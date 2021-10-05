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БТиЭ Умная колонка Smart speaker Смарт-динамик Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники

БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники


05.10.2021 «Яндекс» выпустил супермощную компактную колонку и приставку, превращающую обычный телевизор в «умный»
06.08.2021 Нужны ли маленькие умные колонки
06.07.2021 «Яндекс» выпустил дешевую смарт-колонку «Станция лайт»
06.05.2021 Лучшие Bluetooth-колонки до 7000 рублей: выбор ZOOM
30.12.2020 «Ситилинк»: продажи умной техники выросли на 64% в деньгах по итогам 2020 года
14.10.2020 Apple представила умную колонку HomePod mini. Цена
18.02.2020 «Яндекс» начал выдавать умные колонки с «Алисой» на бесплатный тест-драйв
29.01.2020 Mail.ru Group запускает умную колонку. Цена
24.06.2019 LG объявила о старте продаж в России смарт-колонки с «Алисой». Цена
09.01.2019 Берегите уши: самые громкие Bluetooth-колонки
24.07.2018 Лучшие умные колонки. Выбор ZOOM
11.10.2017 Умные колонки Google попались на круглосуточной слежке за владельцами
05.09.2017 Будильник, приёмник и ретро-колонка
14.07.2017 Creative Muvo 1c - маленькая, но функциональная колонка с влагозащитой
10.07.2017 Искусственный интеллект Google натравил полицию на ругавшихся супругов
14.12.2015 Беспроводная колонка Creative Sound Blaster FRee: больше звука
10.11.2014 Колонка Creative Muvo mini: я всегда с собой беру

Публикаций - 230, упоминаний - 278

БТиЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 68
Apple Inc 10683 41
Samsung - Harman - JBL 167 30
Samsung Electronics 9333 25
Amazon Inc - Amazon.com 2650 22
Huawei 3222 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 20
LG Electronics 3372 20
Xiaomi 1095 19
Google LLC 10352 16
VK - Mail.ru Group 3057 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 14
Microsoft Corporation 22497 13
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 285 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 11
Элемент ГК - Elementec 1523 10
Intel Corporation 11262 10
Redmond - Инновационные решения 88 9
Telegram Group 805 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 8
Sony 6145 7
Lenovo Group 2077 6
AMD - Advanced Micro Devices 3661 6
Nvidia Corp 3118 5
Rubetek - Рубетек 12 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 4
Meta Platforms - Facebook 4267 4
SVEN - Oy Sven Scandinavia Ltd - SVEN Audio 21 3
BBK OPPO Electronics 281 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 545 3
DEXP 33 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 3
Oracle Corporation 6035 2
Philips 1960 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 2
ASBIS Prestigio Solutions 218 2
Google Russia - Гугл Россия 63 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 174 2
Связной ГК 1190 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 6
McDonald’s - Макдоналдс 190 4
Лента - Сеть розничной торговли 912 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 3
О2О Delivery club 171 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 110 3
Ситимобил - Служба такси 136 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
Yamaha - Ямаха 98 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
Яндекс.Такси 304 2
Открытие ФК 2713 2
Era Capital 12 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 1
Capital One 17 1
Самолёт ГК 216 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
Татнефть 182 1
LEGO 202 1
Mary Kay - Мэри Кэй 88 1
Газпром ПАО 1008 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 1
Wildberries - Вайлдберриз 185 1
Почта Банк 319 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 80 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 1
Альфа-Банк 1476 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 1
Совкомбанк ПАО 171 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 76 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
Жемчужная плаза ТРЦ 4 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 123 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 5 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 5
Президент Российской Федерации 3770 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
Администрация Президента РФ 904 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 110 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
Правительство РФ 8292 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 1
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 86
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 75
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 939 70
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 52
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 51
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 41
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 37
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 37
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 35
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 27
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 26
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 795 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 23
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 669 23
Мобильное приложение - Mobile app 4966 23
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 23
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 22
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 22
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 22
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 21
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 21
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 18
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 18
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 17
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 15
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 491 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 15
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 15
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 14
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 12
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AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 990 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 10
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Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 91 35
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 307 23
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 79 17
Apple iOS 6422 17
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 504 16
Microsoft Windows 2000 2856 12
Apple macOS 1457 10
Samsung - Harman - JBL Flip 11 9
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 9
Apple Siri - Голосовой помощник 340 9
Google Home - Умная колонка 44 8
Linux OS 7669 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 7
Google Gmail 802 7
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 62 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 6
Google Chromecast 65 6
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 6
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Samsung - Harman - JBL Link Portable 6 5
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 67 5
Apple - App Store 2437 5
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 228 5
Google Play - Google Store - Android Market 2732 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 4
Apple MacBook Air - Ноутбук 697 4
Apple HomePod 28 4
Apple AirPlay 103 4
Google PixelBook Chromebook - Google PixelBook Go 217 4
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Яндекс.Телефон 20 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 4
Ланит - Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 15 4
Apple iPod 1369 4
AMD Radeon R - Серия видеокарт 119 4
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VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 140 4
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Худавердян Тигран 72 1
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Andree Tim - Андре Тим 2 1
Поликарпов Иван 6 1
Ерёмин Вадим 7 1
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Шулейко Даниил 12 1
Boynton John - Бойнтон Джон 5 1
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Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Кучма Антон 2 1
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Дания - Королевство 900 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189807, в очереди разбора - 947814.
Создано именных указателей - 86148.
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