Савицкий Андрей
Савицкий Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Собянин Сергей 382 3
|Озерецковская Светлана 5 2
|Лагода Георгий 59 2
|Аитов Тимур 197 2
|Жерновой Федор 6 2
|Шигапов Антон 10 2
|Хахалев Роман 4 2
|Дебда Маргарита 2 2
|Ликсутов Максим 114 2
|Малахов Александр 20 1
|Галушкин Олег 182 1
|Чамара Денис 59 1
|Семенихин Игорь 56 1
|Турчак Евгений 24 1
|Чукарин Алексей 59 1
|Бутурлин Иван 25 1
|Миронов Сергей 61 1
|Казак Максим 162 1
|Цессарский Алексей 4 1
|Арутюнова Алина 1 1
|Кузнецова Екатерина 6 1
|Грецова Ольга 1 1
|Прахова Тамара 1 1
|Оносовский Юрий 3 1
|Молодев Сергей 1 1
|Берников Сергей 1 1
|Афонин-Терзийски Александр 1 1
|Куличенко Елена 3 1
|Шаршаков Владимир 2 1
|Шаруев Дмитрий 3 1
|Евтюнин Павел 2 1
|Савосина Юлия 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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