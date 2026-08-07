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Индексная книга (каталог) CNews*
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Видеокамера Видеосъёмка

СОБЫТИЯ


07.08.2026 Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж 1
06.08.2026 Стойкие как шмели: новый алгоритм помогает крылатым микророботам сохранять равновесие при порывах ветра 1
03.08.2026 Теперь как в армии. Wildberries запретила смартфоны на складах. Разрешены только кнопочные телефоны без камер 1
27.07.2026 «Аэромакс» выводит на рынок новый БАС (VTOL) А-5 М/Л для мониторинга протяженной и линейной инфраструктуры 1
02.07.2026 Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM 1
01.07.2026 Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный 1
28.05.2026 Шесть килограммов на фанере: в ВТИ открыли дорогу дешевому мониторингу энергосетей 1
08.05.2026 Oppo объявляет о старте предзаказа флагмана Find X9 Ultra в России 1
21.04.2026 Oppo представила флагманский камерофон Oppo Find X9 Ultra 1
16.04.2026 Анонсирован Sobixel AI – 3D интраоральный сканер с видеосъемкой и ИИ для домашнего ухода за зубами и специалистов стоматологии 1
30.03.2026 Новая купольная IP-камера Smartec STC-IPM5516A Estima в антивандальном исполнении 1
10.03.2026 «АРМО-Системы» начала продажи бюджетной IP-камеры Smartec STC-IPM5540A rev.2 OPTi с микрофоном и ИК-подсветкой 1
10.03.2026 В России начались продажи серии планшетов Xiaomi Pad 8 и обновленной линейки носимых устройств 1
05.03.2026 vivo официально представила новый флагманский смартфон X300 Ultra 1
10.12.2025 «Геоскан» ускорил производство и стал эффективнее почти на 50% 1
01.12.2025 Новинка Smartec —корпусная камера STC-IPM4052A Estima с индивидуальным подбором оптики и аксессуаров 1
13.11.2025 «М.видео»: продажи фотоаппаратов достигли максимума за последние 5 лет 1
29.08.2025 Перевод, расшифровка и напоминания: какие функции ждут владельцы iPhone 1
16.07.2025 Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка 1
24.06.2025 Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности 1
19.05.2025 «АРМО-Системы» анонсировала PTZ-камеры Smartec STC-IPM4920A Estima в антивандальном уличном исполнении 1
23.04.2025 Новые экшн-камеры Akaso уже в России 1
22.04.2025 Подводные камеры и машинное обучение: ученые из Красноярска испытали новый способ изучения зоопланктона в озерах 1
28.03.2025 «Ситилинк» запускает продажи планшетов Apple iPad Air М3 и Apple iPad A16 1
24.03.2025 Новинка Smartec для панорамной видеосъемки: IP-камера «рыбий глаз» STC-IPM12130A с 12 вариантами вывода изображения 1
13.03.2025 Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций 1
03.02.2025 Симулятор управления дронов UAVProf Drone Simulator доступен на «Ред ОС 8» 1
27.01.2025 Ученые Пермского Политеха предложили нейросетевую технологию для оценки качества тренировок юных футболистов 2
10.01.2025 Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году 1
23.12.2024 Обзор смартфона VERTU METAVERTU 2: первый тест в России 2
09.12.2024 «Геоскан» перенесет производство образовательных БАС в индустриальный парк «Руднево» 1
09.12.2024 Новая 5 МП уличная IP-камера STC-IPM5632 Estima из «транспортной» линейки Smartec с моторизованным объективом 1
04.12.2024 Infinix запускает в России свой первый складной смартфон Zero Flip и часы серии XWatch 3 1
26.11.2024 Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM 1
16.09.2024 На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году 1
14.08.2024 Приспособления и аксессуары для безопасной съемки на пляже: выбор ZOOM 1
13.07.2024 Обзор смартфона HUAWEI Pura 70: флагман среди субфлагманов? 1
02.07.2024 Смартфон realme 12 поступил в продажу в России 1
24.05.2024 «М.Видео» и «Эльдорадо» объявляют о старте продаж смартфонов серии Realme 12 1
13.05.2024 Новая 5 МП IP-видеокамера STC-IPM5612 rev.3 Estima от Smartec 1

Публикаций - 720, упоминаний - 772

Видеокамера и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 136
Canon 1439 103
Samsung Electronics 11064 100
Nikon 646 82
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 74
Apple Inc 13154 66
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 62
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 55
Olympus 475 50
Google LLC 12687 46
Leica Camera 282 30
LG Electronics 3735 27
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 27
Huawei 4675 24
Meta Platforms - Facebook 4621 20
HTC Corporation 1512 20
Lenovo Motorola 3566 20
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 19
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 19
Casio 338 19
Xiaomi - Сяоми 2231 18
JVC Kenwood 422 18
Microsoft Corporation 25774 17
Qualcomm Technologies 1974 17
Konica Minolta 423 16
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 16
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 15
Eastman Kodak - Кодак 509 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Intel Corporation 12811 13
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 12
АРМО ГК 185 12
STC 106 11
X Corp - Twitter 2938 10
Yandex - Яндекс 9215 10
BBK OPPO Electronics 484 10
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 10
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 10
DJI 96 10
Lenovo Group 2446 9
Carl Zeiss AG 307 26
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 11
Связной ГК 1401 9
Dixis - Диксис - Dиксис 371 9
Совкомбанк Совесть 279 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Россети Ленэнерго 1699 7
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 7
Геометрия НПО 165 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
TÜV Rheinland Group 181 5
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 5
Белый Ветер 365 5
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
TransOrbital 8 4
Sony Style 30 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 3
Имидж.ру 12 3
Space Adventures 30 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Boeing 1031 2
Евросеть 1421 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 2
Верный - торговая сеть 326 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
Skymec - Небесная Механика 13 2
Жемчужина - Санаторий 67 2
Композит 99 2
Малахит 21 2
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 1
REI - Recreational Equipment 6 1
Escada 5 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Правительство Чешской Республики - органы государственной власти 10 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 144
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 35
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 11
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 3
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
Symbian Foundation 38 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
ICCFA - International Cemetery, Cremation & Funeral Association Reviews - Международная ассоциация кладбищ и похоронных контор 1 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 289
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 288
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 280
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 268
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 260
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 253
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 252
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 248
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 230
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 229
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 219
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 209
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 192
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 191
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 163
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 161
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 159
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 157
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 155
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 123
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 112
Микрофон - Microphone 2808 109
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 108
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 107
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 105
Контрастность 3042 105
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 105
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 103
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 99
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 98
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 96
Наушники - Headphones 4478 92
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 89
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 89
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 88
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 88
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 88
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 451 88
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 87
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 80
Google Android 15243 108
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 98
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 65
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 57
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 49
Canon DIGIC - серия процессоров 199 43
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 40
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 38
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 36
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 35
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 35
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 35
Samsung Galaxy 1035 34
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 30
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 29
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 29
Apple iOS 8583 27
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 27
Microsoft Windows 16882 26
Samsung SVR-диктофон 464 26
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 25
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 23
Apple iPad 4011 22
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 22
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 22
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 22
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 22
Canon Digital IXUS 86 22
Google YouTube - Видеохостинг 3002 21
Apple iPhone 6 4861 21
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 20
Microsoft Windows 2000 8678 20
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 19
Casio Exilim 108 19
Oracle Java - язык программирования 3469 18
Nokia Symbian OS 1411 17
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 17
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 17
Nokia Nseries 538 17
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 17
Лаптева Марина 114 25
Овсянников Денис 23 11
Гордеева Анна 36 10
Газаров Артур 77 7
Никитин Николай 24 7
Попов Алексей 339 5
Мамонтова Евгения 6 5
Набоков Сергей 27 4
Принцевская Людмила 34 4
Евстигнеев Денис 9 4
Милехин Сергей 4 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Кожевников Алексей 66 3
Малафеев Андрей 52 3
Попова Мария 141 3
Поляков Анатолий 8 3
Симонов Игорь 103 3
Сергеев Иван 74 3
Москалева Татьяна 73 3
Бровкин Дмитрий 55 3
Matthews Melissa - Мэтьюc Мелисса 2 2
López-Alegría Michael - Лопес-Алегрия Майкл 24 2
Pezlar Martin - Пезлар Мартин 2 2
Ringland Adrian - Рингленд Адриан 3 2
Путин Владимир 3454 2
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 2
Катаев Александр 40 2
Васильев Евгений 132 2
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 2
Виноградов Александр 65 2
Пискарев Василий 10 2
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 9 2
Ксенин Алекс 311 2
Schmidt Carsten - Шмидт Карстен 2 2
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 2
Левкевич Михаил 59 2
Тюрин Михаил 37 2
Иванов Кирилл 20 2
Бушуева Светлана 8 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 243
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 102
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 101
Европа 24962 60
Япония 13807 57
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 37
Южная Корея - Республика 7051 29
Германия - Федеративная Республика 13220 29
Земля - планета Солнечной системы 10865 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 20
Финляндия - Финляндская Республика 3697 20
Солнечная система - Solar system 2569 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 13
Франция - Французская Республика 8176 12
Азия - Азиатский регион 5920 9
США - Калифорния 4828 9
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 9
Китай - Тайвань 4245 8
Великобритания - Лондон 2432 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Украина 7928 8
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Турция - Турецкая республика 2620 6
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США - Нью-Йорк 3180 4
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