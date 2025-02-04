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БТиЭ Умная колонка Smart speaker Смарт-динамик Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники
СОБЫТИЯ
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|04.02.2025
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билайн: Продажи умных колонок в 2024 году взлетели в 2 раза
Мини Плюс с часами — черная и синяя, а также Станция Лайт 2 с часами — розовая, синяя и фиолетовая. Умные колонки двух других крупных брендов (Сбер и VK) по итогам прошлого года (по сравнению с
|17.01.2025
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«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост рынка умных колонок на 26% за 2024 год
» (с часами), SberBoom Mini, «Яндекс Станция Миди», «Яндекс Станция Лайт 2». Хорошо показала себя и колонка Home: SberBoom Home – новинка 2024 г. Она оснащена встроенным модулем Zigbee, LED-дис
|17.01.2025
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Продажи умных колонок в России за год выросли на четверть
% и 5%. Продажи колонок Xiaomi и Apple значительно отстают от показателей российских брендов. Умная колонка - это устройство с громкоговорителем и микрофоном. Внешне напоминает портативную акус
|23.12.2024
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Apple срисовала у «Яндекса» идею для очередной инновации. Своих мыслей больше нет
е что интеграция в экосистему Apple у них более глубокая. Что известно По словам Минг-Чи Куо, новая колонка HomePod обзаведется экраном с диагональю 6 или 7 дюймов, а также процессором A18 – од
|12.12.2024
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Стартовали продажи новой флагманской умной колонки «VK Капсула Про» с «Марусей»
Абонентам «Ростелекома» доступна новая умная колонка «VK Капсула Про» с голосовым помощником «Маруся». С ее помощью можно дистанционно упр
|10.12.2024
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«Умная» колонка впервые достигла Северного полюса
онировать без интернета. В случае с Matter устройства будут работать, даже если интернет не оплачен или подключение на роутере отсутствует, а с Zigbee и вовсе не нужен роутер. Без доступа к интернету колонка не сможет рассказать про погоду или отправить пуш, но будет по-прежнему управлять девайсами голосом и выполнять заранее созданные сценарии.
|13.11.2024
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VK отказывается от выпуска умных колонок через две недели после выпуска флагманской модели. «Яндекс» и «Алиса» победили. Опрос
ула» готовится к закрытию. VK «Капсула Про» - самая новая, флагманская и, возможно, последняя смарт-колонка VK «Такое решение связано с низким показателем продаж устройств как в количественном
|24.10.2024
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«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж умных колонок на 49% за девять месяцев 2024 года
Mini. Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «Умные колонки пользуются высокой популярностью среди жителей России благодаря активному разви
|23.10.2024
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Клиенты Т2 смогут приобрести умную колонку с подпиской «Яндекс Плюс» в салонах связи
в салонах связи оператора. Условия аренды устройства с подпиской «Яндекс Плюс» позволяют оплачивать умную колонку с «Алисой» равными частями на протяжении 12 или 36 месяцев, выбрав комфортный д
|21.10.2024
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VK представила флагманскую умную колонку — «VK Капсула Про»
VK объявляет о старте предзаказа умной колонки «VK Капсула Про» с голосовым помощником «Марусей». Колонка мощностью 65 Вт снабжена большим сенсорным экраном, встроенным Zigbee-хабом и датчиками для управления умным домом. Об этом CNews сообщили представители VK. Акустическая система колонки
|06.09.2024
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Абоненты МТС в Кирове смогут звонить через умные колонки на телефонные номера
МТС совместно с «Яндексом» запустила функцию звонков через умные колонки. Теперь абоненты МТС в Кирове смогут звонить на номера любых операторов по свое
|06.09.2024
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Татарстанцы смогут звонить на телефоны через умную колонку
колонок в России приходится на «Яндекс» — с момента старта продаж первой «Станции» в конце 2018 г. умные колонки компании разошлись тиражом более 11 млн штук.
|05.09.2024
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Звонить через умную колонку смогут абоненты МТС в Новосибирске
колонок в России приходится на «Яндекс» — с момента старта продаж первой «Станции» в конце 2018 г. умные колонки компании разошлись тиражом более 11 млн штук.
|05.09.2024
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Абоненты МТС в Перми смогут звонить через умные колонки на телефонные номера
осистема, первой среди российских операторов совместно с «Яндексом» запустила функцию звонков через умные колонки. Теперь абоненты МТС в Перми смогут звонить на номера любых операторов по своем
|05.09.2024
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Абоненты МТС смогут звонить через «Яндекс Станцию» на телефонные номера
колонок в России приходится на «Яндекс» — с момента старта продаж первой «Станции» в конце 2018 г. умные колонки компании разошлись тиражом более 11 млн штук.
|20.08.2024
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Самая дешевая умная колонка «Яндекса» по-крупному обновилась. Она получила встроенный дисплей и научилась работать без интернета
ва встроенных микрофонов – если в «Лайт» их четыре, то в «Лайт 2» их уже два. В то же время мощность встроенного динамика, диаметр которого в «Лайт 2» составляет 44,5 мм, увеличился с 5 до 6 Вт. Сама колонка стала немного крупнее – 97х63 мм против 90х55 мм у «Лайт» первого поколения. Появился встроенный экран. Весит новинка 350 граммов и питается по USB-C (5 В, 2 А, 10 Вт). Новинка имеет вс
|07.08.2024
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Сбербанк представил новые умные колонки SberBoom Home и SberBoom Mini 2 с искусственным интеллектом GigaChat
ки звука и применение более мощного неодимового магнита вместо распространенного ферритового. Новая колонка SberBoom Home способна заменить отдельный хаб для устройств умного дома и запускать л
|24.07.2024
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«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж умных колонок на 69% в I полугодии 2024 года
я 2». Руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «Умные колонки пользуются большой популярностью среди россиян. Этому способствует активное раз
|17.05.2024
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«М.Видео-Эльдорадо» анонсирует старт продаж умных колонок «SberBoom Mini Простоквашино»
ьных функций и предлагает эксклюзивный дизайн с изображениями любимых персонажей мультфильма. Умная колонка поддерживает разговоры на любую тему, помогает с уроками, включает плейлисты героев и
|16.05.2024
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«Сбер» выпустил умную колонку SberBoom Mini c героями «Простоквашино»
грировано множество развлекательных навыков, которые будут полезны детям и понравятся их родителям. Колонка разработана в коллаборации с командой компании SberDevices и студией «Союзмультфильм»
|18.04.2024
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Продажи умных колонок в России продолжают уверенно расти: +33% в I квартале 2024 года
Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, продолжает отмечать уверенный рост категории умных колонок как на рынке России в целом, так и в собственных каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо». В 2023 г. рынок умных колонок с виртуальными помощниками в количественном выражении дос
|27.03.2024
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На Ставрополье стали чаще покупать девайсы для прослушивания музыки
выглядит следующим образом: Bluetooth-гарнитура Apple AirPods 2 — 30% от общего числа продаж; умная колонка «Яндекс Станция Лайт» — 16%; умная колонка «Яндекс Станция Мини» — 7%. Об этом
|18.03.2024
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Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM
Яндекс Станция 2 Колонка второго поколения от Яндекса поддерживает протокол Zigbee, позволяющий подключаться к другим устройствам умного дома напрямую без хаба. Внутри — голосовой ассистент Алиса, который не ну
|06.02.2024
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«Мегафон»: продажи товаров для умного дома выросли на 90% за год
куда входят датчики движения, протечек и дыма. Одна из наиболее динамично растущих групп товаров — умные колонки, чьи продажи в 2023 г. выросли в 2,3 раза. Вслед за ними россияне стали чаще по
|28.11.2023
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Стартовал предзаказ на «Станцию дуо макс» — первую колонку «Яндекса» с экраном
показывать на экране текст, фото, картинки и другую информацию, которая дополняет голосовой ответ. Колонка оснащена 10-дюймовым поворотным сенсорным экраном. Благодаря этому устройство впишетс
|23.11.2023
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VK представит умную колонку «VK капсула нео» в желтом цвете с героями популярного анимационного сериала «Ми-ми-мишки»
VK расширит линейку «VK капсулы нео»: в продаже появится умная колонка в желтом цвете. Вместе с ней покупатели получат стикеры с персонажами мультсериала «М
|07.11.2023
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Маруся от VK научилась звонить на умные колонки «VK капсула» и «VK капсула мини»
сового ассистента совершить звонок. Из мобильного приложения Маруси пользователь может позвонить на умную колонку, которая привязана к его аккаунту VK ID. Попросить сделать звонок можно как гол
|08.08.2023
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«Яндекс» представил «ТВ станции» — новые устройства, которые объединяют технологии телевизоров и умных колонок
цент на низких и средних частотах. Разработкой акустики занималась та же команда, которая создавала умные колонки «Яндекса». Они придумали оригинальное расположение динамиков и микрофонов и изо
|24.04.2023
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BSS интегрировала своего виртуального финансового ассистента в умную колонку VK
BSS интегрировала своего виртуального финансового ассистента в умную колонку VK. Теперь умная колонка «VK капсула» с голосовым помощником «Маруся» может не
|18.04.2023
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«Яндекс» выпустил мощную умную колонку и кучу умных гаджетов с продвинутым протоколом Zigbee. Цены
ерь доступны универсальный хаб для управления устройствами умного дома, смарт-датчики и обновленная колонка «Станция макс» с голосовым помощником «Алисой» внутри. В общей сложности «Яндекс выпу
|18.04.2023
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Новые устройства «Яндекса» для умного дома уже в продаже
тели могут купить новую «Станцию макс», «Яндекс хаб» и датчики с поддержкой протокола Zigbee. Умная колонка с «Алисой» стоит 29 990 руб., «Хаб, — 4990 руб., а датчики — по 1990 руб. До конца ап
|10.04.2023
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VK представила умную колонку «VK капсула мини» в новом розовом цвете
Умная колонка «VK капсула мини» с голосовым помощником «Марусей» получит новый розовый цвет. Она по
|31.01.2023
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«Сбер» представил умные колонки SberBoom и SberBoom Mini
т, найти конкретного исполнителя или музыкальный жанр. Ассистенты понимают пользователя, даже когда колонка проигрывает музыку с телефона по Bluetooth — можно голосом остановить и возобновить в
|08.12.2022
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VK передала умные колонки в российские больницы
ше времени на то, чтобы думать о возможных осложнениях, беспокоиться о том, как пройдет их лечение. Умные колонки с «Марусей» стали серьезным помощником для родителей, дети которых оперируются
|01.12.2022
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VK представляет новую умную колонку «VK капсула нео»
сть звука «VK капсулы нео», как и у более старшей колонки в линейке VK «Капсулы мини» — 5 Вт. Новая колонка звучит глубоко и чисто – благодаря всенаправленному звуку и поддержке bass boost устр
|01.12.2022
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В колонках «Яндекса» появился режим радионяни
и и не беспокоиться, как там дела у малыша. Они сразу услышат, если он проснется или позовет. Когда колонка работает как радионяня, на ней полностью отключается звук. А чтобы окружающие видели,
|24.10.2022
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VK выпустила умную колонку «VK капсула» с «Марусей» в двух новых цветах
Умная колонка «VK капсула» получила новые цвета. Теперь, помимо черного и серого, ее можно приобрес
|05.10.2022
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Умные колонки VK можно объединять в стереопару для объемного звука
— по двум каналам, правому и левому. Так голоса, инструменты и басы звучат объемнее. При этом одна колонка будет «главной» и реагировать на команды пользователя. В ближайшее время функциональн
|12.09.2022
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«Яндекс» начал продавать умные колонки с «Алисой» в Азербайджане
о в магазинах электроники Kontact Home, Baku Electronics, Irshad Electronics и у других ритейлеров. Колонка «Лайт» стоит от 129 манатов, обновлённая «Станция мини» (без часов) — от 179 манатов,
|18.05.2022
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«Ситилинк» зафиксировал рост спроса на умные колонки
«Ситилинк» зафиксировал рост спроса на умные колонки в I квартале 2022 г. По итогам I квартала 2022 г. продажи умных колонок в «Сити
БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:
|Борзилов Давид 77 9
|Мельник Сергей 22 8
|Белевцев Андрей 115 8
|Уваров Сергей 48 8
|Кульбацкий Анатолий 12 7
|Толпыгин Никита 35 5
|Путин Владимир 3454 5
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 5
|Перминова Светлана 52 5
|Иксанова Екатерина 22 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
|Филиппов Денис 79 4
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|Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 3
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|Паршин Максим 323 3
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|Артамонова Анна 183 3
|Сухоруков Сергей 24 3
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|Гваришвили Владимир 29 2
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|Спиридонов Иван 27 2
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