Бобцова Мария
|14.01.2025
|В шоуруме «Инфосистемы Джет» теперь представлены IP-телефоны «Флат» 1
|22.05.2024
|«АМТ-ГРУП» и ФЛАТ провели тестирование телефонов Flat-Phone на совместимость с системой унифицированных коммуникаций Cisco 1
Бобцова Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|ФЛАТ - FLAT 18 2
|AMT Group - АМТ-Груп 351 1
|Cisco Systems 5114 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
|ФЛАТ - FLAT Phone 10 2
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
|Боков Сергей 1 1
|Жирнов Алексей 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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