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ФЛАТ Партнер FLAT Partner


12.03.2025 Видеозвонки и обмен файлами доступны в новой версии «Флат Партнер» 1
26.09.2024 Подтверждена совместимость гарнитур VoiceXpert с решениями «Флат» 1
11.09.2024 «К2Тех» перевел корпоративную телефонию и контактный центр художественного музея с Cisco на российский ФЛАТ 1
15.08.2024 Подтверждена технологическая совместимость гарнитур ITROO с продуктами ФЛАТ 1
20.07.2023 «ФЛАТ» объявил о выпуске новых релизов «ФЛАТ партнер» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

ФЛАТ Партнер и организации, системы, технологии, персоны:

ФЛАТ - FLAT 20 5
Huawei 3970 1
Apple Inc 12174 1
К2Тех 140 1
Cisco Systems 5129 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11790 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2545 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24668 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2555 3
Электроника - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 320 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25608 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4796 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10036 2
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 685 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1588 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 171 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2122 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12673 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8149 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3896 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2504 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 60 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1049 1
Softswitch - программный коммутатор 105 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3955 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2032 1
Аналоговые технологии 2778 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4538 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12854 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3479 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1845 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8229 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4250 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 997 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2522 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8531 1
Микрофон - Microphone 2525 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10184 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13989 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6323 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11270 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4051 1
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange 294 1
Google Android 14104 3
ФЛАТ - FLAT Phone 10 2
Apple iOS 7867 2
Google Play - Google Store - Android Market 3315 2
Cisco - Jabber XCP - Jabber Extensible Communications Platform 21 1
ФЛАТ SBC - ФЛАТ Session Border Controller 1 1
ФЛАТ Контакт 1 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 190 1
VK RuStore - Рустор 357 1
ФЛАТ SoftSwitch 5 1
Цифровые платформы АНО - NashStore 27 1
Apple - App Store 2908 1
ФЛАТ - ITROO 2 1
ФЛАТ Device Manager 3 1
Корнильев Антон 5 1
Фролов Антон 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8656 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1638 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14589 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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