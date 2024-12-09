Новая 5 МП уличная IP-камера STC-IPM5632 Estima из «транспортной» линейки Smartec с моторизованным объективом

IP-камера STC-IPM5632 Estima входит в «транспортную» линейку Smartec, поскольку сертифицирована МВД России по ПП № 969 (сертификат № МВД РФ.03.001581) и подходит для эксплуатации на объектах транспортной инфраструктуры. Новинка имеет защищенный по классам IP67/IK10 корпус цилиндрической формы и рассчитана на работу в диапазоне температур от -40 до +60 °С. Для качественной видеосъемки эта уличная камера снабжена 5 МП сенсором Sony и использует адаптивную ИК-подсветку с эффективной дальностью до 50 м. Важной особенностью модели является наличие моторизованного 2.7-13.5 мм объектива с автодиафрагмой P-Iris, который можно настраивать удаленно. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

100-градусный диапазон рабочих температур (-40…+60 °С) позволяет использовать STC-IPM5632 Estima для уличного видеоконтроля в большинстве регионов страны. Эта уличная камера 5 МП имеет цилиндрическую форму корпуса с интегрированным солнцезащитным козырьком и 3-осевым шарнирным креплением к кронштейну, и характеризуется высокими уровнями климатической и антивандальной защиты – IP67 и IK10, соответственно. Благодаря наличию сертификата соответствия требованиям, утвержденным постановлением Правительства России № 969 от 26 сентября 2016 г., данная камера может быть задействована в системах безопасности на различных российских объектах транспорта.

Формирование 5 МП видео при 30 к/с обеспечивает высокую четкость картинки при видеоконтроле сцен с оживленным движением. Вместе с тем, уличная камера способна передавать видео тремя потоками с индивидуальной настройкой параметров каждого, включая алгоритм сжатия (H.265 или H.264), разрешение и фреймрейт. Это позволяет ей адаптироваться к полосе пропускания используемой IP-сети и независимо регулировать скорость/качество текущего отображения и записи.

Возможность дистанционной настройки оптики STC-IPM5632 Estima без необходимости открывать корпус особенно важна при эксплуатации камеры в неблагоприятных уличных условиях (при дожде, снегопаде, морозах и т.д.). При этом уличная камера поставляется с объективом с регулируемым в пределах 2.7-13.5 мм фокусным расстоянием, то есть обеспечивает 5-кратное оптическое масштабирование и высокую детализацию изображения. Оптимизацию глубины резкости и светового потока, попадающего на сенсор 5 МП камеры, обеспечивает автоматически регулируемая диафрагма с технологией P-Iris.

Круглосуточное видеонаблюдение STC-IPM5632 Estima способна обеспечить за счет использования и аппаратных, и программных средств. Цветное изображение с детализацией 5 МП эта камера формирует при освещенностях до 0.008 лк, а при недостатке света переходит в ч/б режим съемки и активирует встроенные ИК-светодиоды, «подсвечивающие» сектор дальностью до 50 м. Для детальной проработки и повышения информативности видео при контрастном освещении уличная камера 5 МП поддерживает регулируемый аппаратный режим широкого динамического диапазона WDR (120 дБ), а для устранения шумовых составляющих при недостатке света – цифровые фильтры 2D/3D DNR.

Охранные функции камеры STC-IPM5632 Estima позволяют выполнять детекцию движения и внешних воздействий (например, попыток закрыть или закрасить смотровое окно ее уличного кожуха). При этом в качестве реакции на зафиксированное событие тревоги уличная камера может сохранить видео на встраиваемую карту памяти/сетевое хранилище, загрузить данные на FTP, отправить снимки на электронную почту, уведомление по HTTP/SIP. В качестве локального архива для модели STC-IPM5632 Estima можно использовать карту памяти формата microSD/SDHC/SDXC емкостью до 128 ГБ.

Новая уличная камера 5 МП STC-IPM5632 Estima уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».