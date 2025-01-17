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Иксанова Екатерина



17.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост рынка умных колонок на 26% за 2024 год 1
13.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж смартфонов на 5% за 2024 год 1
18.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на смартфоны на 10% за 11 месяцев 2024 года 1
17.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на наушники более чем на 20% за 10 месяцев 2024 года 1
29.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» назвала среднюю стоимость смартфонов за девять месяцев 2024 года 1
24.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж умных колонок на 49% за девять месяцев 2024 года 1
21.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж носимых устройств на 17% за 9 месяцев 2024 года 1
09.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж складных смартфонов на 30% за девять месяцев 2024 года 1
19.09.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» привезла в Россию iPhone 16 1
22.08.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж новых устройств Samsung на 41% на рынке России 1
05.08.2024 Время – деньги: «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж умных часов на 29% в I полугодии 2024 года 1
25.07.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж наушников на 38% в I полугодии 2024 года 1
24.07.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж умных колонок на 69% в I полугодии 2024 года 1
19.07.2024 В России резко вырос спрос на китайские флагманские смартфоны 1
12.07.2024 «М.Видео-Эльдорадо» отмечает лидеров на рынке складных и раскладных смартфонов по итогам первого полугодия 2024 года . 1
27.06.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж смартфонов на рынке России на 24% в первом полугодии 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Иксанова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10254 10
Apple Inc 12099 10
Huawei 3932 7
Xiaomi 1732 7
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 5
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 5
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 3
Yandex - Яндекс 7339 2
BBK OPPO Electronics 384 2
Lenovo Motorola 3501 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 697 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Samsung - Harman - JBL 216 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 42 1
Titanium 84 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 5
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 4
Наушники - Headphones 3999 3
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 483 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2952 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 2
Podcasts - Подкастинг 256 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 2
Часы - Watch 941 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 1
Умные платформы 1682 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2966 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 1
Аудиокнига - Audiobook 201 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1024 1
SpO2 - Пульсоксиметрия - Метод определения насыщения крови кислородом 40 1
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 533 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 225 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 440 1
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 87 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 4
Honor Magic 53 4
Samsung Galaxy 955 3
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 3
Яндекс.Станция Мини 57 3
Honor - серия смартфонов 205 2
Apple AirPods - Наушники 133 2
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 72 2
Huawei Watch - Умные часы 90 2
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 165 2
Яндекс.Станция Лайт 3 2
Huawei Mate - серия смартфонов 352 2
Apple iPhone 13 142 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 127 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 1
Huawei Band - Умный браслет 21 1
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 72 1
Samsung Galaxy Watch - умные часы 52 1
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Серия смартфонов 66 1
Huawei Watch Fit 31 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 187 1
СалютДевайсы - SberBoom 18 1
Apple iPhone 15 127 1
Apple iPhone 16 69 1
BBK Realme Note - серия смартфонов 9 1
Huawei Pura - серия смартфонов 14 1
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 45 1
Samsung Galaxy Buds - Наушники 51 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile Spark - серия смартфонов 28 1
Губанов Андрей 88 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 355 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 12
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
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