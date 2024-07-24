«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж умных колонок на 69% в I полугодии 2024 года

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала статистику продаж умных колонок на рынке России. По предварительным данным за шесть месяцев рост продаж составил +69% в денежном и +44% в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Всего за I полугодие 2024 г. россияне купили 2,2 млн умных колонок на общую сумму 20 млрд руб. Средняя цена за умную колонку в России составила 8,9 тыс. руб.

В топ-5 брендов в денежном и штучном выражении входят устройства компаний «Яндекс», VK, Сбербанк, Xiaomi и Apple. При этом девайсам компании «Яндекс» принадлежит 90% рынка умных колонок в России. Лидерами среди умных колонок по продажам в России стали «Яндекс.Станция Макс», «Яндекс.Станция Миди», «Яндекс.Станция Лайт», новая версия «Яндекс.Станции Мини» с часами, и «Яндекс.Станция 2».

Руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «Умные колонки пользуются большой популярностью среди россиян. Этому способствует активное развитие голосовых ассистентов такими компаниям как «Яндекс», «Сбер» и VK. Разработчики постоянно совершенствуют языковые модели, и сегодня умная колонка – это не просто гаджет для развлечений, а персональный цифровой помощник и ассистент. Например, с ее помощью можно включать и выключать свет в умном доме, опускать жалюзи и т.д. Кроме того, современные голосовые ассистенты способны поддержать беседу с человеком и отлично запоминают контекст разговора. Также цифровые помощники отлично справляются с ролью няни для ребенка – они могут ответить на запросы детей или рассказать им сказку. Все эти факторы позитивно влияют на российский рынок гаджетов».