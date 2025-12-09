Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

BBK Realme Watch


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


09.12.2025 Умные часы realme Watch 5 поступили в продажу в России 1
17.11.2025 Realme GT 8 Pro запустится в России 2 декабря 2025 года 1
07.02.2025 Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM 2
26.01.2024 Лучшие умные часы начала 2024 года: выбор ZOOM 1
28.12.2022 Лучшие новогодние подарки до 5000 рублей: выбор ZOOM 1
07.12.2022 Realme представила новые часы watch 3 Pro и watch S100 5
18.10.2022 Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM 2
26.05.2022 Умные часы с хорошей батареей до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
15.09.2021 Заклятый конкурент Xiaomi выпустил клон новых Apple Watch. Он стоит в 10 раз дешевле 3
02.03.2021 Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей 1
31.08.2020 Есть ли смысл измерять кислород в крови фитнес-гаджетами? 1
15.07.2020 Конкурент Xiaomi начал продажи в России клона Apple Watch и дешевого флагманского смартфона 1
19.05.2020 Лютый конкурент Xiaomi готовит «бронебойный» ТВ. Впервые раскрыты характеристики 1

Публикаций - 13, упоминаний - 21

BBK Realme Watch и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1971 8
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 490 8
Apple Inc 12628 6
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 75 5
Huawei 4221 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 821 3
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 28 3
BBK OPPO Electronics 430 2
Samsung Electronics 10625 2
Garmin - Гармин 210 2
Flipkart Group 21 1
Baseus 36 1
Kitfort 68 1
Qualcomm Technologies 1909 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
MediaTek - Ralink 570 1
BBK Electronics Corp 324 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 1
Canyon Technology Group 53 1
Россети Ленэнерго 1699 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 1
Visa International 1972 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1287 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 10
Часы - Watch 994 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 8
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1587 7
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1321 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 7
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 174 6
AOD - Always On Display 210 6
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1915 4
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2223 4
Оповещение и уведомление - Notification 5376 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2384 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 3
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 267 3
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 181 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3126 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 3
Умные платформы 1865 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 2
PAI - Personal Activity Intelligence - показатель личной активности 12 2
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 111 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 2
Аксессуары 4132 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 833 2
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 248 2
Часы - Безель - внешнее поворотное кольцо (рамка) вокруг циферблата часов 40 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2169 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2986 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2692 2
SpO2 - Пульсоксиметрия - Метод определения насыщения крови кислородом 52 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 532 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 8
Google Android 14679 7
Apple iOS 8242 6
Huawei Watch - Умные часы 118 6
Xiaomi Mi Watch 19 4
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 504 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 4
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 70 4
Xiaomi Redmi Watch 18 3
Huawei Watch Fit 40 3
Samsung Galaxy Watch - умные часы 72 3
Garmin Venu 5 2
BBK Realme Link 12 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 2
BBK Realme UI 57 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 2
Apple Siri - Голосовой помощник 417 2
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 37 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 832 1
Garmin Forerunner 16 1
Fitbit Versa 1 1
Xiaomi - Zepp Health - Huami BioTracker PPG 9 1
Garmin vivo - Garmin Vivofit - Garmin Vivoactive - Garmin Vivosport - Garmin Vivosmart - Garmin Vivomove - смарт-часы, фитнес-браслет 33 1
BBK Realme Book 7 1
Xiaomi Wear 2 1
Mobvoi Ticwatch 9 1
Digma Optima - Digma IDJ - Digma Kids - серия планшетов 6 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 287 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 510 1
Xiaomi Redmi Max - Серия смартфонов 11 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 216 1
BBK Realme X и XT - Серия смартфонов 30 1
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 64 1
BBK Realme - серия смартфонов 61 1
BBK Realme TV - BBK Realme TV Chroma Boost 9 1
Honor Band - Фитнес-трекер 44 1
Samsung Galaxy Note 696 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 3
Индия - Bharat 5697 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 1
Европа 24634 1
Африка - Африканский регион 3570 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 7
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 996 6
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 410 6
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 775 5
Сон - Somnus 457 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1159 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1760 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 1
Биоритмы - Биологические ритмы 28 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 875 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 1
Видеокамера - Видеосъёмка 705 1
Спорт - Баскетбол 93 1
Спорт - Ходьба 60 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 337 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 208 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще