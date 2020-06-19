Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Honeywell PPR Honeywell Productivity Products and Solutions


УПОМИНАНИЯ


Цифровизация транспортной отрасли 2024 1
19.06.2020 Тотальная маркировка подстегнет рынок решений автоматической идентификации 2
23.01.2020 Treolan стал официальным дистрибьютором решений Honeywell 4
24.06.2019 Умный город: хайп или реальность 1
11.12.2018 Lamoda открывает первый оффлайн-магазин 1
08.06.2015 Paragon Software выпустила Protect & Restore VMware vSphere Free 1
12.11.2014 Вышел Paragon Protect & Restore 3.5 для защиты и восстановления данных в виртуальных и физических средах 1
28.08.2014 Paragon Software выпустила решение быстрого резервного копирования 1

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Honeywell PPR и организации, системы, технологии, персоны:

Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 331 3
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 198 2
Honeywell 289 2
Broadcom - VMware 2437 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 1
Data Matrix - Дата Матрикс 81 1
Ростелеком 10106 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1544 1
Sony 6592 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 686 1
Программный продукт ГК 63 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 145 1
IVA Cognitive - ИВА Когнитив 9 1
Горпарковки - Городские парковки 15 1
KYFO - КИФО 2 1
Почта России ПАО 2211 1
GFG - Lamoda - Купишуз 183 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1100 1
Yamaha - Ямаха 107 1
GFG - Global Fashion Group 7 1
Access Industries 37 1
Rocket Internet 9 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1896 1
Tengelmann Group - Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG 3 1
Атриум ТЦ - Атриум ТРЦ - Атриум ТРК 10 1
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 29 1
Holtzbrinck Ventures 9 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1013 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1968 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 341 1
Администрация Белгорода 3 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ОКЦ - Общегородской контакт-центр Москвы 43 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 690 1
Минтранс РФ - СИЦ ФГБУ - Ситуационно-информационный центр Министерства транспорта РФ 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2867 3
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 751 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6112 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11914 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6018 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1233 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12787 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8954 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1885 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 1
Оцифровка - Digitization 4812 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3065 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
Умные платформы 1812 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1142 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14801 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2276 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 959 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 212 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 719 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1585 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 1
Microsoft Windows 16127 3
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 216 3
Paragon Protect & Restore 5 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1755 2
Broadcom - VMware vSphere 583 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 646 2
Google Android 14473 1
GFG - Lamoda LM Express 11 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2401 1
Linux OS 10625 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1455 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 292 1
Broadcom - VMware CBT - VMware Changed Block Tracking 3 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 371 1
Apple Face ID 228 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 14 1
SEQ - IoT Inspector 10 1
Microsoft VSS - Microsoft Volume Snapshot Service 8 1
Paragon Virtual Hard Drive - pVHD - Paragon VIM - Paragon Virtual Image Management 7 1
Орехов Алексей 8 2
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 1
Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 1
Collier Eric - Коллиер Эрик 1 1
Ивентьев Игорь 2 1
Савицкий Андрей 34 1
Аитов Тимур 197 1
Малахов Александр 20 1
Шигапов Антон 10 1
Хахалев Роман 4 1
Дебда Маргарита 2 1
Озерецковская Светлана 5 1
Лагода Георгий 60 1
Жерновой Федор 6 1
Цессарский Алексей 4 1
Binder Burkhard - Биндер Буркхард 2 1
Горшков Дмитрий 10 1
Каушанский Александр 38 1
Мельников Александр 93 1
Picker Dominik - Пикер Доминик 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1664 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2039 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1659 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 579 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1537 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1209 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 114 1
Европа 24508 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 674 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 393 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2800 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1771 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3614 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 559 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 375 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1592 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 756 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3140 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5482 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 414 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2548 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 350 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 337 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 154 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1128 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 115 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2878 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3636 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 536 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 822 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 983 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5288 1
Национальный проект 352 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 215 1
Forbes - Форбс 887 1
Research and Markets 26 1
VDC Research Group 13 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 723 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще