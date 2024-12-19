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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лошкарева Наталья



19.12.2024 Каким должен быть современный контакт-центр 1
22.11.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря 1
22.10.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря 1
18.09.2024 Виртуальный помощник DPD ведет в контакт-центре более семидесяти процентов коммуникаций 1
14.12.2023 Операторов контакт-центров скоро заменят на роботов 1
24.11.2023 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2023» состоится 5 декабря 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Лошкарева Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Авантелеком 24 5
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 35 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 68 2
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 2
Voxlink - Вокс Линк 2 1
ИТ Проспект - Chat2Desk 2 1
8213 1
Ростелеком 9701 1
Cisco Systems 5114 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
OpenAI 217 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 120 1
Camunda - Camunda Services GmbH 25 1
Telegram Group 1983 1
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 6
Ингосстрах СПАО 421 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 3
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 2
Согласие СК - Согласие-Вита 40 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Группа Самолет 72 1
Евразия Ассистанс 1 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 5
Контактный центр - CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр - Контактный центр по запросу (требованию) - Виртуальный контакт-центр - Аутсорсинговый контакт-центр 38 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 3
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 2
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 682 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 2
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 345 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 345 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 216 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 240 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 222 1
Протек - Здравсити 26 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 2
МТС Exolve 67 2
OpenAI ChatGPT 339 1
Asterisk 77 1
Stafory - робот Вера 330 1
Авантелеком - Sfera GPT - система речевой аналитики 3 1
Voxys - OmniVox 1 1
Вирясов Владислав 24 3
Кочетова Вероника 5 3
Оносовский Юрий 3 3
Куличенко Елена 3 3
Шаруев Дмитрий 3 3
Палин Виталий 4 2
Зубрицкая Христина 2 2
Конохов Максим 4 2
Пушкарёва Вера 4 2
Курганович Татьяна 4 2
Потишний Роман 11 2
Шишмарев Сергей 32 2
Бабкин Николай 24 2
Дубровская Анна 18 2
Торубарова Элеонора 4 2
Шаршаков Владимир 2 2
Евтюнин Павел 2 2
Логвинова Алина 3 1
Чернышов Михаил 41 1
Голомысов Андрей 6 1
Молодев Сергей 1 1
Берников Сергей 1 1
Афонин-Терзийски Александр 1 1
Савосина Юлия 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 5
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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