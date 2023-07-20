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«ФЛАТ» объявил о выпуске новых релизов «ФЛАТ партнер»

Российский разработчик программных продуктов «ФЛАТ» выпустил обновленную версию приложения «ФЛАТ партнер» для операционных систем iOS и Android.

В новых версиях «ФЛАТ партнер» 1.2 Android и «ФЛАТ партнер» 1.1 iOS командой разработчиков исправлен ряд технологических ошибок, повышен уровень стабильности работы приложения, расширена функциональность. Об этом CNews сообщили представители «ФЛАТ».

Установление программного обновления позволит корпоративным пользователям iOS и Android осуществлять поиск по номеру телефона в разделах «Звонки» и «Избранное», выбирать необходимый телефонный номер в динамическом окне контакта, получать данные о подключении функции переадресации вызовов и активном режиме «Не беспокоить» за счет запуска индикатора состояний.

Помимо общего кроссплатформенного функционала, для каждой из операционных систем реализованы дополнительные сервисы. Корпоративным клиентам, использующим устройства Android, стал доступен групповой аудио звонок, исправлены ошибки в отображении пропущенных вызовов и в таймере действия режима «не беспокоить». Пользователям мобильных устройств Apple предоставлены возможности отправки e-mail писем из приложения через почтовый клиент, приема и обработки до двух параллельных вызовов, отображения ФИО контакта при наборе номера. В версии «ФЛАТ партнер» 1.1.1 iOS экран клавиатуры вынесен в tabbar.

Обновленные версии уже доступны на Google Play и AppStore.

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ООО «ФЛАТ» - российский разработчик линейки программных продуктов для организации современных корпоративных коммуникаций и оперативного взаимодействия на территориально-распределенных объектах. Программные решения компании включены в Реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России.

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