Конкурент Xiaomi начал продажи в России клона Apple Watch и дешевого флагманского смартфона

Бренд Realme открыл в России предзаказ на смартфон X3 SuperZoom с развитыми возможностями камеры и топовой начинкой. Вместе с ним стали доступны и первые смарт-часы компании, Realme Watch, по своему дизайну напоминающие Apple Watch. Обе новинки поступят в продажу до конца июля 2020 г. и будут доступны по сниженным ценам.

Новинки Realme для России

Компания Oppo под дочерним брендом Realme привезла в Россию две новинки – смартфон X3 SuperZoom с развитой камерой и на флагманском процессоре Qualcomm и смарт-часы Watch. Последние имеют значительное внешнее сходство с часами Apple Watch, тоже доступными в российской рознице.

Realme – это бренд, используемый Oppo для выпуска недорогих устройств с современными характеристиками. Главный конкурент – бренд Redmi, выделенный компанией Xiaomi из одноименной линейки гаджетов в январе 2019 г. Подобную схему использует и Huawei, владеющая дочерним брендом Honor.

В российской рознице смартфон X3 SuperZoom выйдет в двух комплектациях, различающихся объемами памяти, и двух оттенках корпуса – белом и синем. Для Realme Watch предусмотрена одна модификация. Прием предварительных заказов на оба гаджета Oppo ведет с 15 июля 2020 г., а начало продаж запланировано на 21 июля 2020 г.

Watch стали первыми смарт-часами в модельном ряду Realme

Версия смартфона X3 SuperZoom с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ оценена производителем ровно в 40 тыс. руб., но до 10 августа 2020 г. ее цена составит 36 тыс. руб. Топовую комплектацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти до 10 августа 2020 г. можно приобрести за 41 тыс. руб, а после – за 45 тыс. руб.

Стоимость часов Realme Watch составляет 6000 руб. Как и на смартфон, на них тоже действует скидка – до 10 августа 2020 г. их стоимость составит 5400 руб.

Почти топовый камерофон

Oppo построила новый Realme X3 SuperZoom на базе 7-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 855+. Впервые он появился летом 2019 г., и на тот момент он был самым производительным мобильным чипом в мире. В настоящее время по своим возможностям он уступает лишь Snapdragon 865 и грядущему 865+. Процессор работает на частоте до 2,96 ГГц и имеет в своем арсенале видеокарту Adreno 640.

В X3 SuperZoom упор делался именно на возможности фото- и видеосъемки

Главное достояние смартфона – это его основная камера, состоящая их четырех модулей. Базовый сенсор получил разрешение 64 Мп и поддержку 60-кратного зума, что отражено в названии аппарата. Следует отметить, что речь исключительно про цифровое приближение.

Оставшиеся три модуля тыльной камеры – это перископный на 8 Мп, 2-мегапиксельный макро и 8-мегапиксельный с широкоугольной оптикой. Фронтальная камера состоит из двух сенсоров – базового 32 Мп и широкоугольника 8 Мп. Производитель разместил ее в верхнем левом углу экрана.

На что способен новый смартфон Realme

Дисплей Realme X3 SuperZoom представлен панелью с диагональю 6,6 дюйма и разрешением Full HD+. Его характерные черты – это очень тонкие рамки по всему периметру и частота обновления 120 Гц.

Интересных особенностей дизайна у нового смартфона Realme нет

Прочие спецификации смартфона включают порт USB-C для быстрой 30-ваттной зарядки батареи емкостью 4200 мАч, встроенный в кнопку включения сканер отпечатков пальцев и два слота под SIM-карты. Из коробки Realme X3 SuperZoom работает под управлением Android 10 с фирменной прошивкой Realme UI.

Умные часы в стиле Apple Watch

Вторая новинка Realm для российского рынка, смарт-часы Watch, может похвастаться, в первую очередь, датчиком уровня насыщения крови кислородом наряду с сенсором сердцебиения. По дизайну гаджет напоминает Apple Watch, отличаясь более широкими рамками экрана и отсутствием «цифровой короны».

Внешность Realme Watch покажется многим очень знакомой

Realme Watch стали первыми часами этого бренда. Список их характеристик включает экран квадратной формы с диагональю 1,4 дюйма и разрешением 320х320 точек, защиту от попадания влаги и пыли внутрь корпуса по стандарту IP68, интерфейс Bluetooth 5 для синхронизации со смартфоном, а также 12 различных дизайнов циферблата.

Возможности Realme Watch

Часы Realme можно использовать и в качестве фитнес-трекера. Они распознают 14 видов физической активности, умеют подсчитывать шаги, пройденное расстояние и потраченные калории. Внутри установлена батарея емкостью 160 мАч, одного заряда которой хватит, по данным производителя, на 7-9 дней при стандартном использовании или на 20 дней в энергосберегающем режиме.

К дополнительным функциям часов относится возможность управления камерой и музыкальным плеером смартфона. Возможности установки на них приложений, как и модуля NFC для бесконтактной оплаты, в них нет.