БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники

билайн: Продажи умных колонок в 2024 году взлетели в 2 раза Мини Плюс с часами — черная и синяя, а также Станция Лайт 2 с часами — розовая, синяя и фиолетовая. Умные колонки двух других крупных брендов (Сбер и VK) по итогам прошлого года (по сравнению с

«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост рынка умных колонок на 26% за 2024 год » (с часами), SberBoom Mini, «Яндекс Станция Миди», «Яндекс Станция Лайт 2». Хорошо показала себя и колонка Home: SberBoom Home – новинка 2024 г. Она оснащена встроенным модулем Zigbee, LED-дис

Продажи умных колонок в России за год выросли на четверть % и 5%. Продажи колонок Xiaomi и Apple значительно отстают от показателей российских брендов. Умная колонка - это устройство с громкоговорителем и микрофоном. Внешне напоминает портативную акус

Apple срисовала у «Яндекса» идею для очередной инновации. Своих мыслей больше нет е что интеграция в экосистему Apple у них более глубокая. Что известно По словам Минг-Чи Куо, новая колонка HomePod обзаведется экраном с диагональю 6 или 7 дюймов, а также процессором A18 – од

Стартовали продажи новой флагманской умной колонки «VK Капсула Про» с «Марусей» Абонентам «Ростелекома» доступна новая умная колонка «VK Капсула Про» с голосовым помощником «Маруся». С ее помощью можно дистанционно упр

«Умная» колонка впервые достигла Северного полюса онировать без интернета. В случае с Matter устройства будут работать, даже если интернет не оплачен или подключение на роутере отсутствует, а с Zigbee и вовсе не нужен роутер. Без доступа к интернету колонка не сможет рассказать про погоду или отправить пуш, но будет по-прежнему управлять девайсами голосом и выполнять заранее созданные сценарии.

VK отказывается от выпуска умных колонок через две недели после выпуска флагманской модели. «Яндекс» и «Алиса» победили. Опрос ула» готовится к закрытию. VK «Капсула Про» - самая новая, флагманская и, возможно, последняя смарт-колонка VK «Такое решение связано с низким показателем продаж устройств как в количественном

«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж умных колонок на 49% за девять месяцев 2024 года Mini. Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «Умные колонки пользуются высокой популярностью среди жителей России благодаря активному разви

Клиенты Т2 смогут приобрести умную колонку с подпиской «Яндекс Плюс» в салонах связи в салонах связи оператора. Условия аренды устройства с подпиской «Яндекс Плюс» позволяют оплачивать умную колонку с «Алисой» равными частями на протяжении 12 или 36 месяцев, выбрав комфортный д

VK представила флагманскую умную колонку — «VK Капсула Про» VK объявляет о старте предзаказа умной колонки «VK Капсула Про» с голосовым помощником «Марусей». Колонка мощностью 65 Вт снабжена большим сенсорным экраном, встроенным Zigbee-хабом и датчиками для управления умным домом. Об этом CNews сообщили представители VK. Акустическая система колонки

Абоненты МТС в Кирове смогут звонить через умные колонки на телефонные номера МТС совместно с «Яндексом» запустила функцию звонков через умные колонки. Теперь абоненты МТС в Кирове смогут звонить на номера любых операторов по свое

Татарстанцы смогут звонить на телефоны через умную колонку колонок в России приходится на «Яндекс» — с момента старта продаж первой «Станции» в конце 2018 г. умные колонки компании разошлись тиражом более 11 млн штук.

Звонить через умную колонку смогут абоненты МТС в Новосибирске колонок в России приходится на «Яндекс» — с момента старта продаж первой «Станции» в конце 2018 г. умные колонки компании разошлись тиражом более 11 млн штук.

Абоненты МТС в Перми смогут звонить через умные колонки на телефонные номера осистема, первой среди российских операторов совместно с «Яндексом» запустила функцию звонков через умные колонки. Теперь абоненты МТС в Перми смогут звонить на номера любых операторов по своем

Абоненты МТС смогут звонить через «Яндекс Станцию» на телефонные номера колонок в России приходится на «Яндекс» — с момента старта продаж первой «Станции» в конце 2018 г. умные колонки компании разошлись тиражом более 11 млн штук.

Самая дешевая умная колонка «Яндекса» по-крупному обновилась. Она получила встроенный дисплей и научилась работать без интернета ва встроенных микрофонов – если в «Лайт» их четыре, то в «Лайт 2» их уже два. В то же время мощность встроенного динамика, диаметр которого в «Лайт 2» составляет 44,5 мм, увеличился с 5 до 6 Вт. Сама колонка стала немного крупнее – 97х63 мм против 90х55 мм у «Лайт» первого поколения. Появился встроенный экран. Весит новинка 350 граммов и питается по USB-C (5 В, 2 А, 10 Вт). Новинка имеет вс

Сбербанк представил новые умные колонки SberBoom Home и SberBoom Mini 2 с искусственным интеллектом GigaChat ки звука и применение более мощного неодимового магнита вместо распространенного ферритового. Новая колонка SberBoom Home способна заменить отдельный хаб для устройств умного дома и запускать л

«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж умных колонок на 69% в I полугодии 2024 года я 2». Руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «Умные колонки пользуются большой популярностью среди россиян. Этому способствует активное раз

«М.Видео-Эльдорадо» анонсирует старт продаж умных колонок «SberBoom Mini Простоквашино» ьных функций и предлагает эксклюзивный дизайн с изображениями любимых персонажей мультфильма. Умная колонка поддерживает разговоры на любую тему, помогает с уроками, включает плейлисты героев и

«Сбер» выпустил умную колонку SberBoom Mini c героями «Простоквашино» грировано множество развлекательных навыков, которые будут полезны детям и понравятся их родителям. Колонка разработана в коллаборации с командой компании SberDevices и студией «Союзмультфильм»

Продажи умных колонок в России продолжают уверенно расти: +33% в I квартале 2024 года Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, продолжает отмечать уверенный рост категории умных колонок как на рынке России в целом, так и в собственных каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо». В 2023 г. рынок умных колонок с виртуальными помощниками в количественном выражении дос

На Ставрополье стали чаще покупать девайсы для прослушивания музыки выглядит следующим образом: Bluetooth-гарнитура Apple AirPods 2 — 30% от общего числа продаж; умная колонка «Яндекс Станция Лайт» — 16%; умная колонка «Яндекс Станция Мини» — 7%. Об этом

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM Яндекс Станция 2 Колонка второго поколения от Яндекса поддерживает протокол Zigbee, позволяющий подключаться к другим устройствам умного дома напрямую без хаба. Внутри — голосовой ассистент Алиса, который не ну

«Мегафон»: продажи товаров для умного дома выросли на 90% за год куда входят датчики движения, протечек и дыма. Одна из наиболее динамично растущих групп товаров — умные колонки, чьи продажи в 2023 г. выросли в 2,3 раза. Вслед за ними россияне стали чаще по

Стартовал предзаказ на «Станцию дуо макс» — первую колонку «Яндекса» с экраном показывать на экране текст, фото, картинки и другую информацию, которая дополняет голосовой ответ. Колонка оснащена 10-дюймовым поворотным сенсорным экраном. Благодаря этому устройство впишетс

VK представит умную колонку «VK капсула нео» в желтом цвете с героями популярного анимационного сериала «Ми-ми-мишки» VK расширит линейку «VK капсулы нео»: в продаже появится умная колонка в желтом цвете. Вместе с ней покупатели получат стикеры с персонажами мультсериала «М

Маруся от VK научилась звонить на умные колонки «VK капсула» и «VK капсула мини» сового ассистента совершить звонок. Из мобильного приложения Маруси пользователь может позвонить на умную колонку, которая привязана к его аккаунту VK ID. Попросить сделать звонок можно как гол

«Яндекс» представил «ТВ станции» — новые устройства, которые объединяют технологии телевизоров и умных колонок цент на низких и средних частотах. Разработкой акустики занималась та же команда, которая создавала умные колонки «Яндекса». Они придумали оригинальное расположение динамиков и микрофонов и изо

BSS интегрировала своего виртуального финансового ассистента в умную колонку VK BSS интегрировала своего виртуального финансового ассистента в умную колонку VK. Теперь умная колонка «VK капсула» с голосовым помощником «Маруся» может не

«Яндекс» выпустил мощную умную колонку и кучу умных гаджетов с продвинутым протоколом Zigbee. Цены ерь доступны универсальный хаб для управления устройствами умного дома, смарт-датчики и обновленная колонка «Станция макс» с голосовым помощником «Алисой» внутри. В общей сложности «Яндекс выпу

Новые устройства «Яндекса» для умного дома уже в продаже тели могут купить новую «Станцию макс», «Яндекс хаб» и датчики с поддержкой протокола Zigbee. Умная колонка с «Алисой» стоит 29 990 руб., «Хаб, — 4990 руб., а датчики — по 1990 руб. До конца ап

VK представила умную колонку «VK капсула мини» в новом розовом цвете Умная колонка «VK капсула мини» с голосовым помощником «Марусей» получит новый розовый цвет. Она по

«Сбер» представил умные колонки SberBoom и SberBoom Mini т, найти конкретного исполнителя или музыкальный жанр. Ассистенты понимают пользователя, даже когда колонка проигрывает музыку с телефона по Bluetooth — можно голосом остановить и возобновить в

VK передала умные колонки в российские больницы ше времени на то, чтобы думать о возможных осложнениях, беспокоиться о том, как пройдет их лечение. Умные колонки с «Марусей» стали серьезным помощником для родителей, дети которых оперируются

VK представляет новую умную колонку «VK капсула нео» сть звука «VK капсулы нео», как и у более старшей колонки в линейке VK «Капсулы мини» — 5 Вт. Новая колонка звучит глубоко и чисто – благодаря всенаправленному звуку и поддержке bass boost устр

В колонках «Яндекса» появился режим радионяни и и не беспокоиться, как там дела у малыша. Они сразу услышат, если он проснется или позовет. Когда колонка работает как радионяня, на ней полностью отключается звук. А чтобы окружающие видели,

VK выпустила умную колонку «VK капсула» с «Марусей» в двух новых цветах Умная колонка «VK капсула» получила новые цвета. Теперь, помимо черного и серого, ее можно приобрес

Умные колонки VK можно объединять в стереопару для объемного звука — по двум каналам, правому и левому. Так голоса, инструменты и басы звучат объемнее. При этом одна колонка будет «главной» и реагировать на команды пользователя. В ближайшее время функциональн

«Яндекс» начал продавать умные колонки с «Алисой» в Азербайджане о в магазинах электроники Kontact Home, Baku Electronics, Irshad Electronics и у других ритейлеров. Колонка «Лайт» стоит от 129 манатов, обновлённая «Станция мини» (без часов) — от 179 манатов,