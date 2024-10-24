«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж умных колонок на 49% за девять месяцев 2024 года

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала статистику продаж умных колонок на рынке России за девять месяцев 2024 г. По предварительным данным за январь-сентябрь 2024 г. продажи колонок на рынке России выросли на 49% в денежном и на 41% в количественном выражении год к году. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Всего за девять месяцев 2024 г. россияне купили 3,3 млн умных колонок на общую сумму 27 млрд руб. Средняя цена за умную колонку в России составила 8,1 тыс. руб.

В топ брендов в денежном и штучном выражении входят устройства компаний «Яндекс» и «Сбер». При этом на девайсы компании «Яндекс» приходится 90% рынка умных колонок в России. Лидерами среди умных колонок по продажам в России стали «Яндекс.Станция Макс», «Яндекс.Станция Миди», «Яндекс.Станция Лайт», новая версия «Яндекс.Станции Мини» с часами и «Яндекс.Станция 2». Также растут продажи колонок SberBoom, SberBoom Home и SberBoom Mini.

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «Умные колонки пользуются высокой популярностью среди жителей России благодаря активному развитию голосовых ассистентов от таких компаний, как «Яндекс» и «Сбер». Постоянное улучшение языковых моделей делает эти устройства не просто развлекательными гаджетами, но полноценными цифровыми помощниками. С их помощью можно управлять умным домом, включая свет, телевизор, кондиционер, опуская жалюзи и выполняя другие задачи. Также современные ассистенты умеют вести диалог и запоминают контекст общения. К тому же они отлично справляются с ролью детских нянь, отвечая на вопросы детей или рассказывая им сказки. Все эти преимущества способствуют росту российского рынка таких устройств. В ближайшее время ожидается выход новых устройств от крупных игроков рынка, которые также положительно повлияют на рост продаж умных колонок в нашей стране до конца текущего года».