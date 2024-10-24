Разделы

Техника
|

«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж умных колонок на 49% за девять месяцев 2024 года

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала статистику продаж умных колонок на рынке России за девять месяцев 2024 г. По предварительным данным за январь-сентябрь 2024 г. продажи колонок на рынке России выросли на 49% в денежном и на 41% в количественном выражении год к году. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Всего за девять месяцев 2024 г. россияне купили 3,3 млн умных колонок на общую сумму 27 млрд руб. Средняя цена за умную колонку в России составила 8,1 тыс. руб.

Дмитрий Головин, «МТС Линк»: Мы намерены задавать новые стандарты коммуникаций
бизнес-коммуникации

В топ брендов в денежном и штучном выражении входят устройства компаний «Яндекс» и «Сбер». При этом на девайсы компании «Яндекс» приходится 90% рынка умных колонок в России. Лидерами среди умных колонок по продажам в России стали «Яндекс.Станция Макс», «Яндекс.Станция Миди», «Яндекс.Станция Лайт», новая версия «Яндекс.Станции Мини» с часами и «Яндекс.Станция 2». Также растут продажи колонок SberBoom, SberBoom Home и SberBoom Mini.

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «Умные колонки пользуются высокой популярностью среди жителей России благодаря активному развитию голосовых ассистентов от таких компаний, как «Яндекс» и «Сбер». Постоянное улучшение языковых моделей делает эти устройства не просто развлекательными гаджетами, но полноценными цифровыми помощниками. С их помощью можно управлять умным домом, включая свет, телевизор, кондиционер, опуская жалюзи и выполняя другие задачи. Также современные ассистенты умеют вести диалог и запоминают контекст общения. К тому же они отлично справляются с ролью детских нянь, отвечая на вопросы детей или рассказывая им сказки. Все эти преимущества способствуют росту российского рынка таких устройств. В ближайшее время ожидается выход новых устройств от крупных игроков рынка, которые также положительно повлияют на рост продаж умных колонок в нашей стране до конца текущего года».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Суверенная нейросеть «Яндекса» получила мощное обновление. Что появилось нового? Видео

Российский энергогигант начал применять БПЛА для обследования своих ЛЭП

Китай атакует. Бренды из Поднебесной захватили более трети мировой розницы SSD

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Почему подписки — ловушка для потребителей и как туда не попасть

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

Показать еще

Наука

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: