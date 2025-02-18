Корнильев Антон
Корнильев Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|К2Тех 136 4
|ФЛАТ - FLAT 18 1
|Cisco Systems 5122 1
|DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 145 1
|CraftTalk - Крафт-Толк 55 1
|BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 1
|Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 61 1
|Петухов Денис 27 1
|Косилов Артём 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145225 4
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17117 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 1
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