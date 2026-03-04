Разделы

ФЛАТ FLAT Flat Software

ФЛАТ - FLAT - Flat Software

ООО «ФЛАТ» - российский разработчик линейки программных продуктов для организации современных корпоративных коммуникаций и оперативного взаимодействия на территориально-распределенных объектах. Программные решения компании включены в Реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи РФ.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 65 дел, на cумму 21 152 975 266 ₽*

Судебные дела (65) на сумму 21 152 975 266 ₽*
в качестве истца (41) на сумму 688 791 166 ₽*
в качестве ответчика (17) на сумму 39 888 749 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.03.2026 До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» 1
13.10.2025 «Флат» и «Электронный мир» заключили партнерское соглашение 1
25.09.2025 Telinter и «Флат» объявили о партнерстве 1
21.07.2025 «Флат» выпустила обновление «Флат SoftSwitch» 1
30.05.2025 Если не Cisco, то кто? История замены западной АТС на российскую 1
27.05.2025 Разработчики WhyHappen и «Флат» представили российский омниканальный контактный центр 1
22.04.2025 Связь-2025 1
14.04.2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2025» в рамках «Российской недели высоких технологий-2025» 1
01.04.2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2025» в рамках «Российской недели высоких технологий-2025» 1
12.03.2025 Видеозвонки и обмен файлами доступны в новой версии «Флат Партнер» 1
24.02.2025 Aurus и ГК «Агат-РТ» подписали меморандум о технологическом партнерстве 1
14.01.2025 В шоуруме «Инфосистемы Джет» теперь представлены IP-телефоны «Флат» 1
14.01.2025 IP-телефон Flat-Phone B6 и консоль расширения FPEx60 внесены в реестр продукции РЭП Минпромторга 1
07.10.2024 ФЛАТ и Netwell объявили о сотрудничестве 1
26.09.2024 Подтверждена совместимость гарнитур VoiceXpert с решениями «Флат» 1
11.09.2024 «К2Тех» перевел корпоративную телефонию и контактный центр художественного музея с Cisco на российский ФЛАТ 1
15.08.2024 Подтверждена технологическая совместимость гарнитур ITROO с продуктами ФЛАТ 2
02.08.2024 Inline Technologies проверила телефоны Flat-Phone на совместимость с УПАТС Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise 2
09.07.2024 Подтверждена совместимость коммуникационной платформы «Флат SoftSwitch» с телефонами Fanvil 1
13.06.2024 Пресс-релиз: IP-телефоны Flat-Phone внесены в реестр ПАК Минцифры 2
22.05.2024 «АМТ-ГРУП» и ФЛАТ провели тестирование телефонов Flat-Phone на совместимость с системой унифицированных коммуникаций Cisco 1
23.04.2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 2
19.04.2024 Определены победители и призеры конкурса «Импортонезависимость в телекоммуникациях» 1
12.04.2024 Телефоны ФЛАТ в ТОРП 1
09.04.2024 С 23 по 26 апреля пройдет международная выставка «Связь-2024» 2
27.03.2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 2
04.12.2023 Старт продаж российский IP-телефонов Flat-Phone 1
22.11.2023 ОЭЗ «Алабуга» и «К2тех» создали дата-центр и модернизировали сеть Wi-Fi для резидентов особой экономической зоны 1
28.08.2023 Расширение функционала телефонных аппаратов AudioCodes для коммуникационной платформы ФЛАТ 2
20.07.2023 «ФЛАТ» объявил о выпуске новых релизов «ФЛАТ партнер» 2
04.05.2022 OCS начинает продвижение программных продуктов Flat Software 1
31.05.2019 Юрий Меринов -

Крупные заказчики начали смотреть на российские решения

 1
28.04.2018 Юрий Меринов -

Мы предлагаем не менять, а дополнять имеющиеся у заказчиков решения

 2

Публикаций - 33, упоминаний - 42

