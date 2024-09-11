Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Горшков Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


Цифровизация транспортной отрасли 2024 2
11.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
05.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
22.08.2024 Дмитрий Горшков -

Развитие транспорта невозможно без больших данных

 1
06.10.2016 2 млн клиентов оформили переход в НПФ РГС с ЭП на базе совместных технологий с «Росгосстрах Банком» 1
25.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
13.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
09.02.2012 Первый банк в СНГ отдал ИТ на полный аутсорсинг в IBM 1
06.12.2011 Телефон или смартфон: что выбирает бизнес? 1
23.11.2010 «Русь-Банк» повысил безопасность дистанционного обслуживания с помощью eToken PRO 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Горшков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10106 2
Huawei 4112 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 51 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 283 2
Кеды профессора 8 2
Samsung Electronics 10490 1
Apple Inc 12427 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 1
HTC Corporation 1501 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1580 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 101 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 606 1
Ростелеком - Netris - Нетрис 54 1
Цифра ГК 2513 1
KYFO - КИФО 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 352 2
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 387 2
Газпром - Севернефтегазпром 14 2
Стройкредит АКБ 35 2
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 27 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 203 2
DuPont - Дюпон 100 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 243 1
Победа - Кондитерская фабрика 15 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 1
Укрсоцбанк АКБ 19 1
UniCredit - ЮниКредит Лизинг 9 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1968 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 3
Минтранс РФ - СИЦ ФГБУ - Ситуационно-информационный центр Министерства транспорта РФ 6 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 105 2
Мосгортранс ГУП 125 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1013 2
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 2
МФЦ-112 2 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 738 2
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 2
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 2
Федеральное казначейство России 1843 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 74 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 690 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 155 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 352 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3477 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 333 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1255 2
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 141 2
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 88 2
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 2
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 2
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 15 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3296 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3407 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 246 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4078 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13166 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 2
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 426 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 600 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4257 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1986 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7608 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 560 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3313 2
Видеокамера - Camcorder 2308 2
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 158 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1386 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2120 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3423 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3708 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6780 2
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 123 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2360 2
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 265 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7650 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1115 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1319 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 324 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1492 2
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 65 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7243 1
Google Android 14473 1
Apple iOS 8112 1
Oracle Java - язык программирования 3281 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
Samsung Electronics - Bada 187 1
ПриватБанк - Приват24 116 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 145 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
Microsoft Windows 16127 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5080 1
Минцифры РФ - Госключ 176 1
Космодром Байконур 1070 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 102 1
Минтранс РФ - ГосЛог - НЦТЛП - Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа 10 1
Honeywell PPR - Honeywell Productivity Products and Solutions 8 1
Минтранс РФ - СИЦ ФГБУ - Такси ФГИС 2 1
Головин Дмитрий 39 2
Морозов Сергей 59 2
Терехов Александр 16 2
Козлов Михаил 175 2
Васильев Дмитрий 70 2
Осипов Олег 26 2
Варев Александр 16 2
Лиходедов Александр 2 2
Герман Андрей 24 2
Дурыгин Виктор 9 2
Тимофеев Илья 10 2
Малярчук Юрий 8 2
Черныш Сергей 6 2
Канаев Евгений 7 2
Рылов Сергей 8 2
Андрианов Михаил 9 2
Панфилов Виталий 4 2
Подлеснов Владимир 2 2
Найденов Борис 2 2
Большаков Владимир 2 2
Мальцев Игорь 2 2
Мавлютов Альберт 4 2
Кузнецов Игорь 18 2
Висленев Сергей 8 2
Деркач Вячеслав 2 2
Гаранин Дмитрий 2 2
Грунтов Антон 8 2
Плетнев Олег 2 2
Нижников Михаил 2 2
Муха Николай 2 2
Шадаев Максут 1102 2
Хайруллин Айрат 107 2
Терещенко Денис 88 2
Лысенко Эдуард 311 2
Матвеева Татьяна 105 2
Кирюшин Сергей 90 2
Ципорин Павел 102 2
Шинкарук Елена 28 2
Петрушин Андрей 110 2
Шпак Василий 251 2
Россия - РФ - Российская федерация 152955 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 2
Европа Восточная 3115 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3102 2
Россия - ЦФО - Орловская область 346 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1012 2
Россия - СЗФО - Псковская область 661 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Украина 7733 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 374 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3707 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2800 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 983 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 918 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 377 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 723 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 484 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2648 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1378 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 746 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1716 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 932 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2878 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 200 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4341 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5482 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2545 1
Образование в России 2475 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 866 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 1
Экономический эффект 1158 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 585 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 337 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5177 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 1
Паспорт - Паспортные данные 2674 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 5
Frost & Sullivan 203 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 565 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2107 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383222, в очереди разбора - 733573.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще