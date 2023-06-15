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Видеокамера Видеосъёмка



15.06.2023 Tecno анонсирует новую серию смартфонов Camon 20 1
31.05.2023 TCL представляет в России новый смартфон TCL 40 SE и другие новинки 1
19.04.2023 Первый складной смартфон Tecno Phantom V Fold представлен в России 1
17.04.2023 Премьера Wisenet: камера с распознаванием номеров авто и технологией Global Shutter 1
04.04.2023 Новая вандалозащищенная камера Smartec с моторизованным объективом и ИК-подсветкой 1
29.03.2023 Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО разрешат сбивать БПЛА везде, где их заметят 1
16.03.2023 Экшн-камеры с углом обзора 360 градусов: выбор ZOOM 1
07.03.2023 Бренд Tecno анонсировал новое поколение бюджетной линейки Spark 10 1
06.03.2023 К резюме на HeadHunter теперь можно добавлять видео о себе 1
03.03.2023 Китай вводит санкции против россиян. Покупка дронов на AliExpress под строжайшим запретом 1
27.02.2023 Лучшие камеры для видеоблогов: выбор ZOOM 2
20.02.2023 Новинка Wisenet — модульная мини камера видеонаблюдения с видеоаналитикой 1
22.12.2022 Обзор смартфона TECNO Phantom X2: флагман новой линейки 1
05.12.2022 Новые интеллектуальные IP-камеры MOBOTIX v71 с двумя сенсорами и пятью объективами на выбор 1
22.11.2022 Премьера MOBOTIX: бескупольные IP-камеры с ИИ-платформой для видеоконтроля в помещениях 1
31.08.2022 Обзор TECNO POVA 3: 7-дюймовый смартфон с подсветкой 1
12.07.2022 «Росэлектроника» разработала систему фотовидеофиксации для подводных беспилотников 1
10.06.2022 Технологии для дачников: лучшие IP-камеры видеонаблюдения 1
01.06.2022 Apple прекращает поддержку нескольких моделей iPhone, iPad и ТВ-приставки 1
24.05.2022 Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM 2
04.04.2022 «Аэроскрипт» и DJI 4vision будут сотрудничать в сфере беспилотного воздушного движения 1
16.03.2022 Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM 1
28.02.2022 Honor представила флагманскую серию смартфонов Magic4 1
24.02.2022 Премьера Wisenet: IP-камера для распознавания номеров авто c технологией Global Shutter 1
21.01.2022 Vivo подводит итоги 2021 г.: инновации и партнерства 1
10.01.2022 Новинка Wisenet: линейка камер X-Core на базе ИИ с разрешением от 2 МП до 4K 1
10.01.2022 Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM 1
20.12.2021 Лучшие смартфоны в подарок на Новый год: выбор ZOOM 1
14.12.2021 Oppo представила современный нейронный процессор MariSilicon X 1
17.11.2021 Экшен-камера Digma DiCam 890 для любителей экстремальных развлечений 1
10.11.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши 1
02.11.2021 В России начались продажи realme 8i — смартфона с экраном на 120 Гц и процессором Helio G96 1
15.09.2021 Более 20% россиян уверены, что мобильная связь может быть опасной для здоровья 1
26.05.2021 В России представлен смартфон realme 8 с Super AMOLED-экраном, быстрой зарядкой и 64-мегапиксельной камерой. Цена. Фото 1
22.04.2021 Обзор смартфона BQ Aurora 6430L 1
26.03.2021 Исследование SuperJob: фрилансеров привлекает к работе почти каждая третья компания 1
23.03.2021 Tele2 подарит 1 ТБ интернета покупателям Samsung Galaxy S21 1
12.02.2021 Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж 1
25.12.2020 Лучшие гаджеты в подарок на Новый год: выбор ZOOM 1
10.11.2020 Skymec поставила многофукциональный беспилотник на Стойленский ГОК 1

Публикаций - 668, упоминаний - 720

Видеокамера упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2778 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3054 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1545 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 581 1
BBK Realme - серия смартфонов 35 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1236185, в очереди разбора - 856630.
Создано именных указателей - 119640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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