VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео

VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео

01.08.2025 Линейку IP-громкоговорителей Tonmind пополнил звуковой прожектор SIP-S51 с PoE-питанием, совместимый с VMS по ONVIF

и с VoIP-системами звуковой прожектор реализует по SIP протоколу. Пользователям SIP-S51 доступны два SIP-аккаунта, прямой IP-вызов SIP и многоадресная рассылка RTP. Взаимодействовать, в частности, с VMS-платформами этот звуковой прожектор может по ONVIF, а с IP-камерами системы видеонаблюдения – напрямую. Акустические особенности модели SIP-S51 позволяют доносить аудиоинформацию на требуем
13.09.2018 Synology представила Surveillance Station 8.2

Synology Inc. объявила об официальном выпуске Surveillance Station 8.2. Релиз включает в себя LiveCam, совершенно новое приложение для каме
24.08.2017 Synology анонсировала Surveillance Station версии 8.1

Synology объявила об официальном выпуске Surveillance Station 8.1 — комплексном решении для видеонаблюдения, которое обеспечивает высокую производительность благодаря функции удаленной архивации записей, интеграции с POS-терминалами и
18.01.2017 Synology представила Surveillance Station 8.0

Synology объявила выходе новой версии своего приложения для видеонаблюдения Surveillance Station 8.0. Как рассказали CNews в компании, в этой версии Synology представляет новое оптимизированное клиентское приложения для ПК, интеллектуальную технологию многопотоковой пе
26.08.2016 EMC расширила портфель решений «универсальной защиты данных» для сред VMware

ata Domain Virtual Edition предоставляет нагрузкам VMware защиту, обеспечивая постоянную и всестороннюю безопасность из нативного интерфейса VMware. В то же время, поддержка решением RecoverPoint for VMs интерфейса VMware vSphere API I/O Filtering (фильтрация ввода-вывода) позволяет виртуальным администраторам управлять репликацией данных через vSphere Storage Policy-Based Management (полит
01.04.2016 Synology выпустила новую версию ПО для видеорегистрации и видеомониторинга Surveillance Station

Компания Synology Inc. представила официальный релиз Surveillance Station 7.2. В новой версии программного комплекса для видеорегистрации и видеом
24.05.2013 Synology обновила программу по видеонаблюдению Surveillance Station

Компания Synology выпустила обновленную версию программы по видеонаблюдению Surveillance Station, оснащенную центральной системой управления, которая была разработана для предоставления масштабируемости и удобного управления в крупных проектах. «Эта версия была выпущен

