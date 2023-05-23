Новые камеры видеонаблюдения Xiaomi

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет на российском рынке новые камеры видеонаблюдения – Xiaomi Smart Camera C400 для дома или квартиры, а также Xiaomi Outdoor Camera AW300 для наружного видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Новые наружные и внутренние камеры видеонаблюдения Xiaomi – возможность круглосуточно следить за ситуацией в доме или квартире и быть в курсе появления нарушителей, а также других нештатных ситуаций.

Новая камера видеонаблюдения Xiaomi Smart Camera C400 – решение для дома или квартиры, которое будет держать владельца в курсе всего, что происходит в его отсутствие. Поддержка двухдиапазонного Wi Fi соединения (2.4G и 5GHz) обеспечивает стабильную работу устройства.

Xiaomi Smart Camera C400

Видео 2,5K с высоким разрешением 4 МП (2560х1440) обеспечивает детальную картинку и плавность. Благодаря поддержке технологии WDR качество видео остается на высоком уровне даже в условиях минимального освещения. Широкий угол обзора по горизонтали (360°) и по вертикали (106°) не оставляет слепых зон. Камера оснащена поворотным основанием и может быть размещена на разных поверхностях: на столе, окне, потолке или стене. Работает в прямом и в перевернутом положении.

Устройство оснащено усовершенствованной системой распознавания людей и реакции на движения. Алгоритмы четко фиксируют появление посторонних, при этом вероятность ложных срабатываний при движении других объектов остается минимальной.

Хранить видеоданные можно как на облачном хранилище с использованием 128-битного расширенного стандарта шифрования (AES), так и на SD-карте. Бесплатное хранение видеороликов на облаке доступно в течение семи дней, далее информация перезаписывается. В облаке автоматически записываются только короткие видео, записанные при обнаружении движения.

Уличная камера Xiaomi Outdoor Camera AW300 умеет: работать в тяжелых погодных условиях (диапазон рабочих температур – 30°C~60°C); снимать видео в ночное время; отпугивать нарушителей с помощью прожектора и сирены; своевременно оповещать пользователя о нештатных ситуациях; непрерывно фиксировать обстановку 24/7 в любую погоду.

Xiaomi Outdoor Camera AW300

Степень защиты корпуса класса IP66 предотвращает попадание внутрь оболочки пыли и твердых тел размерами не менее 1,0 мм, а также делает камеру устойчивой к динамическому воздействию потоков воды. Высокая детализация изображения благодаря Ultra-HD 3-мегапиксельному CMOS-сенсору с объективом F2.0. Два встроенных ИК-светодиода 840 нм для инфракрасного ночного видения обеспечивают высокое качество съемки в отсутствии света на расстоянии до семи метров.

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Алгоритмы, созданные с использованием искусственного интеллекта, быстро и точно идентифицируют посторонних, после чего оповещение мгновенно отправляется пользователю через приложение. Настройки позволяют включить режим отпугивания нарушителей и оповещения находящихся в доме людей: включаются два ярких прожектора и сирена. С помощью двусторонней голосовой связи пользователь может контактировать с присутствующими в доме из любой точки земного шара.

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Xiaomi была основана в апреле 2010 г. Фокусом Xiaomi является производство смартфонов и интеллектуального оборудования на платформе интернета вещей (IoT). Продукция Xiaomi представлена более чем в 100 странах и регионах по всему миру.

diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2021 г. составил 111,3 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

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«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.