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ФЛАТ Контакт


УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 Если не Cisco, то кто? История замены западной АТС на российскую 1
11.09.2024 «К2Тех» перевел корпоративную телефонию и контактный центр художественного музея с Cisco на российский ФЛАТ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ФЛАТ Контакт и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех 167 1
ФЛАТ - FLAT 25 1
Cisco Systems 5156 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2598 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2610 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4108 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11551 1
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14096 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4986 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2551 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2578 1
ФЛАТ Партнер - FLAT Partner 5 1
ФЛАТ Device Manager 4 1
ФЛАТ SoftSwitch 5 1
Cisco - Jabber XCP - Jabber Extensible Communications Platform 21 1
Google Android 14278 1
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ФЛАТ SBC - ФЛАТ Session Border Controller 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
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