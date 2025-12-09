Получите все материалы CNews по ключевому слову
BBK Realme Watch
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
BBK Realme Watch и организации, системы, технологии, персоны:
|Xiaomi 1971 8
|BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 490 8
|Apple Inc 12628 6
|Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 75 5
|Huawei 4221 4
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 821 3
|Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 28 3
|BBK OPPO Electronics 430 2
|Samsung Electronics 10625 2
|Garmin - Гармин 210 2
|Flipkart Group 21 1
|Baseus 36 1
|Kitfort 68 1
|Qualcomm Technologies 1909 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
|MediaTek - Ralink 570 1
|BBK Electronics Corp 324 1
|Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 1
|Canyon Technology Group 53 1
|ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.