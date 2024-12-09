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Huawei Watch Умные часы

Huawei Watch - Умные часы


09.12.2024 Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр

к размера M: 130-160 мм Ремешок размера L: 161-210 мм Цена 34 999 рублей Внешний вид и комплектация HUAWEI WATCH D2 представлены на рынке в двух вариантах: в серебристым корпусе с черным фторэл
21.10.2024 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи обновленных умных часов Huawei Watch Ultimate

троникой, и бытовой техникой, начинает продажи обновленной флагманской линейки умных часов компании Huawei Watch Ultimate. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет 6
05.10.2024 Обзор HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм: умные часы, которые умеют все

ы и из фторэластомера, и металлические со звеньями. В нашей тестовой лаборатории — «мужская» модель HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм с черным фторэластомерным ремешком.Технические характеристики Мод
04.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж умных часов Huawei Watch D2

ммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж умных часов Huawei Watch D2 с функцией суточного мониторирования артериального давления. Стоимость в кана
20.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на умные часы серий Huawei Watch GT 5 и Watch D2

кой и бытовой техникой, открывает предзаказ на обновленную флагманскую линейку умных часов компании Huawei Watch GT 5, а также на умные часы с функцией суточного мониторирования артериального д
19.09.2024 МТС открыла предзаказ на умные часы Huawei Watch GT 5 и Huawei Watch D2

АО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте предзаказа на новую серию флагманских смарт-часов Huawei Watch GT 5, а также на первые в мире умные часы с функцией суточного мониторирования а
19.09.2024 Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России

Новая серия HUAWEI WATCH GT 5 представлена ​​в двух размерах: 41 мм и 46 мм. Более крупная модель, котора
12.09.2024 Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

гаджет можно не снимать в душе и бассейне, но все же стоит обойтись без глубоководного погружения. HUAWEI Watch GT 4 оснащены «заводной головкой» и программируемой кнопкой, на которую изначаль
29.05.2024 Обзор HUAWEI WATCH FIT 3: умные часы или фитнес-браслет?

шнего освещения Навигация GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS Защита 5 атм Аккумулятор 400 мА·ч, время зарядки 60 мин Размеры и масса 43×36×9,9 мм; 28 г (без ремешка) Цена 12 999/14 999 рублей Дизайн HUAWEI WATCH FIT 3 внешне неотличимы от всем известных часов Apple Watch. Это плюс для тех, кому хотелось получить часы в популярном дизайне, с большим количеством функций, но по более доступно
24.05.2024 Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины

,1 мм × 49,1 мм × 12,9 мм 65 г без ремешка, 112 г с ремешком Цена 59 999 рублей Дизайн и эргономика HUAWEI WATCH 4 Pro Космический дизайн респектабельны донельзя: корпус и ремешок выполнены из

20.05.2024 Часы Huawei Watch 4 Pro в новом дизайне появятся в продаже эксклюзивно в магазинах группы «М.Видео-Эльдорадо»

ммерции и розничной торговли электроникой, и бытовой техникой, сообщает о старте продаж смарт-часов Huawei Watch 4 Pro версии «Космический дизайн». Модель будет представлена эксклюзивно в магаз
18.05.2022 Huawei представила новые гаджеты для здорового образа жизни

ровый образ жизни. В число новинок вошли флагманский складной смартфон Huawei Mate Xs 2, смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro, смарт-часы с функцией измерения артериального давления Huawei Watch<
17.12.2021 Компания Huawei объявляет о начале продаж в России детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro

Компания Huawei Consumer Business Group объявила о начале продаж в России детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro. Обладая встроенной системой геопозиционирования на основе искусственного интеллекта, Huawei Watch Kids 4 Pro предоставляют точную информацию о местоположении реб
10.12.2021 Huawei объявляет о начале продаж смарт-часов серии Watch GT в России

s Group (BG) объявляет о старте продаж в России серии смарт-часов нового поколения, в которую вошли Huawei Watch GT 3 диаметром 46 мм и 42 мм, а также Huawei Watch GT Runner. Устройства

01.12.2021 Компания Huawei анонсировала в России детские смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro

Компания Huawei официально анонсировала в России умные часы Huawei Watch Kids 4 Pro. Huawei Watch Kids 4 Pro обладают фирменной функцией позиционирования на местности, обеспечивающей высокую точность определения местоположения, высоким уровнем во
23.11.2021 Компания Huawei представила новые смарт-часы серии Watch GT в России

Huawei Consumer Business Group (BG) представила умные часы следующего поколения Huawei Watch GT 3 диаметром 46 мм и 42 мм, а также Huawei Watch GT Runner на базе опер
12.05.2021 Huawei представила смарт-часы Watch Fit Elegant Edition с новыми интеллектуальными функциями. Цена. Фото

Huawei Consumer Business Group представила в России новую версию смарт-часов Huawei Watch Fit, Elegant Edition, расширяющую серию носимых устройств Watch Fit. Часы получили возможность кру
02.03.2021 Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей

Huawei: кроме Huawei Watch Fit мы рассмотрим родственные Honor Watch ES, а также более премиальные Huawei Watch GT.  Для большинства производителей смарт-часы — побочный продукт, созданный для
10.09.2020 Huawei представила новые возможности умной универсальной экосистемы

елям улучшенные инновационные возможности. На мероприятии компания также представит шесть новых продуктов, которые органично войдут в универсальную экосистему — Huawei MateBook X, Huawei MateBook 14, Huawei WATCH GT 2 Pro, Huawei WATCH FIT, Huawei FreeBuds Pro и Huawei FreeLace Pro. В течение следующих трёх дней конференции компания Huawei предложит разработчикам со всего мира ряд разнообра
20.04.2020 Huawei представила новые версии смарт-часов Watch GT 2 в России

Huawei представила новые версии смарт-часов Huawei Watch GT 2 в белоснежном и каштановом оттенке. Новые цвета были представлены глобально
18.10.2019 Huawei представила умные часы Huawei Watch GT 2 в России. Цена. Фото

Huawei Consumer Business Group объявила о начале продаж в России умных часов нового поколения Huawei Watch GT 2. Часы построены на базе новейшего чипсета Kirin A1, разработанного специаль
22.05.2019 Huawei представила в России новые версии «умных» часов Watch GT. Цены

Huawei представила в России новые версии «умных» часов Huawei Watch GT: Active Edition и Elegant Edition. Модели выполнены в современном лаконичном

27.03.2019 Huawei выпускает «умные очки», которые сделают бесполезными беспроводные наушники

целую серию подобного рода аксессуаров. Также в ходе мероприятия были продемонстрированы смарт-часы Huawei Watch GT, ориентированные на спортсменов, и компактная гарнитура FreeLance с весьма ор
15.01.2019 Обзор умных часов Huawei Watch GT: ничего лишнего

тот процесс и предложила часы с базовым функционалом практически вдвое дешевле моделей конкурентов. Huawei Watch GT сейчас можно купить за 13 000 рублей, и это совсем не космическая цена.Дизайн
17.10.2018 Huawei объявила о старте продаж в России новой флагманской серии смартфонов Mate 20 и умных часов Watch GT. Цены

зарядки SuperCharge. Вместе с новыми смартфонами на российском рынке будут представлены умные часы Huawei Watch GT с усовершенствованными алгоритмами энергосбережения и новыми функциями для от
28.03.2017 Huawei Watch 2 начнут отсчёт времени с апреля

Новые смарт-часы Huawei Watch 2 почти не нуждаются в синхронизации со смартфоном для полноценной работы и обла
02.03.2017 Huawei Watch 2 заменят телефон и тренера

Новые смарт-часы Huawei Watch 2 сохранили классический облик предшествующей модели, но получили массу дополнит
09.03.2016 Обзор Huawei Watch: Лучшие «круглые» смарт-часы на Android Wear?

гаджетом, они воспринимаются как классические мужские часы под пиджак, и лишь начиная изучать новинку, вглядываться в детали, понимаешь, что отличия от традиционной механики или кварца все же есть.  Huawei Watch Classic Moto 360 2gen, 42мм LG Watch Urbane W150 Процессор  Qualcomm Snapdragon 400,   1,2 ГГц Qualcomm Snapdragon 400, 1,2 ГГц Qualcomm Snapdragon 400, 1,2 ГГц ОЗУ, Мбайт 512 512


Публикаций - 90, упоминаний - 190

Huawei Watch и организации, системы, технологии, персоны:

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