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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шаруев Дмитрий



19.12.2024 Каким должен быть современный контакт-центр 1
22.11.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря 1
22.10.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шаруев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Авантелеком 24 3
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 39 2
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 1
Telegram Group 1983 1
Naumen - Наумен 626 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
Сател 125 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 3
Группа Самолет 72 3
Согласие СК - Согласие-Вита 40 2
Ингосстрах СПАО 421 2
Евразия Ассистанс 1 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Протек - Центр внедрений 56 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 53 1
Правительство Москвы - Общегородской контакт-центр 40 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 3
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 2
Контактный центр - CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр - Контактный центр по запросу (требованию) - Виртуальный контакт-центр - Аутсорсинговый контакт-центр 38 2
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 345 2
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 156 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 215 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 1
Протек - Здравсити 26 3
МТС Exolve 67 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Google BigQuery 18 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 1
Куличенко Елена 3 3
Чернышов Михаил 41 3
Вирясов Владислав 24 3
Лошкарева Наталья 6 3
Голомысов Андрей 6 3
Оносовский Юрий 3 3
Шаршаков Владимир 2 2
Макаренко Дмитрий 8 2
Кочетова Вероника 5 2
Гордеев Михаил 6 2
Евтюнин Павел 2 2
Молодев Сергей 1 1
Берников Сергей 1 1
Афонин-Терзийски Александр 1 1
Савицкий Андрей 32 1
Афонин Александр 4 1
Савосина Юлия 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 204 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 3
CNews AWARDS - награда 519 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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