Жирнов Алексей


СОБЫТИЯ


12.03.2026 «АМТ-Груп» внедрила систему оповещения о чрезвычайных ситуациях на опасных производственных объектах крупного нефтедобывающего предприятия 1
20.09.2024 Контакт-центр «Росгосстраха» перешел на Naumen 1
22.05.2024 «АМТ-ГРУП» и ФЛАТ провели тестирование телефонов Flat-Phone на совместимость с системой унифицированных коммуникаций Cisco 1
11.10.2023 VideoMost в портфеле решений «АМТ-груп» для корпоративных коммуникаций 1
16.05.2022 Газпромбанк и «АМТ-груп» реализовали проект по модернизации контакт-центра для омниканального обслуживания клиентов 1
21.02.2022 «АМТ-груп» модернизировала ядро сети корпоративной телефонии и видеоконференцсвязи Росбанка 1
09.08.2018 Власти дадут 128 млн руб. выжившему со времен СССР производителю электроники, чтобы он вышел на экспорт 1
07.11.2012 Унифицированные коммуникации становятся частью бизнес-стратегии 1

AMT Group - АМТ-Груп 355 7
Cisco Systems 5244 2
Jabra 78 1
Кулон - Конденсаторный завод 1 1
ФЛАТ - FLAT - Flat Software 33 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2643 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9267 1
VideoMost - ВидеоМост 280 1
Naumen - Наумен 697 1
Spirit DSP - Спирит Корп 475 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 412 1
ГПБ - Газпромбанк 1196 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 213 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3559 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 187 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5296 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 393 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8500 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74496 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23545 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4342 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7168 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25677 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9011 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7755 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2647 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2904 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 830 2
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 119 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15071 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11669 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10559 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9536 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32416 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1139 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4395 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26298 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 972 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12422 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8919 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4556 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1200 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 275 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 185 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 558 1
ГОСТ 34 - Информационная технология - Разработка автоматизированной системы управления (АСУ) 37 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22130 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2471 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10087 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1579 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1900 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1095 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1406 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 399 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 1
Мобильная связь - Короткий номер 396 1
Оконечное оборудование линии связи - DCE, Data Circuit-terminating Equipment, Data Communication Equipment, Data Carrier Equipment - Оконечное оборудование данных - Терминальное оборудование - DTE, Data Terminal Equipment 138 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2131 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 58 1
Cisco Unity Connection - Cisco Unity Express 21 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 26 1
Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 15 1
Cisco - Jabber XCP - Jabber Extensible Communications Platform 21 1
ФЛАТ - FLAT Phone 10 1
Cisco Unified IP Phones - Cisco CP - Cisco DX - серия IP-телефонов 60 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3070 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1396 1
Microsoft Outlook 1433 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 188 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 170 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1255 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1566 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1793 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 193 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 146 1
Казанцева Ольга 1 1
Ананьев Николай 7 1
Верник Петр 1 1
Тихомирова Наталья 3 1
Гасымова Сабина 1 1
Григорьева Евгения 60 1
Сивакова Полина 1 1
Демирис Александр 1 1
Бери Светлана 9 1
Бобцова Мария 2 1
Попов Сергей 154 1
Демин Александр 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 159457 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46310 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18913 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1732 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1600 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3070 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2264 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51638 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55424 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1024 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6734 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7418 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20567 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15358 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3291 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7341 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 360 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 697 1
Металлы - Никель - Nickel 351 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 674 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10626 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1380 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3751 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1577 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5947 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5934 1
Frost & Sullivan 206 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
