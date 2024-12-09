Huawei Watch Умные часы
|09.12.2024
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Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр
к размера M: 130-160 мм Ремешок размера L: 161-210 мм Цена 34 999 рублей Внешний вид и комплектация HUAWEI WATCH D2 представлены на рынке в двух вариантах: в серебристым корпусе с черным фторэл
|21.10.2024
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В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи обновленных умных часов Huawei Watch Ultimate
троникой, и бытовой техникой, начинает продажи обновленной флагманской линейки умных часов компании Huawei Watch Ultimate. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет 6
|05.10.2024
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Обзор HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм: умные часы, которые умеют все
ы и из фторэластомера, и металлические со звеньями. В нашей тестовой лаборатории — «мужская» модель HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм с черным фторэластомерным ремешком.Технические характеристики Мод
|04.10.2024
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«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж умных часов Huawei Watch D2
ммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж умных часов Huawei Watch D2 с функцией суточного мониторирования артериального давления. Стоимость в кана
|20.09.2024
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«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на умные часы серий Huawei Watch GT 5 и Watch D2
кой и бытовой техникой, открывает предзаказ на обновленную флагманскую линейку умных часов компании Huawei Watch GT 5, а также на умные часы с функцией суточного мониторирования артериального д
|19.09.2024
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МТС открыла предзаказ на умные часы Huawei Watch GT 5 и Huawei Watch D2
АО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте предзаказа на новую серию флагманских смарт-часов Huawei Watch GT 5, а также на первые в мире умные часы с функцией суточного мониторирования а
|19.09.2024
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Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России
Новая серия HUAWEI WATCH GT 5 представлена в двух размерах: 41 мм и 46 мм. Более крупная модель, котора
|12.09.2024
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Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности
гаджет можно не снимать в душе и бассейне, но все же стоит обойтись без глубоководного погружения. HUAWEI Watch GT 4 оснащены «заводной головкой» и программируемой кнопкой, на которую изначаль
|29.05.2024
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Обзор HUAWEI WATCH FIT 3: умные часы или фитнес-браслет?
шнего освещения Навигация GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS Защита 5 атм Аккумулятор 400 мА·ч, время зарядки 60 мин Размеры и масса 43×36×9,9 мм; 28 г (без ремешка) Цена 12 999/14 999 рублей Дизайн HUAWEI WATCH FIT 3 внешне неотличимы от всем известных часов Apple Watch. Это плюс для тех, кому хотелось получить часы в популярном дизайне, с большим количеством функций, но по более доступно
|24.05.2024
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Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины
,1 мм × 49,1 мм × 12,9 мм 65 г без ремешка, 112 г с ремешком Цена 59 999 рублей Дизайн и эргономика HUAWEI WATCH 4 Pro Космический дизайн респектабельны донельзя: корпус и ремешок выполнены из
|20.05.2024
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Часы Huawei Watch 4 Pro в новом дизайне появятся в продаже эксклюзивно в магазинах группы «М.Видео-Эльдорадо»
ммерции и розничной торговли электроникой, и бытовой техникой, сообщает о старте продаж смарт-часов Huawei Watch 4 Pro версии «Космический дизайн». Модель будет представлена эксклюзивно в магаз
|18.05.2022
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Huawei представила новые гаджеты для здорового образа жизни
ровый образ жизни. В число новинок вошли флагманский складной смартфон Huawei Mate Xs 2, смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro, смарт-часы с функцией измерения артериального давления Huawei Watch<
|17.12.2021
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Компания Huawei объявляет о начале продаж в России детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro
Компания Huawei Consumer Business Group объявила о начале продаж в России детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro. Обладая встроенной системой геопозиционирования на основе искусственного интеллекта, Huawei Watch Kids 4 Pro предоставляют точную информацию о местоположении реб
|10.12.2021
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Huawei объявляет о начале продаж смарт-часов серии Watch GT в России
s Group (BG) объявляет о старте продаж в России серии смарт-часов нового поколения, в которую вошли Huawei Watch GT 3 диаметром 46 мм и 42 мм, а также Huawei Watch GT Runner. Устройства
|01.12.2021
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Компания Huawei анонсировала в России детские смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro
Компания Huawei официально анонсировала в России умные часы Huawei Watch Kids 4 Pro. Huawei Watch Kids 4 Pro обладают фирменной функцией позиционирования на местности, обеспечивающей высокую точность определения местоположения, высоким уровнем во
|23.11.2021
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Компания Huawei представила новые смарт-часы серии Watch GT в России
Huawei Consumer Business Group (BG) представила умные часы следующего поколения Huawei Watch GT 3 диаметром 46 мм и 42 мм, а также Huawei Watch GT Runner на базе опер
|12.05.2021
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Huawei представила смарт-часы Watch Fit Elegant Edition с новыми интеллектуальными функциями. Цена. Фото
Huawei Consumer Business Group представила в России новую версию смарт-часов Huawei Watch Fit, Elegant Edition, расширяющую серию носимых устройств Watch Fit. Часы получили возможность кру
|02.03.2021
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Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей
Huawei: кроме Huawei Watch Fit мы рассмотрим родственные Honor Watch ES, а также более премиальные Huawei Watch GT. Для большинства производителей смарт-часы — побочный продукт, созданный для
|10.09.2020
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Huawei представила новые возможности умной универсальной экосистемы
елям улучшенные инновационные возможности. На мероприятии компания также представит шесть новых продуктов, которые органично войдут в универсальную экосистему — Huawei MateBook X, Huawei MateBook 14, Huawei WATCH GT 2 Pro, Huawei WATCH FIT, Huawei FreeBuds Pro и Huawei FreeLace Pro. В течение следующих трёх дней конференции компания Huawei предложит разработчикам со всего мира ряд разнообра
|20.04.2020
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Huawei представила новые версии смарт-часов Watch GT 2 в России
Huawei представила новые версии смарт-часов Huawei Watch GT 2 в белоснежном и каштановом оттенке. Новые цвета были представлены глобально
|18.10.2019
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Huawei представила умные часы Huawei Watch GT 2 в России. Цена. Фото
Huawei Consumer Business Group объявила о начале продаж в России умных часов нового поколения Huawei Watch GT 2. Часы построены на базе новейшего чипсета Kirin A1, разработанного специаль
|22.05.2019
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Huawei представила в России новые версии «умных» часов Watch GT. Цены
Huawei представила в России новые версии «умных» часов Huawei Watch GT: Active Edition и Elegant Edition. Модели выполнены в современном лаконичном
|27.03.2019
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Huawei выпускает «умные очки», которые сделают бесполезными беспроводные наушники
целую серию подобного рода аксессуаров. Также в ходе мероприятия были продемонстрированы смарт-часы Huawei Watch GT, ориентированные на спортсменов, и компактная гарнитура FreeLance с весьма ор
|15.01.2019
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Обзор умных часов Huawei Watch GT: ничего лишнего
тот процесс и предложила часы с базовым функционалом практически вдвое дешевле моделей конкурентов. Huawei Watch GT сейчас можно купить за 13 000 рублей, и это совсем не космическая цена.Дизайн
|17.10.2018
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Huawei объявила о старте продаж в России новой флагманской серии смартфонов Mate 20 и умных часов Watch GT. Цены
зарядки SuperCharge. Вместе с новыми смартфонами на российском рынке будут представлены умные часы Huawei Watch GT с усовершенствованными алгоритмами энергосбережения и новыми функциями для от
|28.03.2017
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Huawei Watch 2 начнут отсчёт времени с апреля
Новые смарт-часы Huawei Watch 2 почти не нуждаются в синхронизации со смартфоном для полноценной работы и обла
|02.03.2017
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Huawei Watch 2 заменят телефон и тренера
Новые смарт-часы Huawei Watch 2 сохранили классический облик предшествующей модели, но получили массу дополнит
|09.03.2016
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Обзор Huawei Watch: Лучшие «круглые» смарт-часы на Android Wear?
гаджетом, они воспринимаются как классические мужские часы под пиджак, и лишь начиная изучать новинку, вглядываться в детали, понимаешь, что отличия от традиционной механики или кварца все же есть. Huawei Watch Classic Moto 360 2gen, 42мм LG Watch Urbane W150 Процессор Qualcomm Snapdragon 400, 1,2 ГГц Qualcomm Snapdragon 400, 1,2 ГГц Qualcomm Snapdragon 400, 1,2 ГГц ОЗУ, Мбайт 512 512
Huawei Watch и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1847 13
|The Verge - Издание 554 2
|Forbes - Форбс 817 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
|DxOMark - Издание 36 1
|Android Authority 47 1
|Android Headline 8 1
|South China Morning Post 56 1
|23ABC News 170 1
|Optics 139 1
|CNews Техноблог 61 1
|IDC - International Data Corporation 4910 2
|Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
|CISS - China Institute of Sport Science - Китайский институт спортивных наук - Beijing Sport University - Пекинский спортивный университет 1 1
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