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СалютДевайсы SberBoom СберБум

СалютДевайсы - SberBoom - СберБум

Умные колонки SberBoom и SberBoom Mini  с ассистентами Салют воспроизводят музыку, развлекают детей и взрослых, помогают управлять разными устройствами умного дома и обеспечивать безопасность, контролировать обстановку в доме с помощью сервиса домашнего комфорта «Детектор шума». Разработаны для Сбера командой компании-партнёра SberDevices.

СОБЫТИЯ

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27.08.2026 Сбербанк по-крупному обновил умную колонку «СберБум». Все идеи подсмотрены у «Яндекс Станции» 6
27.08.2026 «Сбер» представил новую интеллектуальную колонку «СберБум 2.0» с «ГигаЧатом» 6
27.05.2026 Умный свет без ремонта: новые выключатели Sber подходят для любой квартиры 1
03.04.2026 «М.видео» назвала самые популярные умные колонки на рынке РФ в 2025 году 4
24.02.2026 «М.Видео» назвала самые популярные подарки ко Дню защитника Отечества 1
13.01.2026 «М.Видео» подвела итоги продаж в период зимних каникул 2
03.12.2025 «М.видео» назвала самые популярные товары «Черной Пятницы» 1
02.12.2025 Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM 5
01.12.2025 Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют 1
21.11.2025 «ГигаЧат» становится персональным ИИ-помощником для каждого человека 1
11.09.2025 Россияне выпустили супердешевую умную колонку, которая умеет работать от ноутбука и смартфона и «порабощать» другие колонки 2
11.09.2025 Сбербанк представляет устройство нового поколения c GigaChat — SberBoom Micro 3
05.06.2025 Умные устройства требуют умной защиты: Сбербанк запускает программу по поиску уязвимостей в смарт-девайсах 4
28.05.2025 «Ростелеком» запустил продажи умных колонок Sber 5
26.05.2025 «Звук» обновил сайт вместе с пользователями 1
04.02.2025 билайн: Продажи умных колонок в 2024 году взлетели в 2 раза 1
04.02.2025 Аудиосервис «Звук Бизнес»: итоги 2024 года 2
17.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост рынка умных колонок на 26% за 2024 год 3
24.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж умных колонок на 49% за девять месяцев 2024 года 3
16.09.2024 Сбербанк выпустил суперполезное умное устройство, которое не даст замерзнуть зимой. Цена 3
07.08.2024 Сбербанк представил новые умные колонки SberBoom Home и SberBoom Mini 2 с искусственным интеллектом GigaChat 4
17.05.2024 «М.Видео-Эльдорадо» анонсирует старт продаж умных колонок «SberBoom Mini Простоквашино» 3
16.05.2024 «Сбер» выпустил умную колонку SberBoom Mini c героями «Простоквашино» 2
27.04.2024 Умный дом Sber теперь может управлять техникой Haier 1
18.04.2024 Продажи умных колонок в России продолжают уверенно расти: +33% в I квартале 2024 года 2
18.03.2024 Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM 1
17.01.2024 «М.Видео-Эльдорадо»: четверть продаж умных девайсов и колонок в 2023 г. пришлась на декабрь 1
29.12.2023 Сбербанк открыл более 50 офисов нового формата для жителей Северо-Запада в 2023 году 1
08.12.2023 Гаджеты для новогоднего настроения: выбор ZOOM 1
30.11.2023 Родителям станет проще наладить режим дня ребенка с умным ночником Sber 2
09.11.2023 Пользователям теперь доступен виртуальный ассистент «Салют» нового поколения 2
21.09.2023 Искусcтвенный интеллект «Сбера» теперь доступен во всех умных устройствах Sber под управлением ОС «Салют ТВ» 2
05.09.2023 «Сбер» открывает публичный доступ к искусственному интеллекту для всех 2
17.08.2023 «Сбер» встроил GigaChat в ассистента «Салют» на умных колонках SberBoom 2
31.01.2023 «Сбер» представил умные колонки SberBoom и SberBoom Mini 2

Публикаций - 36, упоминаний - 84

СалютДевайсы и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 439 25
Yandex - Яндекс 9277 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4994 8
Apple Inc 13201 5
Xiaomi - Сяоми 2251 4
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 98 4
Ростелеком 10979 3
Huawei 4683 3
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 3
Samsung Electronics 11090 2
VK - Mail.ru Group 3605 2
Haier Group 231 2
Danfoss - Данфосс 21 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 126 1
Aqara - Акара.Ру 38 1
Daichi - Даичи 15 1
Aimoto - Центр Тревожная Кнопка 14 1
МегаФон 10814 1
Amazon Inc - Amazon.com 3288 1
X Corp - Twitter 2940 1
Microsoft Corporation 25807 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 654 1
Softline - Софтлайн 3761 1
Acer Group - Acer Inc 2804 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9520 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 435 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 620 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 246 1
HEC 26 1
Nintendo 825 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 439 1
ELARI 45 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 133 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 156 1
Digma 256 1
Google LLC 12733 1
Geozon 15 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 81 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 137 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8904 24
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2965 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1066 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2436 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1940 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 2
Звукбизнес - Звук бизнес 8 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1337 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 161 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1209 1
Сбер - СберЛогистика 74 1
Яндекс.Лавка 318 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 195 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 62 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
Сбер - SberShop 5 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2135 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5696 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3660 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5726 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2270 23
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 637 23
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8541 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9956 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13704 12
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4944 11
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7176 11
Умные платформы 1993 9
CSA - Connectivity Standards Alliance - ZigBee - Matter over Wi-Fi - Спецификация сетевых протоколов 208 9
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3604 8
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7553 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22963 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26918 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13003 7
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4454 6
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 74 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13292 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14805 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7956 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54173 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3301 5
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1191 5
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4017 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13527 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36394 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1199 4
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1186 4
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 382 4
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1216 4
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 923 4
Часы - Watch 1065 4
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2322 4
Оповещение и уведомление - Notification 6015 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 2396 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15489 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26451 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6270 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13097 3
Podcasts - Подкастинг 326 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10736 3
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 271 15
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 594 12
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 118 7
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 964 6
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 77 6
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 57 5
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 5
Google Android 15291 4
Apple iOS 8604 4
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 403 4
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 899 4
Huawei Pura - серия смартфонов 44 3
Samsung Galaxy S25 - смартфон 88 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 199 3
СалютДевайсы - Умный дом Sber 20 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 335 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 502 2
Huawei MatePad - серия планшетов 111 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4171 2
Huawei Watch - Умные часы 145 2
Huawei nova - Серия смартфона 116 2
Сбер - СберПрайм 68 2
Сбер - SberPortal 32 2
Xiaomi Mi Smart Speaker 5 2
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 107 2
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 12 1
СалютДевайсы - NeONKA - NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness 7 1
Haier - Casarte 6 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - Sber TV - Sber QLED - Sber Line - Sber miniLED 11 1
Apple iPhone 17 146 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 382 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 311 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 445 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 1
Microsoft Windows 16936 1
Apple - App Store 3124 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 113 1
Яндекс.Навигатор 121 1
Apple Siri - Голосовой помощник 442 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5767 1
Белевцев Андрей 117 5
Филиппов Денис 80 4
Уваров Сергей 49 3
Иксанова Екатерина 22 2
Толпыгин Никита 36 2
Гельфанд Екатерина 7 2
Закурдаев Александр 7 1
Рогозин Алексей 4 1
Ивашев Кирилл 4 1
Айрапетян Вардан 2 1
Шитова Татьяна 8 1
Лебедев Артём 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 166927 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19225 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1478 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1098 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19591 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54847 1
Южная Корея - Республика 7067 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 797 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3474 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2863 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 839 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 427 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 790 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 721 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 360 1
Россия - СЗФО - Псковская область 701 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 817 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 784 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3361 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6204 8
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Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 670 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 715 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11788 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5010 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2771 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21778 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5613 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7064 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 451 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 352 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 294 1
Кодекс этики использования данных 49 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 215 1
Английский язык 7043 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1377 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6092 1
Сантехника - Plumbing - Санитарная техника - Sanitary equipment 79 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3185 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1873 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4686 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 889 1
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AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 125 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
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