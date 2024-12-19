Лошкарева Наталья
Лошкарева Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 2
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
|Вирясов Владислав 24 3
|Кочетова Вероника 5 3
|Оносовский Юрий 3 3
|Куличенко Елена 3 3
|Шаруев Дмитрий 3 3
|Палин Виталий 4 2
|Зубрицкая Христина 2 2
|Конохов Максим 4 2
|Пушкарёва Вера 4 2
|Курганович Татьяна 4 2
|Потишний Роман 11 2
|Шишмарев Сергей 32 2
|Бабкин Николай 24 2
|Дубровская Анна 18 2
|Торубарова Элеонора 4 2
|Шаршаков Владимир 2 2
|Евтюнин Павел 2 2
|Логвинова Алина 3 1
|Чернышов Михаил 41 1
|Голомысов Андрей 6 1
|Молодев Сергей 1 1
|Берников Сергей 1 1
|Афонин-Терзийски Александр 1 1
|Савосина Юлия 3 1
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