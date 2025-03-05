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Ананьев Николай


05.03.2025 «Росгосстрах» использует ИИ для распознавания голосовых обращений клиентов 1
20.09.2024 Контакт-центр «Росгосстраха» перешел на Naumen 1
20.12.2018 Основатель и гендиректор «Техносерва» отстранен от должности 1
05.06.2018 ВТБ купил 40% «Техносерва» 1
11.05.2011 «УК Сбербанка» ведёт работу с пайщиками с помощью «1С-Рарус:ПИФ, ред.2» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ананьев Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
ТС-холдинг 3 2
AMT Group - АМТ-Груп 354 1
Naumen - Наумен 630 1
1С-Рарус 888 1
Genesys 208 1
8285 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 2
ПромСвязьКапитал 83 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Ризус-проект ООО 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2190 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4802 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11702 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19727 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6865 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7708 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2529 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 871 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4047 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31042 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1859 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5354 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66958 1
Apple iPhone 6 4862 2
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 165 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 24 1
Ананьев Алексей 110 2
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Попов Сергей 136 1
Бери Светлана 6 1
Жирнов Алексей 7 1
Баранов Сергей 20 1
Андреева Екатерина 48 1
Трошенков Дмитрий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 145752 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48403 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16432 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14541 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1380 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5472 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344381, в очереди разбора - 765879.
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