенный дисплей и научилась работать без интернета

ва встроенных микрофонов – если в «Лайт» их четыре, то в «Лайт 2» их уже два. В то же время мощность встроенного динамика, диаметр которого в «Лайт 2» составляет 44,5 мм, увеличился с 5 до 6 Вт. Сама колонка стала немного крупнее – 97х63 мм против 90х55 мм у «Лайт» первого поколения. Появился встроенный экран. Весит новинка 350 граммов и питается по USB-C (5 В, 2 А, 10 Вт). Новинка имеет вс
07.08.2024 Сбербанк представил новые умные колонки SberBoom Home и SberBoom Mini 2 с искусственным интеллектом GigaChat

ки звука и применение более мощного неодимового магнита вместо распространенного ферритового. Новая колонка SberBoom Home способна заменить отдельный хаб для устройств умного дома и запускать л
24.07.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж умных колонок на 69% в I полугодии 2024 года

я 2». Руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «Умные колонки пользуются большой популярностью среди россиян. Этому способствует активное раз
17.05.2024 «М.Видео-Эльдорадо» анонсирует старт продаж умных колонок «SberBoom Mini Простоквашино»

ьных функций и предлагает эксклюзивный дизайн с изображениями любимых персонажей мультфильма. Умная колонка поддерживает разговоры на любую тему, помогает с уроками, включает плейлисты героев и
16.05.2024 «Сбер» выпустил умную колонку SberBoom Mini c героями «Простоквашино»

грировано множество развлекательных навыков, которые будут полезны детям и понравятся их родителям. Колонка разработана в коллаборации с командой компании SberDevices и студией «Союзмультфильм»
18.04.2024 Продажи умных колонок в России продолжают уверенно расти: +33% в I квартале 2024 года

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, продолжает отмечать уверенный рост категории умных колонок как на рынке России в целом, так и в собственных каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо». В 2023 г. рынок умных колонок с виртуальными помощниками в количественном выражении дос
27.03.2024 На Ставрополье стали чаще покупать девайсы для прослушивания музыки

выглядит следующим образом: Bluetooth-гарнитура Apple AirPods 2 — 30% от общего числа продаж; умная колонка «Яндекс Станция Лайт» — 16%; умная колонка «Яндекс Станция Мини» — 7%. Об этом
18.03.2024 Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

Яндекс Станция 2  Колонка второго поколения от Яндекса поддерживает протокол Zigbee, позволяющий подключаться к другим устройствам умного дома напрямую без хаба. Внутри — голосовой ассистент Алиса, который не ну
06.02.2024 «Мегафон»: продажи товаров для умного дома выросли на 90% за год

куда входят датчики движения, протечек и дыма. Одна из наиболее динамично растущих групп товаров — умные колонки, чьи продажи в 2023 г. выросли в 2,3 раза. Вслед за ними россияне стали чаще по
28.11.2023 Стартовал предзаказ на «Станцию дуо макс» — первую колонку «Яндекса» с экраном

показывать на экране текст, фото, картинки и другую информацию, которая дополняет голосовой ответ. Колонка оснащена 10-дюймовым поворотным сенсорным экраном. Благодаря этому устройство впишетс
23.11.2023 VK представит умную колонку «VK капсула нео» в желтом цвете с героями популярного анимационного сериала «Ми-ми-мишки»

VK расширит линейку «VK капсулы нео»: в продаже появится умная колонка в желтом цвете. Вместе с ней покупатели получат стикеры с персонажами мультсериала «М
07.11.2023 Маруся от VK научилась звонить на умные колонки «VK капсула» и «VK капсула мини»

сового ассистента совершить звонок. Из мобильного приложения Маруси пользователь может позвонить на умную колонку, которая привязана к его аккаунту VK ID. Попросить сделать звонок можно как гол
08.08.2023 «Яндекс» представил «ТВ станции» — новые устройства, которые объединяют технологии телевизоров и умных колонок

цент на низких и средних частотах. Разработкой акустики занималась та же команда, которая создавала умные колонки «Яндекса». Они придумали оригинальное расположение динамиков и микрофонов и изо
24.04.2023 BSS интегрировала своего виртуального финансового ассистента в умную колонку VK

BSS интегрировала своего виртуального финансового ассистента в умную колонку VK. Теперь умная колонка «VK капсула» с голосовым помощником «Маруся» может не

18.04.2023 «Яндекс» выпустил мощную умную колонку и кучу умных гаджетов с продвинутым протоколом Zigbee. Цены

ерь доступны универсальный хаб для управления устройствами умного дома, смарт-датчики и обновленная колонка «Станция макс» с голосовым помощником «Алисой» внутри. В общей сложности «Яндекс выпу
18.04.2023 Новые устройства «Яндекса» для умного дома уже в продаже

тели могут купить новую «Станцию макс», «Яндекс хаб» и датчики с поддержкой протокола Zigbee. Умная колонка с «Алисой» стоит 29 990 руб., «Хаб, — 4990 руб., а датчики — по 1990 руб. До конца ап
10.04.2023 VK представила умную колонку «VK капсула мини» в новом розовом цвете

Умная колонка «VK капсула мини» с голосовым помощником «Марусей» получит новый розовый цвет. Она по
31.01.2023 «Сбер» представил умные колонки SberBoom и SberBoom Mini

т, найти конкретного исполнителя или музыкальный жанр. Ассистенты понимают пользователя, даже когда колонка проигрывает музыку с телефона по Bluetooth — можно голосом остановить и возобновить в
08.12.2022 VK передала умные колонки в российские больницы

ше времени на то, чтобы думать о возможных осложнениях, беспокоиться о том, как пройдет их лечение. Умные колонки с «Марусей» стали серьезным помощником для родителей, дети которых оперируются

01.12.2022 VK представляет новую умную колонку «VK капсула нео»

сть звука «VK капсулы нео», как и у более старшей колонки в линейке VK «Капсулы мини» — 5 Вт. Новая колонка звучит глубоко и чисто – благодаря всенаправленному звуку и поддержке bass boost устр
01.12.2022 В колонках «Яндекса» появился режим радионяни

и и не беспокоиться, как там дела у малыша. Они сразу услышат, если он проснется или позовет. Когда колонка работает как радионяня, на ней полностью отключается звук. А чтобы окружающие видели,
24.10.2022 VK выпустила умную колонку «VK капсула» с «Марусей» в двух новых цветах

Умная колонка «VK капсула» получила новые цвета. Теперь, помимо черного и серого, ее можно приобрес
05.10.2022 Умные колонки VK можно объединять в стереопару для объемного звука

— по двум каналам, правому и левому. Так голоса, инструменты и басы звучат объемнее. При этом одна колонка будет «главной» и реагировать на команды пользователя. В ближайшее время функциональн
12.09.2022 «Яндекс» начал продавать умные колонки с «Алисой» в Азербайджане

о в магазинах электроники Kontact Home, Baku Electronics, Irshad Electronics и у других ритейлеров. Колонка «Лайт» стоит от 129 манатов, обновлённая «Станция мини» (без часов) — от 179 манатов,
18.05.2022 «Ситилинк» зафиксировал рост спроса на умные колонки

«Ситилинк» зафиксировал рост спроса на умные колонки в I квартале 2022 г. По итогам I квартала 2022 г. продажи умных колонок в «Сити

Публикаций - 634, упоминаний - 871

БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9215 221
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 92
Apple Inc 13154 79
Xiaomi - Сяоми 2231 71
Google LLC 12687 68
Samsung Electronics 11064 55
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 52
Samsung - Harman - JBL 242 43
Huawei 4675 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 36
VK - Mail.ru Group 3602 36
МегаФон 10742 28
Amazon Inc - Amazon.com 3277 27
LG Electronics 3735 27
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 24
Sony 6739 23
Ростелеком 10948 19
Microsoft Corporation 25774 19
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 18
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 16
X Corp - Twitter 2938 15
Telegram Group 2940 14
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 14
Meta Platforms - Facebook 4621 12
Aqara - Акара.Ру 38 11
Intel Corporation 12811 11
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 10
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
HP Inc. 5883 8
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 8
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 7
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 7
Philips 2099 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 7
Logitech 437 7
Garmin - Гармин 233 7
Rubetek - Рубетек 35 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 72
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 64
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 20
Связной ГК 1401 19
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 16
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 12
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 10
Россети Ленэнерго 1699 10
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 8
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 8
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 7
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 6
Hyundai Motor Company 436 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
McDonald’s - Макдоналдс 220 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 5
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 5
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 4
TÜV Rheinland Group 181 4
Яндекс.Лавка 315 4
Uber 357 4
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
Beurer - Бойрер 19 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Tesla Motors 461 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
Volkswagen Group - VW 308 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
CSA - Connectivity Standards Alliance 7 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Российская академия радио - РАР 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
Verdi 4 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 242
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 224
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 204
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 175
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 173
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 147
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 135
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 120
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 116
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 113
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
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