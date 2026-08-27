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СалютДевайсы SberBoom СберБум
Умные колонки SberBoom и SberBoom Mini с ассистентами Салют воспроизводят музыку, развлекают детей и взрослых, помогают управлять разными устройствами умного дома и обеспечивать безопасность, контролировать обстановку в доме с помощью сервиса домашнего комфорта «Детектор шума». Разработаны для Сбера командой компании-партнёра SberDevices.
СОБЫТИЯ
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СалютДевайсы и организации, системы, технологии, персоны:
|Белевцев Андрей 117 5
|Филиппов Денис 80 4
|Уваров Сергей 49 3
|Иксанова Екатерина 22 2
|Толпыгин Никита 36 2
|Гельфанд Екатерина 7 2
|Закурдаев Александр 7 1
|Рогозин Алексей 4 1
|Ивашев Кирилл 4 1
|Айрапетян Вардан 2 1
|Шитова Татьяна 8 1
|Лебедев Артём 17 1
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