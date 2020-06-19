Получите все материалы CNews по ключевому слову
Honeywell PPR Honeywell Productivity Products and Solutions
УПОМИНАНИЯ
Honeywell PPR и организации, системы, технологии, персоны:
|Forbes - Форбс 887 1
|Research and Markets 26 1
|VDC Research Group 13 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.