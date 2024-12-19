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Савицкий Андрей



19.12.2024 Каким должен быть современный контакт-центр 1
04.12.2024 В Общегородском контакт-центре начали тестировать чат-бот для обучения новых специалистов 1
05.11.2024 В Общегородском контакт-центре начали тестировать новые языковые модели для улучшения качества консультаций 1
31.07.2024 Постоянное обучение и любовь к людям: ДИТ Москвы — о работе операторов городских горячих линий 1
11.07.2024 ДИТ Москвы расширил использование искусственного интеллекта для улучшения качества консультаций на городских горячих линиях 1
15.03.2024 Жители Москвы могут получить SMS с инструкцией портала mos.ru 1
29.01.2024 Искусственный интеллект помогает улучшить качество консультаций на городских горячих линиях 1
29.11.2023 Голосовой помощник на столичных горячих линиях научился использовать интонацию в зависимости от темы диалога 1
30.10.2023 За три года голосовой помощник единого диспетчерского центра принял более 7,5 млн звонков горожан 1
16.10.2023 Горожане передали показания приборов учета воды на горячую линию более 22 млн раз 1
16.10.2023 Передавать показания счетчиков электроэнергии теперь можно по телефону 1
06.10.2023 Искусственный интеллект помогает горожанам оценить качество консультаций на горячих линиях общегородского контакт-центра 1
28.08.2023 Более 1,7 млн звонков приняла горячая линия единой справочной службы соцзащиты за четыре года 1
14.08.2023 Москвичи более 340 млн раз обратились в общегородской контакт-центр 1
03.07.2023 Цифровой аудитор общегородского контакт-центра проанализировал около 2500 диалогов специалистов горячих линий 1
16.06.2023 Контакт-центр «Московский транспорт» расширил проект по SMS-информированию горожан о номере их обращения 1
03.04.2023 В Москве стартовал пилотный проект по рассылке информационных СМС-уведомлений жителей по обращениям, связанным с работой наземного транспорта 1
10.01.2023 Более 61 млн звонков обработал в 2022 г. общегородской контакт-центр 1
20.10.2022 Голосовой помощник ЕДЦ обработал более 2,5 млн звонков 1
04.05.2022 Подсказки путешественникам: на горячей линии для туристов заработал голосовой помощник 1
28.03.2022 Голосовой помощник общегородского контакт-центра принял почти 75 млн звонков 1
04.10.2019 Робот контакт-центра «Московского транспорта» помог тысячам москвичей вернуть эвакуированный автомобиль 1
28.08.2019 ДИТ Москвы запустил пилотный проект с «Яндексом» 1
24.06.2019 Умный город: хайп или реальность 1
24.05.2019 ИТ-эксперты обсудят в Москве технологии умных городов на «CNews Forum Кейсы» 1
24.05.2019 Виртуальный оператор поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль 1
29.11.2018 Робот справочной службы мэрии расскажет москвичам о статусе документов 1
26.10.2018 Виртуальный оператор возьмет на себя оценку качества обслуживания москвичей 1
28.08.2018 ДИТ Москвы назвал столицу лидером среди мировых мегаполисов по развитию городского контакт-центра 1
19.04.2018 Общегородской контакт-центр ДИТ Москвы использует ИИ для оценки качества обслуживания населения 1
02.11.2017 О готовности патента на работу гостей Москвы проинформирует робот 1
10.10.2016 Единая справочная Московской мэрии в лидерах среди государственных горячих линий 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

Савицкий Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 2
Программный продукт ГК 63 2
Горпарковки - Городские парковки 14 2
Telegram Group 1983 2
Yandex - Яндекс 7340 1
Sony 6544 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
Rimini Street 58 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 145 1
Smart Way 8 1
Naumen - Наумен 626 1
IVA Cognitive - ИВА Когнитив 9 1
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 1
Авантелеком 24 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Евразия Ассистанс 1 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
Согласие СК - Согласие-Вита 40 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 27
Правительство Москвы - Общегородской контакт-центр 40 23
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 15
Правительство Москвы - Единая справочная служба города Москвы 18 9
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 53 8
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 567 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы 12 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 76 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Администрация Белгорода 3 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 26
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 18
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Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 17
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 6
Оповещение и уведомление - Notification 4608 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 5
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
CNews FORUM Кейсы 225 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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