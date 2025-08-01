VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|01.08.2025
|
Линейку IP-громкоговорителей Tonmind пополнил звуковой прожектор SIP-S51 с PoE-питанием, совместимый с VMS по ONVIF
и с VoIP-системами звуковой прожектор реализует по SIP протоколу. Пользователям SIP-S51 доступны два SIP-аккаунта, прямой IP-вызов SIP и многоадресная рассылка RTP. Взаимодействовать, в частности, с VMS-платформами этот звуковой прожектор может по ONVIF, а с IP-камерами системы видеонаблюдения – напрямую. Акустические особенности модели SIP-S51 позволяют доносить аудиоинформацию на требуем
|13.09.2018
|
Synology представила Surveillance Station 8.2
Synology Inc. объявила об официальном выпуске Surveillance Station 8.2. Релиз включает в себя LiveCam, совершенно новое приложение для каме
|24.08.2017
|
Synology анонсировала Surveillance Station версии 8.1
Synology объявила об официальном выпуске Surveillance Station 8.1 — комплексном решении для видеонаблюдения, которое обеспечивает высокую производительность благодаря функции удаленной архивации записей, интеграции с POS-терминалами и
|18.01.2017
|
Synology представила Surveillance Station 8.0
Synology объявила выходе новой версии своего приложения для видеонаблюдения Surveillance Station 8.0. Как рассказали CNews в компании, в этой версии Synology представляет новое оптимизированное клиентское приложения для ПК, интеллектуальную технологию многопотоковой пе
|26.08.2016
|
EMC расширила портфель решений «универсальной защиты данных» для сред VMware
ata Domain Virtual Edition предоставляет нагрузкам VMware защиту, обеспечивая постоянную и всестороннюю безопасность из нативного интерфейса VMware. В то же время, поддержка решением RecoverPoint for VMs интерфейса VMware vSphere API I/O Filtering (фильтрация ввода-вывода) позволяет виртуальным администраторам управлять репликацией данных через vSphere Storage Policy-Based Management (полит
|01.04.2016
|
Synology выпустила новую версию ПО для видеорегистрации и видеомониторинга Surveillance Station
Компания Synology Inc. представила официальный релиз Surveillance Station 7.2. В новой версии программного комплекса для видеорегистрации и видеом
|24.05.2013
|
Synology обновила программу по видеонаблюдению Surveillance Station
Компания Synology выпустила обновленную версию программы по видеонаблюдению Surveillance Station, оснащенную центральной системой управления, которая была разработана для предоставления масштабируемости и удобного управления в крупных проектах. «Эта версия была выпущен
