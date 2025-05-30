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ФЛАТ Контакт
УПОМИНАНИЯ
|30.05.2025
|Если не Cisco, то кто? История замены западной АТС на российскую 1
|11.09.2024
|«К2Тех» перевел корпоративную телефонию и контактный центр художественного музея с Cisco на российский ФЛАТ 1
ФЛАТ Контакт и организации, системы, технологии, персоны:
|К2Тех 167 1
|ФЛАТ - FLAT 25 1
|Cisco Systems 5156 1
|ФЛАТ Партнер - FLAT Partner 5 1
|ФЛАТ Device Manager 4 1
|ФЛАТ SoftSwitch 5 1
|Cisco - Jabber XCP - Jabber Extensible Communications Platform 21 1
|Google Android 14278 1
|Apple iOS 7972 1
|ФЛАТ SBC - ФЛАТ Session Border Controller 1 1
|Фролов Антон 19 1
|Корнильев Антон 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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