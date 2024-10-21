«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж носимых устройств на 17% за 9 месяцев 2024 года

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала рынок носимых устройств (умные часы, смарт-браслеты и другие гаджеты) на рынке России. По предварительным данным, за девять месяцев 2024 г. рост продаж в денежном выражении на рынке России составил +17 % относительно аналогичного периода 2023 года, а в количественном +6%. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Всего за девять месяцев 2024 г. россияне купили 5,6 млн носимых гаджетов на общую сумму 38 млрд руб. Средняя цена за носимый гаджет в России составила 6,8 тыс. руб.

В топ-5 брендов носимых устройств в количественном выражении входят Huawei, Xiaomi, Redmi, Apple, Samsung. В денежном выражении лидирует Apple, далее следуют Huawei, Samsung, Xiaomi и Redmi.

Наиболее продаваемые носимые гаджеты на российском рынке – Xiaomi Band 8, Redmi Watch 3 Active, Huawei Band 8, Xiaomi Smart Band 8 Active и Huawei Watch GT 4 46 мм. В денежном выражении лидируют такие устройства как Apple Watch Series 9 (45 и 41 мм), Apple Watch SE 2022 года 40 мм, Huawei Watch GT 46 мм и Apple Watch SE 22 года 44 мм.

Руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «Категория носимых устройств плотно вошла в нашу жизнь. Люди активно мониторят состояние здоровья, такие показатели как количество пройденных шагов за день, сожженные калории. Также люди отслеживают частоту сердечных сокращений. Некоторые устройства умеют измерять уровень насыщения крови кислородом (SpO2), частоту дыхания, уровень стресса, температуру тела и другие показатели. Кроме того, популярными функциями являются мониторинг сна (время сна, фазы, качество сна), отслеживание уровня активности (например, индекс активности) и электрокардиограмма (ЭКГ) для выявления аномалий сердечного ритма. В III квартале на рынок носимых устройств вышли новинки от таких производителей как Huawei и Apple, что сыграло положительную роль в продажах этого сегмента в России».