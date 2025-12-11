Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187193
ИКТ 14495
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26490
Персоны 80871
География 2987
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

WDR Wide Dynamic Range широкий динамический диапазон


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


11.12.2025 RVi представляет новые взрывозащищенные и специализированные IP-видеокамеры в компактном исполнении 1
24.09.2025 Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели 1
17.02.2025 Ассортимент Smartec пополнили бескорпусные камеры семейства Estima rev.3 1
25.12.2024 Новый продукт Smartec: уличная IP-камера STC-IPM4688A со сверхвысокой чувствительностью 1
18.12.2024 ICA-3880 – 8 МП IP-камера для видеонаблюдения 1
09.12.2024 Новая 5 МП уличная IP-камера STC-IPM5632 Estima из «транспортной» линейки Smartec с моторизованным объективом 1
22.11.2024 Новая серия видеорегистраторов Digma 1
29.10.2024 «АРМО-Системы»: представлена уличная IP-камера марки Smartec с поддержкой ONVIF 17.06 1
01.10.2024 «АРМО-Системы» анонсировала 5 МП IP-видеокамеры Smartec STC-IPM5532A Estima с «сертификатом 969» МВД России 1
18.09.2024 Александр Чиченин -

Александр Чиченин, ITentika: Видеоаналитика все активнее использует ИИ

 1
11.09.2024 Новая 5 Мп IP-видеокамера Smartec STC-IPM5540A OPTi с видеоаналитикой для уличного видеоконтроля 1
19.08.2024 Новинка Smartec: 5 МП видеокамера STC-IPM5537А с аналитикой и «транспортным» сертификатом МВД 1
08.08.2024 X-Com построила систему видеонаблюдения в новом офисе компании Ustay 1
05.08.2024 Новая серия камер LUIS+ вошла в реестр Минпромторга 1
15.07.2024 «АРМО-Системы» начала поставлять IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3532A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969 1
24.06.2024 Новинка Smartec: купольная IP-видеокамера STC-IPM5512А rev.3 Estima на базе высокопроизводительного чипсета 1
03.06.2024 На рынке появились IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3632A Estima с «транспортным» сертификатом МВД России 1
13.05.2024 Новая 5 МП IP-видеокамера STC-IPM5612 rev.3 Estima от Smartec 1
15.04.2024 Анонсированы IP-камеры Smartec STC-IPM5921A rev.3 Estima 1
08.04.2024 Линейку продуктов Smartec с «транспортным» сертификатом МВД по ПП № 969 пополнила PTZ-камера STC-IPM3930A Estima 1
04.04.2024 Серия Realme 12 Pro поступила в продажу в России 1
25.03.2024 Новое предложение Smartec: купольные IP-камеры STC-IPM3509А rev.3 Estima на базе высокопроизводительного чипсета 1
19.02.2024 В линейке Smartec Estima 3 поколения появились купольные уличные камеры на базе сенсора Sony 1
05.02.2024 Первые скоростные IP-камеры от Smartec с сертификатом транспортной безопасности по ПП № 969 1
22.01.2024 «АРМО-Системы» анонсировала IP-камеры Smartec третьего поколения STC-IPM3610 rev.3 Estima 1
12.01.2024 Резидент «Сколково» займется импортозамещением на рынке радиосистем 1
09.01.2024 Новая уличная IP-камера Smartec STC-IPM12644A OPTi с разрешением 12 МП 1
04.12.2023 Новая 4K-камера видеонаблюдения от Smartec с ИК-подсветкой до 80 м и управляемым удаленно объективом 1
30.11.2023 Российские поставщики видеоаналитики не заметили санкций 1
20.11.2023 Новинка Smartec: вандалозащищенная купольная камера STC-IPM8544A OPTi с 4К разрешением и моторизованным объективом 1
23.10.2023 STC-IPM5644A OPTi – уличная цилиндрическая IP-видеокамера марки Smartec 1
16.10.2023 STC-IPM5544A OPTi – купольная IP-камера с микрофоном марки Smartec 1
29.09.2023 МТС начала продажи смартфона Honor 90 с камерой 200 Мп 1
19.06.2023 Новые 5 МП антивандальные IP-видеокамеры от Smartec с питанием по PoE 1
23.05.2023 Новые камеры видеонаблюдения Xiaomi 1
22.05.2023 Новая компактная купольная IP-камера от Smartec 1
04.04.2023 Новая вандалозащищенная камера Smartec с моторизованным объективом и ИК-подсветкой 1
14.12.2022 Панорамные 4-сенсорные уличные камеры Wisenet со встроенным искусственным интеллектом 1
05.12.2022 Новые интеллектуальные IP-камеры MOBOTIX v71 с двумя сенсорами и пятью объективами на выбор 1
22.11.2022 Премьера MOBOTIX: бескупольные IP-камеры с ИИ-платформой для видеоконтроля в помещениях 1

Публикаций - 119, упоминаний - 120

WDR и организации, системы, технологии, персоны:

АРМО ГК - АРМО-Системы 327 39
Sony 6634 31
Smartec 155 29
АРМО ГК 174 22
STC 97 21
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 191 17
Nikon 635 14
Samsung Electronics 10626 11
Canon 1422 11
Olympus 470 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 8
Konica Minolta - Mobotix 33 7
Ростех - Автоматика Концерн 1744 6
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 6
Konica Minolta 416 5
Motorola Solutions - Pelco 68 5
Leica Camera 267 5
Fujifilm - Fuji Photo Film 341 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 821 4
Ракурс НПФ 168 4
Neoline - Неолайн 17 4
Cisco Systems 5223 4
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 48 3
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 255 3
Xiaomi 1972 3
D-Link - Д-Линк Трейд 381 3
Milestone 59 3
Yandex - Яндекс 8442 3
Ricoh Pentax 218 3
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 56 2
Costar Technologies - Arecont Vision 17 2
HiWatch 11 2
Бевард НПП - Beward 9 2
Honeywell Security Group 5 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 623 2
Dell EMC 5093 2
Synology Inc - SLMP PTE 138 2
Vocord - Вокорд 183 2
Jabil - Джейбил 29 2
Hikvision - Хиквижн 61 2
Связной ГК 1384 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2696 4
Белый Ветер 362 4
Dixis - Диксис 359 4
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1648 3
Лента - Сеть розничной торговли 2271 2
Россети Ленэнерго 1699 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 2
Carl Zeiss AG 304 2
TÜV Rheinland Group 163 2
Совкомбанк Совесть 277 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 74 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 26 1
NanduQ - Qiwi 1004 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
Capital Group 76 1
Janus Capital 14 1
W&R - Waddell & Reed Financial - Waddell & Reed Investment Management Company 24 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 976 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 215 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 1
Новый регистратор 13 1
Этажи 0 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1021 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Связной Travel - Связной Трэвел 12 1
Беталинк 104 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6276 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3435 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 16
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4364 69
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6174 50
Фотокамеры - Объектив - Lens 1404 49
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1293 45
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1588 45
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57430 41
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1964 40
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 918 37
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14382 36
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 576 36
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 31
Карты памяти - Запоминающее устройство 2296 31
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2454 29
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6310 29
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 533 29
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2055 27
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1546 27
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26110 26
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3711 25
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10246 25
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1050 24
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12907 23
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 23
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 186 23
Микрофон - Microphone 2706 22
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1752 22
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4845 21
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 19
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 754 19
Видеокамера - Camcorder 2327 18
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1097 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73301 17
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 540 17
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 745 16
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10330 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12972 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25714 16
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 15
RAW - Формат цифровых файлов изображения 596 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9390 15
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 18
Smartec Estima 22 17
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT - IP-видеокамеры 81 17
Axis Lightfinder 17 10
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 285 10
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 9
Axis Forensic WDR 19 9
Axis Zipstream 18 8
Axis P - серия камер видеонаблюдения 27 8
Google Android 14686 7
Konica Minolta - Mobotix Move 8 7
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 7
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 7
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 7
Canon Digital IXUS 86 6
Axis Q - серия камер видеонаблюдения 27 6
Axis Camera Station - Axis Camera Companion - Axis Camera Application Platform - Axis Camera Management - Axis Camera Explorer 40 5
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 315 5
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 5
Apple iOS 8243 4
Neoline X-COP - серия радар-детекторов 10 4
Axis M - серия IP-камер 23 4
Hanwha Techwin - WiseStream 9 3
Nikon D-Lighting 38 3
Sony Eye-Start 5 3
Motorola Solutions - Pelco Sarix Corner Camera 7 3
Motorola Solutions - Pelco D - Pelco P - Pelco TI - Pelco ES - Pelco C - Pelco FT - Pelco IX - Pelco IS - Pelco UD - Pelco IM 34 3
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 251 3
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 13 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 3
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 420 3
Honor 10 - Смартфон 38 3
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 3
Canon DIGIC - серия процессоров 199 3
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 3
Honor SuperCharge 157 3
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 3
Asahi Pentax K 49 2
Leica DC Vario-Elmarit - Leica DC Vario-Elmar - Leica DC Vario-Summicron - Leica Summarit 55 2
Газаров Артур 77 7
Гордеева Анна 36 4
Frännlid Erik - Френнлид Эрик 6 3
Федосеев Георгий 2 2
Сухов Святослав 2 2
Волковицкий Василий 3 2
Bennermark Petra - Беннермарк Петра 2 2
Емельянов Валентин 2 2
Варламов Николай 5 2
Антониади Георгий 16 2
Shintaro Inoue - Синтаро Инуэ 1 1
Василиотти Дмитрий 2 1
Рожков Павел 3 1
Малкова Виолетта 1 1
Юдин Станислав 2 1
Бочаров Михаил 22 1
Конокотин Виктор 5 1
Чечков Григорий 1 1
Li Sky - Ли Скай 4 1
Чиченин Александр 4 1
Miranda Claudio - Миранда Клаудио 2 1
Майоров Алексей 6 1
Лосев Сергей 46 1
Флёров Евгений 8 1
Бочкарев Сергей 60 1
Брусилова Елена 7 1
Щербаков Алексей 14 1
Яресько Александр 16 1
Помозов Алексей 69 1
Стальнова Любовь 20 1
Долгов Василий 26 1
Ковалев Алексей 17 1
Принцевская Людмила 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 156959 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45728 9
Европа 24639 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53465 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14490 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18222 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 4
Беларусь - Белоруссия 6031 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 3
Германия - Федеративная Республика 12938 3
Казахстан - Республика 5797 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2196 3
Южная Корея - Республика 6860 3
Великобритания - Лондон 2407 2
Нидерланды 3633 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 2
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Индия - Bharat 5698 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Европа Восточная 3121 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 310 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 379 1
Украина 7796 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18578 1
Россия - СФО - Новосибирск 4652 1
Япония 13550 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4273 1
Армения - Республика 2370 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1206 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2418 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3259 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1568 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 286 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1816 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1243 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1697 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 551 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20401 37
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5285 23
Видеокамера - Видеосъёмка 706 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26017 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6979 10
Ergonomics - Эргономика 1688 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 7
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 308 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10755 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 4
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1931 4
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 4
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 4
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 641 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6410 3
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 678 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5286 3
Английский язык 6878 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9682 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5326 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8137 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5969 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 2
Дневной свет - Дневное освещение 144 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Спорт - Шахматы - Chess 254 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 760 2
Ботаника - Растения - Plantae 1113 2
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
DxOMark - Издание 36 1
Мировой рынок видеоаналитики 1 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8378 1
Markets&Markets Research 113 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 208 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 1
Photokina 60 2
MIPS Securika 9 2
CeBIT 612 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
BIG Innovation Awards 5 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406873, в очереди разбора - 733262.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще